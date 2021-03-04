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В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий

В Украине первую прививку коронавируса получили почти 10 тысяч человек. Однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

Об этом сообщил главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что согласно оперативным данным по кампании вакцинации, за последние сутки прививки сделали 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350). За неделю вакцину получили почти 10 тысяч жителй Украины.

Для вакцинации населения были задействованы 45 мобильных бригад по иммунизации.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - написал он.

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"Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам. В чем проблема?" - добавил он.

В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий 01
В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий 02
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Топ комментарии
+8
на жаль, президент здоровий (тм)
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04.03.2021 14:44
+6
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:04
+5
Что на скажет Доктор ШМУРДЯК по этому поводу?
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04.03.2021 14:35
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Что на скажет Доктор ШМУРДЯК по этому поводу?
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04.03.2021 14:35 Ответить
...один человек госпитализирован.

В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8508
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04.03.2021 14:36 Ответить
на жаль, президент здоровий (тм)
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04.03.2021 14:44 Ответить
Еще не вечер... Ну и еще вопрос чем он вакцинировался, и вакцинировался ли.
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04.03.2021 14:51 Ответить
Физраствором
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04.03.2021 15:03 Ответить
сомневаюсь, он больше сторонник тяжелых наркотиков.)
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04.03.2021 15:12 Ответить
Зато ви зробили з закупок "залізний занавєс"!!!Сукні,слуги,і ти,що за них голосували!!!
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04.03.2021 14:43 Ответить
А чого б не зробити більш розгорнутою інформацію про побічну дію вакцини? Як вірно кажуть роSSіянці, ОСВЕДОМЛЕН,- ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН. Може, люди тоді охотніше йшли б на імунізацію?!!
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04.03.2021 14:43 Ответить
получается, шо у одного процента населения имунная система еле зыждется.
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04.03.2021 14:47 Ответить
Еще даже недели не прошло после вакцинации. О побочке еще очень рано говорить как таковой. Это возможно у людей более слабый организм был, что так быстро отреагировал.
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04.03.2021 14:52 Ответить
Боже,спаси, отведи и сохрани от таких вакцин.
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04.03.2021 14:54 Ответить
Такий собі не___кйовий відсоток! З 4 к поки що 200 в шоці! Ось вона третя стадія випробовування! І це привітали тільки лікарів
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04.03.2021 14:48 Ответить
слава Богу, шо хоть не нарабсейская V-5, бо от нее, побочно, накапливаются в организме еще и тяжелые металлы.
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04.03.2021 14:53 Ответить
Говорят , шо для V-5, за основу взята вакцина, которая была разработана в свое время для животных.
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04.03.2021 14:56 Ответить
И зачем животных травить тяжелыми металлами ? И зачем они вообще в вакцине ?
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04.03.2021 15:00 Ответить
вопрс не по существу, спросите у кремляди...ЗЫ и на шо намек? V-5 - все же от ящура?
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04.03.2021 15:04 Ответить
епе зачем?а как по твоему тебя вышка 5ж искать будет?эти тяжелые металлы улавливают излучения.чем тяжелее-тем мощнее сигнал...
так шо люминь не подходит. В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3486 чавуний-так-сяк...
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04.03.2021 15:07 Ответить
В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2129
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04.03.2021 15:10 Ответить
Та кому вы объяснять. Тащ сейчас - на волне, мол, Тихановская- букетики ОМОНу бацьки... Кочет букетиками прикрыть козлодоевскую вакцину... ЗