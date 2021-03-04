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В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти "опасную черту"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Донбассе происходит по вине украинских бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету", об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения", - сказал Песков.

Он заявил, что якобы все чаще происходят обстрелы территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований".

"Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - заявил он.

Также Песков заявил, что в Москве надеются, что руководству Украины "удастся удержать эти формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности. И что Киев будет оставаться приверженным договоренностям в рамках контактной группы, Минскому комплексу мер, а партнеры по "минской четверке" обратят внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и используют свое влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту".

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На вопрос о том, что же будет, если украинская сторона перейдет "красную черту", Песков пояснил, что нужен будет дополнительный анализ прежде, чем принимать решения. А уточняя по просьбе СМИ, что он имеет в виду, говоря "красная черта", он пояснил: "Это возобновление полноформатных боевых действий".

Журналисты также спросили, готов ли Кремль влиять на формирования на неподконтрольной части Донбасса, и Песков ответил, что Кремль это делает постоянно, но обстрелы якобы идут не оттуда.

"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заключил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук пообещал зеркальный ответ на обстрелы на Донбассе.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война",— заявил он.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.
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Топ комментарии
+47
Пальчиком ещё что-то там показывает, *******! Сломать бы гниде тот палец! В двух суставах.
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04.03.2021 13:05
+43
ну вот еще одно подтверждение ,шо зеленый клоун нам врал безбожно - Порох был таки прав - АРМИЯ,МОВА,ВЕРА - остальное вторично
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04.03.2021 13:12
+26
В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти "опасную черту" - Цензор.НЕТ 6363
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04.03.2021 13:11
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Воно їм потрібно? Драпануть всі в Європу.
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04.03.2021 14:34 Ответить
А Авакову заважають народні стволи, депутати сцють кипятком від кастрованого закону про цивільний обіг зброї. Ну, я ще розумію депутатів, які вірять що, Аваков їх захистить, якщо ні у кого не буде зброї. Але ж, сам Аваков має розуміти що, його немає кому захищати. Чи планує на закуплених гелікоптерах драпанути в Італію, а решту здати товстозадим, як Юбер до Європи?
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04.03.2021 14:32 Ответить
писькову из путинской жопы видимо лучше виднее, чем ОБСЕ находящихся на месте событий
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04.03.2021 15:00 Ответить
ЛЖИВИЙ КАЦАП УЖЕ ЗАНЕТ КУДА КЛОНИТ , ТВАРИ КОЗЛОМОРДЫЕ
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05.03.2021 00:14 Ответить
"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заключил он.
сам признал что влияют на боевиков, и потом традиционную мантру про гражданскую войну. ну откуда такие тупые упыри берутся?
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04.03.2021 15:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.03.2021 15:05 Ответить
Бредит, что ли?
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04.03.2021 15:16 Ответить
У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 6629"
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04.03.2021 15:30 Ответить
ну це класика: якщо москалі кажуть, що Україна провокує, то це значить, що провокують МОСКАЛІ!
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04.03.2021 15:48 Ответить
скоріш за все ця заява кремлівського підара - психологічний тиск на "нєокрєпшіє умьі" в ОПУ.
Орда якщо нападає, то без оголошення війни, а як завжди - підло та потайки.
ЗСУ та добровольчи формування, у тому числі і тилові, напоготові.
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04.03.2021 15:50 Ответить
у него трипер головы)
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04.03.2021 15:57 Ответить
У них "эскалация", а погибшие почему-то у нас.
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04.03.2021 16:20 Ответить
наверное ****-песик в зазеркалье живёт. глаза видят одно, а собачий рот выдаёт другое. диагноз батенька.... не утешительный
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04.03.2021 16:28 Ответить
Стрипихатий накурився... У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 5378
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04.03.2021 16:41 Ответить
"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась"Источник: https://censor.net/ru/n3251423

проговорились усы. ибо ключевое сочетание "у НАС". а, вообще, это уже шантаж на государственном уровне. рейтинг ввп сдувается, вот такими мантрами его стараются поддержать пропагандоны эрэфии уже несколько крайних дней
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04.03.2021 16:52 Ответить
Песьков гнида , смотри не перепутай: в Юж.Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, в Карабахе и за и против, а на Донбассе и в Крыму - вместо... из учебника путинской истории(по Киселеву : ))
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04.03.2021 16:59 Ответить
Куда она может перейти ? Когда ваши скотские поступки не останавливаются ....
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04.03.2021 17:01 Ответить
ЯК ЩО КАЦАП НЕ ЗБРЕХАВ, ТО ДЕНЬ ПРОЙШОВ МАРНО
ФАКТИ З ЖИТТЯ МОСКОВІЇ У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 6630
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04.03.2021 17:46 Ответить
Интересно что сейчас зеленский увидел в глазах врага Украины-путина?
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04.03.2021 17:50 Ответить
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как «санкции из ада». Об этом сообщило Bloomberg.
DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, или «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».
Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, осуществляющим насилие на востоке Украины», добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдовы, и «перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления».
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05.03.2021 07:46 Ответить
не понял шо значит- или иных формирований.
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04.03.2021 17:57 Ответить
Идите в жопу , господин Песков , грозить будете своему Хутину ! Донбасс - это Украина и пошли нахрен оттуда , а со своими мы разберемся без вас!
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04.03.2021 18:04 Ответить
Вот те нате, хрен в томате. Уж как зевова старался, и войска отвёл с позиций, завоёванных жизнями военных, и разведку запретил, и беспилотники запретил, и контснайперские группы вывел и даже стрелять в ответ запретил, сделав наших военных живыми мишенями для российских снайперов, а всё равно Украина виновата, всё равно Украина эскалирует ситуацию. Ну шо ж ты будешь делать! Никак Путину не угодить.
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04.03.2021 19:15 Ответить
Стопудово!
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04.03.2021 19:23 Ответить
В отаку дупу загнав себе і всю країну Зе своїм миротворством.
Тепер адекватна відповідь ворогу уже використовується для політичного тиску на Україну,
а далі буде "законним" приводом для ескалації конфлікту.
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04.03.2021 19:35 Ответить
Названа доля БПЛА "Сокіл-300" та проектів вітчизняних ЗРК від ДККБ "Луч"

УМіністерстві оборони України пояснили позицію щодо останніх напрацювань ДККБ "Луч" - БПЛА "Сокіл-300" та проектів зенітних ракетних комплексів. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк детально аргументував позицію відомства у ексклюзивному інтерв'ю Defence Express.
"Щодо безпілотних систем, то зараз немає дилеми між "Сокіл-300" та Bayraktar TB2. Українська розробка тільки нещодавно була представлена. "Сокіл-300″ має перспективу, але це буде не сьогодні чи завтра і не найближчі 2-3 роки", - сказав Олександр Миронюк.
Заступник міністра оборони пояснив, що строк у три роки - це час, необхідний для виконання усіх робіт по розробці та випробуванню комплексу "Сокіл-300", зокрема - застосування озброєння з цього БПЛА.
"І окремо слід пояснити, як певна розробка фінансується з боку держави. Необхідно визначити місце цієї техніки чи озброєння у бойовому порядку. Де вона буде використовуватись, для чого, яким складом, які задачі він може виконати. Після цього буде прийнято рішення щодо доцільності проведення дослідно-конструкторської роботи", - роз'яснив Олександр Миронюк.
На його думку, "кожна українська компанія, яка має потужний потенціал, має право взяти участь у кооперації із іноземною компанією, яка постачає свою продукцію до українського війська".
Водночас, за словами Олександра Миронюка, Міноборони не вважає доцільним фінансувати розробку перспективних українських зенітно-ракетних комплексів, із-за лімітів оборонного бюджету.https://iat.kpi.ua/2020/12/10/nazvana_dolja_bpla_sokil_300_ta_proektiv_vitchiznjanih_zrk_vid_dkkb_luch/
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04.03.2021 19:39 Ответить
Був би у нас Його Величність з усіма повноваженнями,то ви Миронюк,як при Сталіну, це БПЛА не 2-3 роки, а за 2-3 неділі вже б поставили б на поток. Сидить,*****, провокатор і нам,українцям,що знають що це таке,теж,як Пєсков,Дурня клеїть!
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04.03.2021 19:54 Ответить
...они в кремле наблюдают...озабоченность....опасную черту...20 февраля 2014 года вторглись в Украину, в августе того же 2014 года на День Независимости,чтоби обгадить украинцам праздник, уже вторглись конкретно целими бронетанковими полками и расстреляли на украинской земле украинцев и разрушив масу комуникаций,показав истинное свое фашистское лицо захватчика, и оно сидит с випученими глазенками" дурака клеит". Ни стида,ни международной совести!
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04.03.2021 19:50 Ответить
Так было и в Грузии. Сепаратюги, под одобряющее улюлюканье кацапских скотов обстреливали грузинские подразделения, а когда Грузия дала хорошую ответку, кацапские скоты обвинили ее в начале боевых действий и начали "принуждение к миру". Ничего нового. Эти лживые, циничные, кацапские в@******, могут в любой момент совершить обстрел своей территории и начать войну, обвинив Украину. А учитывая "объективность" ООН и ОБСЕ, мы получим от наших "партнеров" только "глубокую озабоченность". Так же они ее выражали во время нападения кацапов на Грузию, слово в слово. А потом последуют призывы ко "всем сторонам конфликта" сесть за стол переговоров. Кацапы лживые, подлые ублюдки. Так было есть и будет всегда!
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04.03.2021 20:08 Ответить
Та понятно, Гитлер тоже так поступал.
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04.03.2021 20:18 Ответить
Висновок. Україна зараз знаходиться у Надзвичайній Військовій та Диверсанстсько-провокаційній Ситуації. Стан справ такий,що показує на практичну відсутність від правлячої Верхушки яких лібо посилів на Укріплення Безпекових складових. Закриття каналів- це не боротьба,а якісь незрозумілі початкові судоми хворої особи. А головне,що Україна вмцілому не готова в суспільстві солідарно протистояти ворогові і пандемії.
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04.03.2021 20:21 Ответить
Когда-то один умный французский король сказал "Париж стоит обедни"ю Возможно (извините если я ошибаюсь) и Донбасс стоит "обедни", т е полной амнистии и проведения выборов в оккупированной зоне.
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04.03.2021 22:01 Ответить
так для этого нужно перекрыть границу для начала.
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04.03.2021 22:22 Ответить
как бы долбозвон прилепин уже опроверг усы в своем телеграмм-канале следующим выс@ром:
"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".
вот такая она - "гражданская война" в Украине.
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04.03.2021 22:04 Ответить
Не хотят в ордло особо воевать , мало того они с ужасом об этом думают и украинцы тоже не горят желанием, кацапам придется сильно постараться что бы разжечь войну, для этого нужны кровавые провокации, это тонкий лед и все может обернутся против самих россиян.
Это чмо песков, "играет на нервах", так они впрягаются за медведчука, но если товарисч медведчук думает, что терять больше нечего, ой как ошибается...
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04.03.2021 22:27 Ответить
ТАК А КАК МАМКУ ПУТИНА ЗВАТЬ !?)
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04.03.2021 23:00 Ответить
*******!
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05.03.2021 08:53 Ответить
Ну то есть как бы ничего личного. Но вы внимательно посмотрите на его фото еще раз.

