До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает подписание staff level agreement для второго транша МВФ до июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции "Год работы правительства".
По словам главы правительства, Украина с МВФ "оптимистически смотрит в будущее".
"У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня - следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA (staff level agreement. - Ред.)", - объяснил Шмыгаль.
Однако, в работе с МВФ есть 5 ключевых пунктов, отметил премьер.
"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласоваать макропоказатели на 2022-2023 годы. ... Три ключевых вопроса - судебная реформа, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ - о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
При цьому -намагаються ще й знизити податки шахраям грального бізнесу...
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.
Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
В распоряжении издания оказался отчет международного инвестиционного банка Goldman Sachs об Украине, который аналитики банка разослали своим клиентам-инвесторам. Издание оценило основные тезисы этого документа. Главный из них - в 2021−22 году отношения Украины и МВФ будут стоять на паузе.