До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает подписание staff level agreement для второго транша МВФ до июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам главы правительства, Украина с МВФ "оптимистически смотрит в будущее".

"У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня - следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA (staff level agreement. - Ред.)", - объяснил Шмыгаль.

Однако, в работе с МВФ есть 5 ключевых пунктов, отметил премьер.

"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласоваать макропоказатели на 2022-2023 годы. ... Три ключевых вопроса - судебная реформа, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ - о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией", - добавил Шмыгаль.

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