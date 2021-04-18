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Новости Общество
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"Госпроект" мемориала в Бабьем Яре является спорным и не готов к имплементации, - глава "Довженко-центра" Козленко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проект мемориализации Бабьего Яра, подготовленный историками Института истории НАНУ, является спорным. Также он создан без привлечения международных специалистов по Холокосту.

Об этом написал генеральный директор "Довженко-центра" Иван Козленко в Facebook.

"Сегодня, когда вопрос становится политическим (собственно, он по Бабьему Яру всегда был таковым), когда в публичном поле противопоставляют "частный"("русский") Мемориал "Бабий Яр" и "государственный" ("Украинский") проект мемориализации, я считаю важным подчеркнуть, что "украинского" проекта как такового не существует", - пишет Иван Козленко.

Он убежден, что это манипуляция, вызванная якобы благими намерениями.

"Существует так называемый нарратив Зисельса-Нахмановича, подготовленный историками Института истории НАНУ - очень контроверсионный, созданный без привлечения иностранных специалистов по Холокосту, направленный не столько на утверждение памяти о жертвах Холокоста, как на конструирование украинской национальной истории. В котором Холокост инструментуализируется во имя украинской идеи", - отмечает директор "Довженко-центра".

По его мнению, это обстоятельство не менее опасно, чем продвижение частного мемориала, который сейчас полностью поддерживается властью.

Козленко также указывает, что конфликт вокруг Бабьего Яра вышел на политическую орбиту. По его словам, в тени дискуссии о Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" все еще остается малоизвестным государственный проект мемориализации трагедии Бабьего Яра.

Впрочем, по его мнению, к так называемому "государственному" нарративу мемориализации Бабьего Яра существует не меньше вопросов, чем к Мемориалу, строительство которого инициировано частными лицами.

"В отличие от МЦХБЯ (Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", - ред.), который имеет команду, структуру, финансирование (пусть и непрозрачное, но устойчивое), "государственный" проект не готов к имплементации. Он не институциализирован – пока это всего лишь во многом спорная концепция мемориализации Бабьего Яра, подготовленная группой украинских историков по заказу правительства, которого уже нет, и в отношении территорий, которые никогда не фигурировали в этом заказе", - пишет Козленко.

Козленко также резюмирует, что за 15-летнюю историю государственной мемориализации Бабьего Яра, проект так и не увенчался успехом из-за отсутствия национального консенсуса вокруг этой трагедии.

Напомним, киевское урочище Бабий Яр стало местом одного из самых кровавых преступлений в истории Холокоста. В течение 29-30 сентября 1941 года немецкой оккупационной администрацией было убито 33771 еврея.

В течение всего периода оккупации погибло всего до 100 тысяч человек - евреев, цыган, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп.
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отсутствия национального консенсуса вокруг этой трагедии. /Консенсус будет достигнут если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" переименовать в Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні. 17.02.2021 19:26
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04.03.2021 12:41 Ответить
Питання "КОЗЛУ" - "А в Бабиному Яру вбивали лише євреїв?" Чисто для євреїв існує "Яд Вашем"... Ми не маємо ніяких заперечень... А в Бабиному Яру загинуло людей інших національностй та віросповідань не менше, ніж євреїв... Та й Київ - не Тель-Авів чи Єрусалим, а Україна - не філіал Ізраїлю... Можна "співать пісні" про "Холокост =Бабин Яр", однак, від цих "пісень" все бвльше смердить газом... Не "Циклоном Б", а "ханти-мансійським"...
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04.03.2021 12:54 Ответить
Козленко конечно прав. Но! Довженко-центр это случайно не киностудия им. Довженко, которая ударными темпами застраивается уродливыми новобудовами?
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04.03.2021 12:42 Ответить
Я так розумію що різні групи впливу боряться за право понавозити до яру цегли, бетону, щоб потім було зручніше топтатися по могилам жертв німецької окупації? Ну ще й заробити на цьому?
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04.03.2021 12:49 Ответить
Ще й виствити українців на весь світ - антисемітами.
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04.03.2021 14:12 Ответить
"евреев, цыган, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп"

Вот и мемориал должен быть всем жертвам расстрелов, а не только евреям.
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04.03.2021 13:25 Ответить
Геть кацапів з Київа "Держпроєкт" меморіалу в Бабиному Яру є спірним і не готовий до імплементації, - глава "Довженко-центру" Козленко - Цензор.НЕТ 2991
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04.03.2021 15:12 Ответить
А козленко хоче вписати до російського наративу
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04.03.2021 17:04 Ответить
Мемориал уже есть, зачем еже один?
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04.03.2021 18:10 Ответить
 
 