Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
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Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее.
Об этом на выступлении в Колледже Европы в Брюгге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, он ответил на вопрос, могла ли Россия оккупировать Крым, если бы Украина уже была в НАТО.
"Мой короткий ответ - этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - отметил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.
Топ комментарии
+33 Zelya Vsyo
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+20 Анна Федонюк 75394ec3
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+19 Чинганчгук
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Після Євромайдану, коли шанси на це діло у нас сильно зросли, Ху*ло зі своїми імперськими амбіціями зрозуміло, що у разі вступу в дані організації, його сфері впливу в Україні наступить повний крах. А що було далі - всім прекрасно відомо.
Теперь, тихонько посмеиваясь себе под нос над обманутыми дурнями и не думая ни о каких последствиях, можно сколько угодно долго разглагольствовать с сослагательными наклонениями ("если бы" да "кабы"), которых, вообще-то, "история не терпит"©