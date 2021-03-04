Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль

Если медицинская система Украины не будет выдерживать, власти будут вынуждены вводить более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - уточнил он.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый" уровень...Как только большая часть областей Украины перейдут в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - уточнил премьер, отвечая на вопрос относительно того, возможно ли введение локдауна в Украине.

"Коронавирус никуда не делся. Вакцинация началась, но для ее проведения необходимо минимум 2 года... Вакцина - это свет в конце тоннеля, однако для этого процесса нужно время...Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет...Мне бы очень не хотелось (вводить жесткие ограничительные меры. - Ред.). Общество истощено, отдельные отрасли истощены. Но мы будем смотреть по ситуации, если медицинская система не будет выдерживать, у нас не будет выхода и мы будем вынуждены действовать так, как везде в мире. Мы будем предупреждать заранее о введении любых ограничительных мер", - добавил премьер.

Он также призвал украинцев, пока идет процесс вакцинации, не забывать носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль