Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что с 1 апреля, скорее всего, люди не увидят изменение цены на электроэнергию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".
По словам премьера, скорее всего, с 1 апреля цена останется 1,68 грн/кВт.
"С 1 апреля, скорее всего, люди изменения не увидят и не почувствуют. Но это не значит, что их не будет в будущем. Невозможно на всю жизнь зафиксировать цену. Цены меняются, они имеют тенденцию расти, снижаться. Поэтому любой товар в рыночной экономике должен быть оценен по рыночной цене", - отметил Шмыгаль.
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а еще какой ля ля рынок у нас... газа, света...А вчера КМУ Принял Постанову- которой обязал НАФТОГАЗ ОСТАНОВИТЬ ЕДИННУЮ ЦЕНУ ДЛЯ ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО на ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ГОД С 1 АРПЕЛЯ 2021 ДО 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА... вот вам и рынок... также обязывают установить на год разумную и уже НКРЕКП Принял Постанову о стоимости тариф на распределение газа....а на свет вообще трогать не должны, поскольку даже в 2015- 2017 годах тариф в 168 копеек было с запасом на 10 лет выше рентабельности 40% просто никто подумать не могут и будут красть миллиардами...
- Все мне ясно стало теперь.
В феврале Украина экспортировала товаров на общую сумму $4,55 млрд, что на 14,8% превысило показатель аналогичного месяца годом ранее и на 15,8% - результат января т.г.
Об этом 2 марта на своей странице в сети Facebook написал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.«О традиционных украинских экспортных статьях. Зерновые (10 группа) - $759 млн, крупнейшие рынки - Египет, Китай и Испания. Масло (15 группа) - $587 млн (+12,2% к февралю прошлого года и +14,3% к январю). Индия и Нидерланды наращивают поставки, Китай немного уменьшает. Отгрузки шрота (2 группа) в феврале выросли на 25,7% и составил $169 млн. Больше стали покупать Франция и Китай», - отметил он.
Также Т.Качка уточнил, что в целом украинский экспорт в ЕС в феврале т.г. составил $1,97 млрд, превысив на 27,9% прошлогодний показатель. Экспорт в страны Азии вырос в годовом сопоставлении на 17,4% - до $1,48 млрд, тогда как в страны СНГ - сократился на 12,3%, до $461 млн.
«Следует также отметить оживление торговли с Великобританией - за первые 2 месяца т.г. мы экспортировали в указанном направлении продукции на $145,2 млн, на 35% больше, чем в январе-феврале 2020 г.», - добавил замминистра.http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/15824-eksport-produkcii-apk-nachal-uskorjatsja
Наразі виконуються операції за Програмою зупинення блоку.Середній планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України. Під час ремонту проводитимуться як регламенті роботи, так і низка понадрегламентних робіт.
Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1240 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) продовжується ремонт турбогенератора ТГ-1. Роботи виконуються згідно з графіком.
На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) - 111 доба капітального планово-попереджувального ремонту. Проведено гідравлічні випробування обладнання першого і другого контуру. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 34,5 млн кВт год електроенергії, з початку місяця - 104,2 млн кВт год електроенергії та з початку року - 2 млрд 130,6 млн кВт год електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.https://www.rivnenews.com.ua/2021/03/04/enerhoblok-2-rivnenskoi-aes-vyvedeno-u-planovo-poperedzhuvalnyi-remont/
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/