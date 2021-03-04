За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В течении 2021-2022 годов правительство планирует вакцинировать от коронавируса порядка 22 млн украинцев.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году и в следующем мы планируем вакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. В этом году планируется вакцинировать порядка 10 млн людей", - уточнил премьер.
Он также отметил, что в Украине население "очень активно" регистрируется в очередь на получение прививки от коронавируса. По данным премьера, по состоянию на вечер 3 марта, 100 тыс. украинцев записались в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 через портал "Дія".
Он также признал, что украинцы не очень активно хотят вакцинироваться в настоящий момент.
"По данным социологических исследований, 43% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. С остальными нужно проводить разъяснительную работу", - добавил Шмыгаль.
Однако он подчеркнул, что вакцинация в Украине является добровольной и никого не будет принуждать к иммунизации.
Кроме этого премьер отметил, что по данным экспертов, для достижения глобального иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела были выработаны у 73% населения. Это касается как людей, перенесших коронавирус, так и тех, кто провакцинировался. Поэтому, по словам Шмыгаля, Украина также будет стремиться к достижению глобального иммунитета.
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А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные?
Зараза зникла.
Термін дії вакцини 2 роки?
Крутая задача!
Это сколько населения в Украине?
Чем выбрасывать, лучше бы отдали часть вакцин в частные клиники, и пусть кто хочет завакцинируеться за деньги.
В любом случае чем больше завакцинируються любым способом, тем выше коллективный иммунитет. А то страны жалуються что им не хватает, а потом по 100 тысяч доз выбрасывают. Тупость редкая.
До речі, Польща таклж планує. За кілька місяців там готуються розпочати виробництво власної вакцини за технологією Novavax. З фонду розвитку уряд виділяє більше 10 мільйонів доларів на подвоєння потужностей вітчизняного виробника.