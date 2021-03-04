В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий

В Украине первую прививку коронавируса получили почти 10 тысяч человек. Однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Об этом сообщил главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что согласно оперативным данным по кампании вакцинации, за последние сутки прививки сделали 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350). За неделю вакцину получили почти 10 тысяч жителй Украины.

Для вакцинации населения были задействованы 45 мобильных бригад по иммунизации.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - написал он.

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"Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам. В чем проблема?" - добавил он.



