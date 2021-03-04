Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Священнослужителей и журналистов могут "подвинуть" в этапах вакцинации повыше. Таким образом, им могут сделать прививку от COVID-19 раньше, чем планировалось.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".
По словам Шмыгаля, не завершив первый этап вакцинации будет начат второй этап, в который входят педагоги, врачи и военнослужащие.
"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов", - добавил премьер.
Кроме того, по словам главы правительства, на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций обсуждалась идея "подвинуть" в этапы вакцинации повыше священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями".
"Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
на Рашке прикольно - попоцид вирус устроил, чет две сотни пархатых толстяков отправились к Яхве в "ад".
2. "Лечатся" без м'якого знаку.
3. У такому випадку пропоную віруючим лікуватися якось приблизно так:
А тепер, очікуємо на реакцію правоохоронних органів, яка продемонструє або наявність, або відсутність Української держави...