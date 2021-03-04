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За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль

В течении 2021-2022 годов правительство планирует вакцинировать от коронавируса порядка 22 млн украинцев.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году и в следующем мы планируем вакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. В этом году планируется вакцинировать порядка 10 млн людей", - уточнил премьер.

Он также отметил, что в Украине население "очень активно" регистрируется в очередь на получение прививки от коронавируса. По данным премьера, по состоянию на вечер 3 марта, 100 тыс. украинцев записались в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 через портал "Дія".

Он также признал, что украинцы не очень активно хотят вакцинироваться в настоящий момент. 

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"По данным социологических исследований, 43% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. С остальными нужно проводить разъяснительную работу", - добавил Шмыгаль.

Однако он подчеркнул, что вакцинация в Украине является добровольной и никого не будет принуждать к иммунизации. 

Кроме этого премьер отметил, что по данным экспертов, для достижения глобального иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела были выработаны у 73% населения. Это касается как людей, перенесших коронавирус, так и тех, кто провакцинировался. Поэтому, по словам Шмыгаля, Украина также будет стремиться к достижению глобального иммунитета. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ну, если вакцина, по их словам, сохраняет своё действие где-то около полугода, то это значит, что ваше вакцинирование (читай распил бабла) будет вечным.)) Полудурки!
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04.03.2021 12:32
+4
А почему не за 5 ть лет???...В США за несколько месяцев уже 80 миллионов вакцинировали....
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04.03.2021 12:28
+4
"За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль"

А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные? За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6349
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04.03.2021 12:33
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Правила форума Совет форумчан
А почему не за 5 ть лет???...В США за несколько месяцев уже 80 миллионов вакцинировали....
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04.03.2021 12:28 Ответить
фотофакт.. в Украине испытывают индийскую вакцину на зеках..
За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 880
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04.03.2021 12:28 Ответить
На зЕках.
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04.03.2021 12:42 Ответить
За два года может быть пять мутаций вируса .
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04.03.2021 12:29 Ответить
Хех! Їх вже більше тищі. Далі буде.
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04.03.2021 12:32 Ответить
Таких которые существенно могут отличаться от первоначального штамма всего несколько пока что,но процесс продолжается.
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04.03.2021 12:36 Ответить
ну и идиот же.
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04.03.2021 12:31 Ответить
Пропоную Степанову пожиттєво займатися вакціонуванням в установі відбування покарань.
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04.03.2021 12:31 Ответить
Ну, если вакцина, по их словам, сохраняет своё действие где-то около полугода, то это значит, что ваше вакцинирование (читай распил бабла) будет вечным.)) Полудурки!
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04.03.2021 12:32 Ответить
ну не только же "вэлыке крадивныцьтво№ по закатыванию бабла в асфальт.
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04.03.2021 12:33 Ответить
"За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль"

А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные? За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6349
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04.03.2021 12:33 Ответить
Воно ж позавчора сказвло шо до кінця року буде вакциновано 80% українців.. Це казковий пістабол
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04.03.2021 12:34 Ответить
Таж только утром была инфа от Степанова что до конца года будет вакцинировано 80% украинцев ))
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04.03.2021 12:35 Ответить
Вакцинація буде ефективною лише за умови, що ви встигните провакцинувати людей за час дії вакцини. У перших вакцинованих ще є імунітет, останні вакциновані вже його отримали.
Зараза зникла.
Термін дії вакцини 2 роки?
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04.03.2021 12:40 Ответить
І як це узгоджується ось з цим? Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар ЛяшкоДо 1 кварталу лишилося 9 місяців. А Шмигаль каже, що "В этом году планируется вакцинировать порядка 10 млн людей", - уточнил премьер.
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04.03.2021 12:43 Ответить
73%? где то я уже это видел..это не то контингент которому надо наложить запрет на размножение?
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04.03.2021 12:46 Ответить
До конца 2021 года 80%. За 2 года 22 млн.
Крутая задача!
Это сколько населения в Украине?
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04.03.2021 13:00 Ответить
нельзя большего хотеть от кабмина ,который занимается "служением" и созданием кризиса в Украине, и "вирусного геноцида" для украинского народа
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04.03.2021 13:04 Ответить
Так Степашка вроде говорил про 5-7 млн в месяц, детей в принципе от этой хери не нужно вакцинировать, получается остается нужно провакцинировать млн 25-30, это на максимум 6 месяцев, хто из них пиндит? Мне кажеться оба.
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04.03.2021 13:16 Ответить
У 99,5% з цих 25-30 мільйонів буде легкий чи безсимптомний варіант перебігу хвороби. Навіщо їх вакцинувати по два рази щопівроку? Нема куди більше кошти витрачати? Риторичне питання.
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04.03.2021 13:25 Ответить
Залишилось спитати 22 млн., чи бажають вони вакцинуватися цим гівном.
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04.03.2021 13:24 Ответить
дебил конченый
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04.03.2021 13:31 Ответить
Вот это темпы вакцинации! Вот это я понимаю!
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04.03.2021 13:38 Ответить
Вже записався , через "Дія" . Зайняло рівно 10 секунд . Дуже зручно .
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04.03.2021 13:47 Ответить
Когда некоторые отказываються вакцинироваться потому-что давно переболели, то если в пробирке 6 доз, ради одного человека открыть и потом выбросить 4 дозы - это преступление в таких условиях. Свинство точно.

Чем выбрасывать, лучше бы отдали часть вакцин в частные клиники, и пусть кто хочет завакцинируеться за деньги.

В любом случае чем больше завакцинируються любым способом, тем выше коллективный иммунитет. А то страны жалуються что им не хватает, а потом по 100 тысяч доз выбрасывают. Тупость редкая.
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04.03.2021 14:14 Ответить
Якщо виходити з офіційно вказуваної чисельності населення, защепити необхідних 28-30 мільйонів українців уряд наступніків реформ "планує" до кінця 2023 року. Звісно, немає жодних гарантій, що той уряд протримається навіть до кінця цього року, то ж навішувати на вуха можна будь-які плани...

За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2212

До речі, Польща таклж планує. За кілька місяців там готуються розпочати виробництво власної вакцини за технологією Novavax. З фонду розвитку уряд виділяє більше 10 мільйонів доларів на подвоєння потужностей вітчизняного виробника.
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04.03.2021 14:59 Ответить
 
 