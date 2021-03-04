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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) транш (268) Шмыгаль Денис (2327)

До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает подписание staff level agreement для второго транша МВФ до июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам главы правительства, Украина с МВФ "оптимистически смотрит в будущее".

"У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня - следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA (staff level agreement. - Ред.)", - объяснил Шмыгаль.

Однако, в работе с МВФ есть 5 ключевых пунктов, отметил премьер.

"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласоваать макропоказатели на 2022-2023 годы. ... Три ключевых вопроса - судебная реформа, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ - о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Как только придет моя очередь, я с удовольствием провакцинируюсь, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
опять врут - более брехливой власти у нас я не помню, азаров гусь еще тот ,но с ним было все понятно, а эти по вранью и цинизму переплюнули всех - зебилы
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04.03.2021 13:22
+3
А как же обещание голой боротьки: Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" ???
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04.03.2021 13:19
+3
Не надо ничего повышать, снимать верхние границы и т.д. Нужно выполнить пять следующих пунктов:
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.

Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
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04.03.2021 13:26
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А как же обещание голой боротьки: Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" ???
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04.03.2021 13:19 Ответить
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

При цьому -намагаються ще й знизити податки шахраям грального бізнесу...

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:33 Ответить
Крутят жопой как проститутки на панели До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1306
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04.03.2021 13:20 Ответить
опять врут - более брехливой власти у нас я не помню, азаров гусь еще тот ,но с ним было все понятно, а эти по вранью и цинизму переплюнули всех - зебилы
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04.03.2021 13:22 Ответить
То ли ещё будет.бл"дь
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04.03.2021 13:28 Ответить
((да таки можно стравнить - правительство зеленых - с гулящей женщиной - да - выбрали))
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04.03.2021 13:31 Ответить
Не надо ничего повышать, снимать верхние границы и т.д. Нужно выполнить пять следующих пунктов:
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.

Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
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04.03.2021 13:26 Ответить
То есть МВФ не интересно почему зе-уроды разворовывают бюджет и наши налоги, почему цветет коррупция и цены уже выше европейских. МВФ интересует почему в Украине население не платит оллигархам за народный газ по 15 грн. вместо 7 ))
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04.03.2021 13:31 Ответить
73% выбрали таких уродов - так шо причем тут МВФ?
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04.03.2021 13:33 Ответить
а при прошлой власти какая цена на газ была?
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04.03.2021 13:35 Ответить
Прі прошлой власті только лєнівий нє получал сцпсідію! А тепер їжте, не обляпайтесь!
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04.03.2021 13:38 Ответить
у нас тут - люди сами ищут в нете - гугл в помощь)))
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04.03.2021 13:38 Ответить
Тепер настала черга МВФ послать зелень вжопу. Получітє-распішітєсь. До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4336
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04.03.2021 13:38 Ответить
Киев провалил практически все маяки: денег МВФ не будет два года - Goldman Sachs
В распоряжении издания оказался отчет международного инвестиционного банка Goldman Sachs об Украине, который аналитики банка разослали своим клиентам-инвесторам. Издание оценило основные тезисы этого документа. Главный из них - в 2021−22 году отношения Украины и МВФ будут стоять на паузе.
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04.03.2021 13:39 Ответить
"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб? Так это требование мевеефа и ли хотелка шмыгаля в угоду его хозяину?
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04.03.2021 13:44 Ответить
Якому хазяїну? Не плутай Фірташа з Ахметовим.
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04.03.2021 14:41 Ответить
"Питання вирішено на 50%: я згідний, вона - ні" (с) До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5995
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04.03.2021 13:45 Ответить
Слава МВФ - героям слава!
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04.03.2021 13:54 Ответить
Важкі для виконання пункти.
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04.03.2021 13:57 Ответить
Аххха! Тобто ціна МВФ в розмірі 250 Дол за 1 тис куб не влаштовує😂😂😂😂.при ціні на біржі 265😂😂 ТЕПЕР
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04.03.2021 14:18 Ответить
Никто уже этим аферистам денег не даст. Врут постоянно.
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04.03.2021 14:19 Ответить
Зе-лжецы клятвенно обещали транш еще в декабре ПРОШЛОГО ГОДА!
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04.03.2021 14:23 Ответить
"За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє". - Тільки це майбутнє абсолютно протилежне.
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04.03.2021 14:53 Ответить
Вроде и аудит по короновирусному фонду МВФ нужен. они же деньги в бюджет дают, значит имеют право требовать отчет. И нам хорошо. Узнаем почем дороги...
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04.03.2021 18:21 Ответить
 
 