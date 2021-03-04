Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не извинялся от имени Украины перед МВФ за некорректные высказывания советника главы ОП Тимофея Милованова в адрес миссии.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, некоторые СМИ начали трактовать это как провал миссии, она ушла, что-то осталось недоделанным. Соответственно, Милованов в комментариях комментировал какие-то переписки, какие-то комментарии на эмоциях. Реакции (на высказывания Милованова. - Ред.) со стороны МВФ не было. Был наш правительственный стейтмент, мы поблагодарили миссию действительно за титаническую и плодотворную работу, мы понимаем куда двигаться, точно знаем, что и как надо сделать", - уточнил Шмыгаль.

"Я не вижу никаких причин для извинений за кого-то, кто в личных комментариях что-то комментирует.. Хотя, конечно, не могу назвать это корректным комментарием даже для личной переписки", - отметил Шмыгаль.

Премьер также уточнил, что слова Милованова никаким образом не повлияли на сотрудничество Украины с МВФ.

Как сообщалось ранее, советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

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