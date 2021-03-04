В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти "опасную черту"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Донбассе происходит по вине украинских бойцов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету", об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения", - сказал Песков.
Он заявил, что якобы все чаще происходят обстрелы территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований".
"Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - заявил он.
Также Песков заявил, что в Москве надеются, что руководству Украины "удастся удержать эти формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности. И что Киев будет оставаться приверженным договоренностям в рамках контактной группы, Минскому комплексу мер, а партнеры по "минской четверке" обратят внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и используют свое влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту".
На вопрос о том, что же будет, если украинская сторона перейдет "красную черту", Песков пояснил, что нужен будет дополнительный анализ прежде, чем принимать решения. А уточняя по просьбе СМИ, что он имеет в виду, говоря "красная черта", он пояснил: "Это возобновление полноформатных боевых действий".
Журналисты также спросили, готов ли Кремль влиять на формирования на неподконтрольной части Донбасса, и Песков ответил, что Кремль это делает постоянно, но обстрелы якобы идут не оттуда.
"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заключил он.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук пообещал зеркальный ответ на обстрелы на Донбассе.
"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война",— заявил он.
Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.
Пожалуйста, подождите...
сам признал что влияют на боевиков, и потом традиционную мантру про гражданскую войну. ну откуда такие тупые упыри берутся?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Орда якщо нападає, то без оголошення війни, а як завжди - підло та потайки.
ЗСУ та добровольчи формування, у тому числі і тилові, напоготові.
проговорились усы. ибо ключевое сочетание "у НАС". а, вообще, это уже шантаж на государственном уровне. рейтинг ввп сдувается, вот такими мантрами его стараются поддержать пропагандоны эрэфии уже несколько крайних дней
ФАКТИ З ЖИТТЯ МОСКОВІЇ
DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, или «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».
Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, осуществляющим насилие на востоке Украины», добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдовы, и «перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления».
Тепер адекватна відповідь ворогу уже використовується для політичного тиску на Україну,
а далі буде "законним" приводом для ескалації конфлікту.
УМіністерстві оборони України пояснили позицію щодо останніх напрацювань ДККБ "Луч" - БПЛА "Сокіл-300" та проектів зенітних ракетних комплексів. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк детально аргументував позицію відомства у ексклюзивному інтерв'ю Defence Express.
"Щодо безпілотних систем, то зараз немає дилеми між "Сокіл-300" та Bayraktar TB2. Українська розробка тільки нещодавно була представлена. "Сокіл-300″ має перспективу, але це буде не сьогодні чи завтра і не найближчі 2-3 роки", - сказав Олександр Миронюк.
Заступник міністра оборони пояснив, що строк у три роки - це час, необхідний для виконання усіх робіт по розробці та випробуванню комплексу "Сокіл-300", зокрема - застосування озброєння з цього БПЛА.
"І окремо слід пояснити, як певна розробка фінансується з боку держави. Необхідно визначити місце цієї техніки чи озброєння у бойовому порядку. Де вона буде використовуватись, для чого, яким складом, які задачі він може виконати. Після цього буде прийнято рішення щодо доцільності проведення дослідно-конструкторської роботи", - роз'яснив Олександр Миронюк.
На його думку, "кожна українська компанія, яка має потужний потенціал, має право взяти участь у кооперації із іноземною компанією, яка постачає свою продукцію до українського війська".
Водночас, за словами Олександра Миронюка, Міноборони не вважає доцільним фінансувати розробку перспективних українських зенітно-ракетних комплексів, із-за лімітів оборонного бюджету.https://iat.kpi.ua/2020/12/10/nazvana_dolja_bpla_sokil_300_ta_proektiv_vitchiznjanih_zrk_vid_dkkb_luch/
"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".
вот такая она - "гражданская война" в Украине.
Это чмо песков, "играет на нервах", так они впрягаются за медведчука, но если товарисч медведчук думает, что терять больше нечего, ой как ошибается...
Он же чорт!
Тестируют отключение? Даёшь "железный занавес-2"!
На Рассее рухнули YouTube, Google и Telegram !!
Пользователи интернета в Кацапии в ночь на четверг, 4 марта, столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Telegram и ключевых иностранных сервисов.
По данным DownDetector, проблемы возникли с доступом к видеохостигну YouTube, поисковику Google, почте Gmail и магазину приложений Google Play.
Сбой во всех сервисах возник почти синхронно - около 0.40 мск.
Жалобы, по данным DownDetector поступают из Москвы, Ярославля, Смоленска, Екатеринбурга и даже сопредельных стран - в частности, из столицы Казахстана Нур-Султана.
Пика число жалоб достигало около часа ночи, после чего начало снижаться.
Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер «не подключается» (71%) и не отправляет сообщения (28%).
Что касается сервисов Google, то подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайтам
Тепер кацапи буде так. Починаєте відкривати вогонь по нашим військам получете відповідь безжалісну... І готуйтесь ми вас все одно вигорнем як мусор з України і ні які домовленості нас не стримають. А знаєте кацапи про що була домовленість про те що ця війна припиняється і все мирішується мирно і донбас і крим повертаються із вашої окупаціїї додому. Тому Росія іди на Х ..Україна виконає все що повинна виконати і останнім буде вигортання росийськго мусору з Української землі.