Он же чорт!
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04.03.2021 23:28 Ответить
Ну что, "Чебур-Нет" всё ближе?
Тестируют отключение? Даёшь "железный занавес-2"!
На Рассее рухнули YouTube, Google и Telegram !!
Пользователи интернета в Кацапии в ночь на четверг, 4 марта, столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Telegram и ключевых иностранных сервисов.
По данным DownDetector, проблемы возникли с доступом к видеохостигну YouTube, поисковику Google, почте Gmail и магазину приложений Google Play.
Сбой во всех сервисах возник почти синхронно - около 0.40 мск.
Жалобы, по данным DownDetector поступают из Москвы, Ярославля, Смоленска, Екатеринбурга и даже сопредельных стран - в частности, из столицы Казахстана Нур-Султана.
Пика число жалоб достигало около часа ночи, после чего начало снижаться.
Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер «не подключается» (71%) и не отправляет сообщения (28%).
Что касается сервисов Google, то подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайтам
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04.03.2021 23:50 Ответить
у пИськова дочка гражданка Франции, живет в стране ЕС и НАТО и чихало их семейство на эту Кацапию...
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05.03.2021 08:15 Ответить
" для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась". Не ну каков гаденыш - " у нас". Будьте вы прокляты москальские ублюдки.
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05.03.2021 08:42 Ответить
а писькин уже считает Донбасс территорией расии? хорошо... еще один довод на международный трибунал против расии...
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05.03.2021 09:07 Ответить
От Письков грає дурненького....Письков та ми все розумієм що ви хочете і чк ви дроч..те.. Тому пи..ди що хочешь..уже всі у світі розуміють що ви тварюки. А що стосовно перейти черту...Україна її ні коли не переходила..а ви їїперейшли 7 років тому.

Тепер кацапи буде так. Починаєте відкривати вогонь по нашим військам получете відповідь безжалісну... І готуйтесь ми вас все одно вигорнем як мусор з України і ні які домовленості нас не стримають. А знаєте кацапи про що була домовленість про те що ця війна припиняється і все мирішується мирно і донбас і крим повертаються із вашої окупаціїї додому. Тому Росія іди на Х ..Україна виконає все що повинна виконати і останнім буде вигортання росийськго мусору з Української землі.
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05.03.2021 09:45 Ответить
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