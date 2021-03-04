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Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Как только большая часть областей перейдут в

Если медицинская система Украины не будет выдерживать, власти будут вынуждены вводить более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - уточнил он.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый" уровень...Как только большая часть областей Украины перейдут в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - уточнил премьер, отвечая на вопрос относительно того, возможно ли введение локдауна в Украине.

"Коронавирус никуда не делся. Вакцинация началась, но для ее проведения необходимо минимум 2 года... Вакцина - это свет в конце тоннеля, однако для этого процесса нужно время...Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет...Мне бы очень не хотелось (вводить жесткие ограничительные меры. - Ред.). Общество истощено, отдельные отрасли истощены. Но мы будем смотреть по ситуации, если медицинская система не будет выдерживать, у нас не будет выхода и мы будем вынуждены действовать так, как везде в мире. Мы будем предупреждать заранее о введении любых ограничительных мер", - добавил премьер.

Он также призвал украинцев, пока идет процесс вакцинации, не забывать носить маски и придерживаться социальной дистанции. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Та да, сезон у Буквелі вже закінчився. Дайош лохдаун!
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04.03.2021 13:13
+6
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1439
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04.03.2021 13:17
+6
Да, дети основные разносчики инфекции. И что? Умные люди закрыли бы школы еще в сентябре. А деньги, которые зеля с компашкой украли на дорогах, нужно было потратить на организацию дистанционного обучения. Клоуны будут тянуть, пока 80% людей опять переболеет - уже новым штаммом. И так и будет продолжаться. Выбрали клоунов, значит, теперь подыхайте.
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04.03.2021 13:17
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Негайно треба закривати школи на дистанційне навчання! В класах нема третини учнів. Діти швидко поширюють ковід серед батьків та родичів, тісно спілкуючих в переповнених класах. Не треба чекати, коли півень дзьобне! Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6549
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04.03.2021 13:10 Ответить
Да, дети основные разносчики инфекции. И что? Умные люди закрыли бы школы еще в сентябре. А деньги, которые зеля с компашкой украли на дорогах, нужно было потратить на организацию дистанционного обучения. Клоуны будут тянуть, пока 80% людей опять переболеет - уже новым штаммом. И так и будет продолжаться. Выбрали клоунов, значит, теперь подыхайте.
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04.03.2021 13:17 Ответить
Відчепіться від дітей. Навіть у червоних зонах працює 90 відсотків людей. Зачинені лише мілкі торгівці і частини ТРЦ. Карантином вірус не зупинити. Подивіться, ніхто не говорить про те , що працює над ліками!! Отже винайти ліки НЕ ВИГІДНО!!! Ця вакханалія надовго
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04.03.2021 14:02 Ответить
Детей, для начала, труднее построить, чтоб маски носили. У меня на работе все в масках - а в школе у ребенка все без масок. Старшие лбы их не носят, а младшим и не предлагается. Дальше, дети, как правило, болеют бессимптомно, и потому особенно опасны. Ты не знаешь, что ребенок заболел, пока взрослые не примут эстафету.

Что до лечения, лечить коронавирус наука еще не умеет. Как и грипп, например. Нет лекарства от гриппа, нет от коронавируса. Есть вакцинация - но вакцинацию зеленые блестяще провалили.
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04.03.2021 14:45 Ответить
Потрібно таких уродів, як ти, в дурках закривати. Тоді все у нас буде добре.
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04.03.2021 17:08 Ответить
москалюка, ти навіть "трИзуб" правильно написати не вмієш. Не гавкай зі своєї дирляндії! В спам, свинорос!
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04.03.2021 17:34 Ответить
Деррьмо, дерьмо! Как это уже заё! Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8768
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04.03.2021 13:13 Ответить
Выбрал зеленых? Теперь наслаждайся.
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04.03.2021 13:20 Ответить
Ты видел как я галочку малюю? Трепло.
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04.03.2021 13:23 Ответить
Открою секрет: я не вижу вокруг никого, кто ставил галочку за зелю. Даж непонятно, откуда взялись 73%. Кого не спроси - они теперь за клоунов не голосовали.
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04.03.2021 14:32 Ответить
_Где именно я поставил галочку никак не зависит от того что ты про это себе думаешь. Так что думай как тебе больше нравится - пофиг, реальность от этого не изменится.
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04.03.2021 14:40 Ответить
Ти мені ще скажи, що при Пєті этого бы нєбыло Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6655
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04.03.2021 13:43 Ответить
Та да, сезон у Буквелі вже закінчився. Дайош лохдаун!
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04.03.2021 13:13 Ответить
потому що пішли тиждень за тижнем області у жовтогарячу зону переходити.
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04.03.2021 13:15 Ответить
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1439
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04.03.2021 13:17 Ответить
Вечный фильм и вечные герои...
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04.03.2021 14:19 Ответить
Локдаун не завадив зєлі відпочивати в Буковелі.
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04.03.2021 13:41 Ответить
Я писав про лоХдаун. 😔 Це точно змусить Буковель закритися. І не вірте, що там просто сніг зійшов. То Шмигаль лоХдаун ввів.
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04.03.2021 13:45 Ответить
Так в Днепре 80% в транспорте без масок. Особенно отмороженное бабьё.
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04.03.2021 13:16 Ответить
Вооот. Лохорат зели - без мозгов и без масок.
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04.03.2021 13:19 Ответить
Вам варто було б частіше міняти маски... з памперсами... бажано, місцями
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04.03.2021 13:50 Ответить
О, зебильчик подтянулся . Нее, памперсы это твое. Это такие как ты лазят сначала без масок, а потом какают в памперсы под кислородом. И клянут почему-то не клоунов, а Порошенко.
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04.03.2021 14:27 Ответить
Правда? ОМГ! Значит там будет писец...
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04.03.2021 13:33 Ответить
і так буде без кінця, вакцинацію просрали, гроші на вакцину і ковідфонд розікрали
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04.03.2021 13:18 Ответить
Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2078
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04.03.2021 14:12 Ответить
Новый сезон сериала "Шмыгаль и третья волна".Голоборотько из огнемёта расстреливает хрюшу и степашку.
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04.03.2021 13:18 Ответить
Вначале шмыглю прийдется не Авакрва заменить.
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04.03.2021 13:23 Ответить
Бісить те, що всі верещать про карантин, маски і щеплення. І ЖОДНОГО СЛОВА ПРО ВИНАЙДЕННЯ ЛІКІВ. Я так розумію, знайти ліки від ковіду нікому не вигідно
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04.03.2021 13:53 Ответить
Це те, що ви навчилися робити, не допомагати народу, не піклуватися за його здоров'я, а пресувати і закривати по домівках. А могли давно, як чемпіони, закупити вакцину і убезпечити громадян країни від хвороб, а головне від смерті, та дати можливість працювати бізнесу і не сунути туди свого носа.
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04.03.2021 14:05 Ответить
Еще не все деньги "отмыли".
Пора вводить лохдаун!
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04.03.2021 14:15 Ответить
Перевести освіту на дистанційну форму навчання і не треба ніяких локдаунів.
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04.03.2021 14:21 Ответить
Та ви шо!!! Рецепт ліків, пля
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04.03.2021 14:38 Ответить
Треба народам всього світу від влади мерзоту відігнати, і моськам, подібним тобі рота заткнути, тоді буде все добре.
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04.03.2021 17:14 Ответить
далпаепы зеленые,зима нормально прошла,а как к теплу все надо позакрывать - ипанаты.
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04.03.2021 15:07 Ответить
всё верно.
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04.03.2021 19:55 Ответить
 
 