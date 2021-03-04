Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук
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Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что имеющаяся редакция законопроекта об обороте оружия не найдет поддержки при рассмотрении в зале заседаний Верховной Рады и будет отправлен на доработку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Очевидно, он не наберет 226 голосов. По крайней мере, я не буду голосовать за такую редакцию законопроекта, которая фактически легализует "короткостволы", пусть даже для домашнего хранения. Но там очень много вопросов относительно того, как это можно обойти", - сказала Кравчук.
Парламентарий добавила, что после рассмотрения в зале заседаний в четверг депутаты, скорее всего, отправят законопроект на доработку.
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Збіговисько недороблених........
Шо, курвы, ссыкотно? Правильно, уссывайтесь со страху. Заслужили.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."