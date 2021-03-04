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Законопроекты о коллаборационизме и противодействии пропаганде позволят запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроекты о коллаборационизме и противодействии пропаганде позволят запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии, - Порошенко

Принятие законопроектов об ответственности за коллаборационизм со страной-агрессором и противодействии кремлевской пропаганде предоставит государству правовой инструмент для запрета пророссийских партий, в том числе и ОПЗЖ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты - и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 стерла Компартию с политической карты Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Закрыли три телеканала, но все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало на канал "Наш". А его трогать не хотят, потому что, кроме Мураева, там в акционерах - партнеры некоторых представителей действующей власти", - добавил пятый президент.

Порошенко напомнил, что "ЕС" поддержала решение СНБО о применении санкций.

"Европейская Солидарность" требует, согласно закону, немедленных процессуальных действий в отношении лиц, которые не подозреваются, а осуществляют террористическую деятельность. Как записано в законе - раз есть факты и доказательства, должны быть предъявлены обвинения и подозрения", - подытожил лидер политсилы.

Также читайте: Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Кто мешал принять эти законы раньше?
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04.03.2021 12:15
+14
А почему ты и твоя партия не приняли эти законы раньше?
Почему ты такой "умный" только сейчас?
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04.03.2021 12:19
+13
харьковская вата шепчется что Порошенко укусил Зеленского, и Вовочка стал еще хуже чем Порошенко.. а я считаю, что пендель животворящий Байдена нашего, творит чудеса..
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04.03.2021 12:18
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1. Ты бы первый орал про узурпацию.
2. При Пете они так открыто за Рашку не топили..
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04.03.2021 13:54 Ответить
Где ты раньше был,дед? Был бы он презом сейчас,не принял бы этих законов 100%,как и раньше.
А даже если ЗЕ примет закон,то потом скажет - Это все для давления на мою партию ЕС,как недавно сказал)))
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04.03.2021 12:20 Ответить
А у нас Президенты законы принимают?
Или мудрый нарид дал Пороху монобольшинство, чтобы тупо спрашивать "почему не принял"???
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04.03.2021 21:48 Ответить
Якими мудрими патріЙОтами і взагалі... стають після відставки! Порошенко как подмЄнілі! Фантастіка. Какое прєображЄніе того, кого злі язики ніби з народу назвали президентом- баригою...
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04.03.2021 12:20 Ответить
Ага. Еще смотрю на старого комуняку с холеной рожей кравчука и удивляюсь...
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04.03.2021 12:24 Ответить
запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии/ К России хорошо относятся 41% украинцев / В отличие от Финляндии. У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии Ниинисте
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04.03.2021 12:23 Ответить
А мародерскую шоблу коррупционеров и ЛжеПэдриотов?
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04.03.2021 12:27 Ответить
зе-скот захрюкав і пожвавився : побачили прізвище Порошенка...
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04.03.2021 12:27 Ответить
Їх Подоляк в хвіст і в гриву ганяє.
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04.03.2021 12:32 Ответить
Петро,а де ти був з 2014 по 2019 рік?
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04.03.2021 12:31 Ответить
Тримав на плаву Україну.
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04.03.2021 12:33 Ответить
Тобто ЖОПОБЛОК та Мертвенчука?Так то не Україна))
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04.03.2021 12:35 Ответить
Тебе.
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04.03.2021 12:36 Ответить
плавает лайно, порошенко.
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04.03.2021 12:36 Ответить
А ти потонув?
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04.03.2021 12:46 Ответить
Корупцією тримав на плаву Україну? Перше місце в Європі по корупції за Пєці. І останнє по зарплатні.
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04.03.2021 12:45 Ответить
Перше було при прем'єрстві Тимошенко. А кредитів ботоксна бабця нагреблася- Азаров і досі заздрить.
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04.03.2021 12:47 Ответить
Тільки Юля прибирала корупційні схеми олігархів ахметових, порошенок, фірташів. За що була багато разів репресована.
