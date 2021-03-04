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Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее.

Об этом на выступлении в Колледже Европы в Брюгге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он ответил на вопрос, могла ли Россия оккупировать Крым, если бы Украина уже была в НАТО.

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"Мой короткий ответ - этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.
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Топ комментарии
+33
В 2010-м параша уничтожила всё руководство Польши- страны НАТО. В ответ вместо уничтожения всего руководства параши силами НАТО- импотентная озабоченность. Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7071
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04.03.2021 13:57
+20
фрау Ангела сказала НЕТ Грузии и Украине в Бухаресте 2005год а уже в 2008 грузины напали на себя сами дальше сами знаете
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04.03.2021 14:05
+19
уже писал - повторю - выделаю два гектара земли - безвозмездно(бесплатно) - для базы НАТО - присоединяйтесь)))
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04.03.2021 14:01
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Я помню как ещё в школьные годы говорил, что зря Украина раздала весь ядерный арсенал. Нужно было хотя бы чуть-чуть оставить для себя. Говорил, что в будущем нам можете это аукнуться... На мои высказывания одни реагировали с недоумением, а другие хихикали.
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05.03.2021 01:38 Ответить
Ну так, це ж очевидно. Тому роіся напевно ще з 90-х почала всіляко вставляти палки в шестерні механізму вступу України до НАТО та ЄС.
Після Євромайдану, коли шанси на це діло у нас сильно зросли, Ху*ло зі своїми імперськими амбіціями зрозуміло, що у разі вступу в дані організації, його сфері впливу в Україні наступить повний крах. А що було далі - всім прекрасно відомо.
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05.03.2021 01:33 Ответить
А Украины нет и не будет в НАТО (во всяком случае - в обозримом будущем) потому, что в Североатлантический альянс не принимают в хлам проворовавшиеся так называемые "государства", докатившиеся до демографической дезинтеграции, территориальной фрагментации, полной внешнеэкономической зависимости и прочего позорного гавнища.
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05.03.2021 12:45 Ответить
В своё время страны-лидеры того же самого НАТО (США, Великобритания) совместно с Россией, как глупую козу за пучок соломы, "развели" Украину на третий в мире по мощности ядерный арсенал не под договорные обязательства, а под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, который никого и ни к чему не обязывает, а годится только на то, чтобы им подтереть обосраную жопу.
Теперь, тихонько посмеиваясь себе под нос над обманутыми дурнями и не думая ни о каких последствиях, можно сколько угодно долго разглагольствовать с сослагательными наклонениями ("если бы" да "кабы"), которых, вообще-то, "история не терпит"©
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05.03.2021 13:05 Ответить
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