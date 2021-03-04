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алкоголь (1656) фальсификат (372) ГФС (3598)

Глава фискальной службы Мельник сообщил о закрытии 74 сайтов, торговавших фальсифицированным алкоголем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава фискальной службы Мельник сообщил о закрытии 74 сайтов, торговавших фальсифицированным алкоголем

Глава Фискальной службы Вадим Мельник написал на своей странице в Фейсбуке о первых массовых закрытиях интернет-ресурсов, которые занимались незаконным распространением алкоголя.

"С 1 февраля фискальная служба начала масштабную операцию "Спирт", которая имеет целью ликвидировать теневой рынок алкогольной продукции. Сейчас есть одни из первых весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликероводочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них пресечена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа почти к 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях", - сообщил Вадим Мельник.

Также в сообщении говорится о ликвидации незаконных производств водочной продукции.

"Кроме официального прекращения деятельности вебресурсов, службой были обнаружены незаконные производства ликеро-водочной продукции. Прекращена деятельность 12 теневых предприятий изготовления контрафактного алкоголя. Изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликероводочной продукции", - сказано в сообщении главы службы.

Напомним, что в декабре 2020 Вадим Мельник был назначен на должность председателя ГФС.
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Українське молоко й молочна продукція експортуватимуться до Японії.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.
«Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів - ледь не ейфорію, - додав він. - Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні».
Нагадаємо, Держпродспоживслужба анонсувала відкриття японського ринку для вітчизняної молочної продукції. Та наразі на її сайті поки немає офіційного повідомлення та зразка ветеринарного сертифікату.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
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04.03.2021 12:53 Ответить
Чему радуетесь? Этот экспорт приведет к росту цен на молочку в Украине, как это произошло с хлебом. Такова природа нынешней власти.
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04.03.2021 13:08 Ответить
зачистили конкурентов для розетки)
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04.03.2021 13:05 Ответить
Открыл, закрыл, делов-то.
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04.03.2021 13:13 Ответить
и где теперь спирт купить ?
мусора мрази
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04.03.2021 13:17 Ответить
предложений валом .... гуглите ... и водка по 210 гривен за 10 литров .... и коньяк по 40-50 гривен литр ... просто в баклашках пластиковых ... и спирта валом предложений
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04.03.2021 14:07 Ответить
 
 