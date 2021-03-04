Глава фискальной службы Мельник сообщил о закрытии 74 сайтов, торговавших фальсифицированным алкоголем
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Фискальной службы Вадим Мельник написал на своей странице в Фейсбуке о первых массовых закрытиях интернет-ресурсов, которые занимались незаконным распространением алкоголя.
"С 1 февраля фискальная служба начала масштабную операцию "Спирт", которая имеет целью ликвидировать теневой рынок алкогольной продукции. Сейчас есть одни из первых весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликероводочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них пресечена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа почти к 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях", - сообщил Вадим Мельник.
Также в сообщении говорится о ликвидации незаконных производств водочной продукции.
"Кроме официального прекращения деятельности вебресурсов, службой были обнаружены незаконные производства ликеро-водочной продукции. Прекращена деятельность 12 теневых предприятий изготовления контрафактного алкоголя. Изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликероводочной продукции", - сказано в сообщении главы службы.
Напомним, что в декабре 2020 Вадим Мельник был назначен на должность председателя ГФС.
Пожалуйста, подождите...
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.
«Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів - ледь не ейфорію, - додав він. - Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні».
Нагадаємо, Держпродспоживслужба анонсувала відкриття японського ринку для вітчизняної молочної продукції. Та наразі на її сайті поки немає офіційного повідомлення та зразка ветеринарного сертифікату.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
мусора мрази