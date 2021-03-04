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Новости Политика Украины
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МВФ (3293) Милованов Тимофей (285) Шмыгаль Денис (2330)

Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не извинялся от имени Украины перед МВФ за некорректные высказывания советника главы ОП Тимофея Милованова в адрес миссии.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, некоторые СМИ начали трактовать это как провал миссии, она ушла, что-то осталось недоделанным. Соответственно, Милованов в комментариях комментировал какие-то переписки, какие-то комментарии на эмоциях. Реакции (на высказывания Милованова. - Ред.) со стороны МВФ не было. Был наш правительственный стейтмент, мы поблагодарили миссию действительно за титаническую и плодотворную работу, мы понимаем куда двигаться, точно знаем, что и как надо сделать", - уточнил Шмыгаль.

"Я не вижу никаких причин для извинений за кого-то, кто в личных комментариях что-то комментирует.. Хотя, конечно, не могу назвать это корректным комментарием даже для личной переписки", - отметил Шмыгаль.

Премьер также уточнил, что слова Милованова никаким образом не повлияли на сотрудничество Украины с МВФ.

Как сообщалось ранее, советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

Читайте также: "Слуга народа" не поддерживает высказывание Милованова о том, что "МВФ обкакался", - Гетманцев

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным - Цензор.НЕТ 684
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04.03.2021 14:28
+5
после такого ,обычно народ в отставку уходить ,бо общество по другому, не воспринимает - но не у нас - а может пора начинать?
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04.03.2021 14:27
+4
результат ваших безмозглых эмоций налицо - нулевой результат с МВФ ( что к лучшему, ибо вы все равно рассуете по карманам все что дадут)
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04.03.2021 14:29
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после такого ,обычно народ в отставку уходить ,бо общество по другому, не воспринимает - но не у нас - а может пора начинать?
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04.03.2021 14:27 Ответить
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным - Цензор.НЕТ 684
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04.03.2021 14:28 Ответить
_Нет, главное иное - какими целями руководствуются властьпридержащие? Вот главный вопрос! Потому что их цели не имеют ничего общего с интересами народа и Украины.
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04.03.2021 14:45 Ответить
Шмыгаль как чукча -что видит о том и поёт.
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04.03.2021 14:28 Ответить
результат ваших безмозглых эмоций налицо - нулевой результат с МВФ ( что к лучшему, ибо вы все равно рассуете по карманам все что дадут)
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04.03.2021 14:29 Ответить
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным
=========
Я что-то не понял. Милованов жиденько обосрался и обвинил в этом МВФ, а Шмыгаль типа подтирает Милованову? Круть. А Зеленский что делать будет? Строчить у Милованова?
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04.03.2021 14:33 Ответить
"выкусили, бл..ди?! х.. вам по всей морде, а не денег! е..тесь как хотите!" - прочитал шмыгаль в письме от мвф, поднял глаза и осторожно сказал: "тут пишут, что на этот год отношения поставлены на паузу".
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04.03.2021 14:35 Ответить
Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним - Цензор.НЕТ 8232
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04.03.2021 20:53 Ответить
Тимошка-ростомановский матрошка.....
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04.03.2021 14:37 Ответить
Ну в приличном обществе дают канделябром по морде и отправляют в отставку. Но Зе никому, ничего и никогда не должен, кроме семьи и ИВК. Какое общество, такие и канделябры.
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04.03.2021 14:38 Ответить
Тут ничего необычного нет.
Просто у каждого человека есть свой потолок.
Есть он и у милованова: он идиот.
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04.03.2021 14:41 Ответить
Хотели громко перднуть, а сами тихонько всрались. А теперь считают дни до лета и клянчат деньги где могут. Клоуны думали, что они хитрее МВФ, который весь мир крутит на ... Вот теперь и их покрутят.
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04.03.2021 14:45 Ответить
Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним - Цензор.НЕТ 4630
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04.03.2021 14:57 Ответить
цікаво, хто дурніший,- милованов чи той хто його пхає у владу, чи то як дурні збираються в купу
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04.03.2021 15:09 Ответить
какие эти земрази конченые....
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04.03.2021 15:10 Ответить
Да у нас все правительство некорректное....
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04.03.2021 18:02 Ответить
Не даром Милованов сам про себя сказал :"Что он дебил""! И Это действительно так"
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04.03.2021 20:03 Ответить
Жаль мне Шмыгаля--неглупый, воспитанный, образованный , а вынужден слушать и отмазывать зебила и его тупую камарилью!

В итоге его 100% виноватым сделают во всех зебениных про--ах!

Я бы ушла в отставку---это унизительно!
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04.03.2021 21:03 Ответить
 
 