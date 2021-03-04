Законопроекты о коллаборационизме и противодействии пропаганде позволят запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Принятие законопроектов об ответственности за коллаборационизм со страной-агрессором и противодействии кремлевской пропаганде предоставит государству правовой инструмент для запрета пророссийских партий, в том числе и ОПЗЖ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты - и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 стерла Компартию с политической карты Украины", - подчеркнул Порошенко.
"Закрыли три телеканала, но все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало на канал "Наш". А его трогать не хотят, потому что, кроме Мураева, там в акционерах - партнеры некоторых представителей действующей власти", - добавил пятый президент.
Порошенко напомнил, что "ЕС" поддержала решение СНБО о применении санкций.
"Европейская Солидарность" требует, согласно закону, немедленных процессуальных действий в отношении лиц, которые не подозреваются, а осуществляют террористическую деятельность. Как записано в законе - раз есть факты и доказательства, должны быть предъявлены обвинения и подозрения", - подытожил лидер политсилы.
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2. При Пете они так открыто за Рашку не топили..
А даже если ЗЕ примет закон,то потом скажет - Это все для давления на мою партию ЕС,как недавно сказал)))
Или мудрый нарид дал Пороху монобольшинство, чтобы тупо спрашивать "почему не принял"???
___________
Зєлю і Пєцю на нари. Дострокові.
Ти ж тут і Вовіку в любові ще рік тому признавався.
"Вообще любые инициативы порошенко сейчас выглядят ещё смешнее, чем клоун у власти - потому что его всегда будет преследовать вопрос "А почему ты не сделал это когда был президентом и имел своих депутатов в раде?"
Начинать, Петя, нужно с ответа на этот вопрос!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
Для меня ЛИЧНО приемлемым будет и объяснение, что Порошенко сознательно этого не делал, боясь ослабить поддержку Зпапда из-за обвинени в недемократичности. Но речь идёт не обо мне, а о аргументации, убедительной для широкой аудитории!
Так хто засновник ПР?