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04.03.2021 12:50 Ответить
Вау! То вони у нас не корупціонери? Юля наставила їх на шлях праведний?
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04.03.2021 12:54 Ответить
Найбільш гучніша схема Пєці - ротердам+. Пєця з Ахметкою поділили надприбутки на двох. Зєля тупо всівсь в цю схему. Пєця і Зєля - одна шобла.
___________
Зєлю і Пєцю на нари. Дострокові.
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04.03.2021 12:59 Ответить
Ваня, ти з своїми досраковими бігаєш ще з 2005 року. Т впевнений що раптом шось у лісі здохне і Юлька стане презом- твоєї любові до неї надовго вистачить?
Ти ж тут і Вовіку в любові ще рік тому признавався.
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04.03.2021 14:43 Ответить
Та ні, у нього "особисте". Тільки його любов смердить на все село.
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04.03.2021 17:35 Ответить
Тепер вона консультантом по розграбуванню. Юля за 2 роки взяла кредитів 26 млрд доларів, а Зюзя менше за 2 роки -- 25 млрд доларів на більші проценти. А ще перевершить "училку".
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04.03.2021 17:31 Ответить
трубят трубадури, на площах вибухають феєрверки, народ аплодує і тут випливає баба з косою, непохитний борець з корупцією і великий патріот України
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04.03.2021 15:33 Ответить
На фронті , майже щотижня, на переговорах по ЄС, створеннню антиХуйловської коаліції і Томосу, на відродженні збройних сил. А де твй зелений ******** був останні 2 роки?
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04.03.2021 13:03 Ответить
Він паплюжив Україну і зривав аплодисменти від гнид.
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04.03.2021 17:44 Ответить
Страну и твою задницу спасал!
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04.03.2021 21:49 Ответить
Как отобразится этот Закон на свободе слова и критике власти в Украине?Ведь любое недовольствие властью может попасть под пресс этго закона.
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04.03.2021 12:33 Ответить
Для тих хто в танку. Колаборанти це ті, хто співпрацює з окупантами.
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04.03.2021 12:40 Ответить
Незадоволення діями влади теж можна розцінити як підрив уверінітету країни на користь ворогу тим більше коли влада 100% контролює дії як судової так і виконавчої служб.
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04.03.2021 12:46 Ответить
Не валяй дурня. Є конструктивна критика влади, а є антидержавна пропаганда, яка відверто працює на ворога під час війни.
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04.03.2021 17:50 Ответить
В такому разі до якої критики відноситься критика ЗЕ відносно безглузоно стримування військ на дачу адекватної та знищуючої відповіді сепаратистам на щоденне вбивство наших військових?
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04.03.2021 20:16 Ответить
"Законопроекты о коллаборационизме и противодействии пропаганде позволят запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии, - Порошенко" - те же вместо ОПЗЖ назовут партию иначе и продолжат свою антиукраинскую деятельность.
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04.03.2021 12:33 Ответить
Зрадників -- на нари без права переписки.
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04.03.2021 17:53 Ответить
В правильном направлениии идёте. В противоположенную Европе сторону.
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04.03.2021 12:34 Ответить
Та в Европу только языком и словами...бла...бла...бла...А реально крысят бабло.
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04.03.2021 12:37 Ответить
Законопроєкти про колабораціонізм і протидію пропаганді нададуть можливість заборонити ОПЗЖ та інші проросійські партії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5678
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04.03.2021 12:37 Ответить
а шо там Разумков казав, що не можна використовувати термін колаборационізм, бо він у світі не в ходу, потрібне інше слово.
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04.03.2021 12:37 Ответить
Ща зе-бобики придумаєють вам тищу причин чому Зе-лупен фюреру і його монобільшість не прийматимуть закон про колаборацію з ворогом і чому в цьому винен Порошенко. Слідкуйте за хідом думок зеленого скота, який нічому не вчиться..
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04.03.2021 12:40 Ответить
"...за хОдом", пардон.
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04.03.2021 18:05 Ответить
К сожалению, Петя повторяет и повторяет старую ошибку....
"Вообще любые инициативы порошенко сейчас выглядят ещё смешнее, чем клоун у власти - потому что его всегда будет преследовать вопрос "А почему ты не сделал это когда был президентом и имел своих депутатов в раде?"

