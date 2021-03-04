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Весенний призыв: в ВСУ рассказали, где будут служить срочники и сколько предусмотрено денег на одного призывника

Новости Цензор.НЕТ Общество

Весенний призыв: в ВСУ рассказали, где будут служить срочники и сколько предусмотрено денег на одного призывника

Сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2021-м - апрель-июнь и октябрь-декабрь 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил временно исполняющий обязанности начальника управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала J1 ГШ ВСУ полковник Владимир Еременко.

По его словам, объем расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника) - 5244 грн

"Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тыс. юношей, из них для ВСУ - 6500, НГУ - 4646, ГПСУ - 2500, ГССТ - 600. Объемы расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника. - Ред.) - 5244 грн. Из них 4540 - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которых призывают на срочную военную службу", - отметил Еременко.

Он подчеркнул, что срочники будут служить во всех военных частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин изменил процедуру призыва на срочную службу, - ВСУ
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Да не деньги нужно считать, а повестки. Нужно не менее четырех. А если верить в справедливость от Зеленского, приготовить каждому солдату президентское ложе. Солдат ведь тоже президент, верно?
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04.03.2021 12:43 Ответить
неужели подогнали законодательство под ТЦК? Ведь уже нет военкоматов, их переименовали, а всё законодательство заточено под РВК, получается ни сельсовет, ни горсовет, да вообще никто ничего не должен этим территориальным центрам комплектования так как они должны и несут ответственность за работу с РВК. У ТЦК нет даже полномочий составить протокол о неявке и нарушения учёта так как в админкодексе нет статей с упоминанием ТЦК. Ждём призыва и улыбаемся
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04.03.2021 12:50 Ответить
дерьмо собачье
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04.03.2021 13:30 Ответить
 
 