Начинать, Петя, нужно с ответа на этот вопрос!
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04.03.2021 12:41 Ответить
Скільки в Порошенка було депутатів, юлькінець?
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04.03.2021 12:48 Ответить
21%. Ще питання?
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04.03.2021 14:44 Ответить
коалиция
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04.03.2021 16:46 Ответить
З коаліцією проблеми були з самого початку. Та ж Юлька була з регіоналами.
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04.03.2021 17:00 Ответить
Это ты НЕ МНЕ поясняй.
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04.03.2021 18:08 Ответить
Если бы дали Пороху монобильшисть, твой вопрос "почему не сделал" был бы уместен, а так... не сделал, т.к. ВЫ ,зестадо, НЕ ДАЛИ повноважень!
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04.03.2021 21:55 Ответить
Если бы да кабы во рту выросли грибы....
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05.03.2021 10:31 Ответить
Читай вище, ... він був майже щотижня на фронті, налагоджував зв'язки з Заходом, відбудовував армію, повертав українську Церкву, спілкувався з представниками НАТО, зустрічався з європейськими президентами, наповнював спустошену попередниками казну, тощо. А за "свободу слова і антидержавну пропаганду" мали турбуватися інші державні органи, в тому числі міністр МВС, СБУ.
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04.03.2021 18:03 Ответить
Дорогая Оксана!
Для меня ЛИЧНО приемлемым будет и объяснение, что Порошенко сознательно этого не делал, боясь ослабить поддержку Зпапда из-за обвинени в недемократичности. Но речь идёт не обо мне, а о аргументации, убедительной для широкой аудитории!
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04.03.2021 18:30 Ответить
Хтось постійно сре Петі в штани
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04.03.2021 12:48 Ответить
Ты опять слабоумный перепутал. То вы,зебуины уже два года ноете,что Порошенко вам в штанину подкидывает отрицать это глупо-еще большим олигофреном выглядеть будешь🤣
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04.03.2021 13:13 Ответить
потому он никогда и не будет принят. даже больше, я уверен, что он даже не будет вынесен на голосование.
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04.03.2021 13:18 Ответить
Будуть просто відстрілювати.
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04.03.2021 18:09 Ответить
Закон из разряда - грабь награбленное! Умно, вот только Порох тоже может попасть под этот закон, потому что есть чего терять - не боится? Пришла армия голодных псов, а кормить их нечем, вот и придумывают разные законы, а самое главное и доказывать ничего не надо - колаборант и точка накладываем санкции и отнимаем имущество в пользу государства, затем распродаем и ищем новых недобитков - рейдерство в государственном масштабе.
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04.03.2021 13:19 Ответить
усе вірно, але це мало б бути 7 років тому.
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04.03.2021 13:25 Ответить
Если принять 7 лет назад, то Пэцька попал бы под его действие, Вы забыли, наверное, что в закон о люстрации вставили норму, что если больше года назад работал на Януковича, то ты уже не пособник злочынного режима, а д'Артаньян
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04.03.2021 13:44 Ответить
Просто интересно, а с партией регионов как быть, Петр Алексеич? Признать коллаборантами ее, ее лидеров, депутатов, министров...?
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04.03.2021 13:39 Ответить
Ви вводите порохоботів в ступор )
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04.03.2021 13:41 Ответить
Сам тут до Порошенко до чого, сонце?
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04.03.2021 14:45 Ответить
Засновник ПР, тормоз
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04.03.2021 16:28 Ответить
Прикольне у тебе погоняло. Гальмуєш часто?
Так хто засновник ПР?
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04.03.2021 16:33 Ответить
У соєвих амнезія
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04.03.2021 20:26 Ответить
Ти що, сьогодні з чотирьох ніків строчиш, чудо ти наше?
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04.03.2021 20:33 Ответить
Порох був трошки в ПР, поки розкусив їхню сутність, а потім перейшов у "Нашу Україну" .
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04.03.2021 18:16 Ответить
перед тим був у СДПУ (о) із Медведчуком... потім до ПР подався, а вже потім до Ющенка...
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04.03.2021 20:29 Ответить
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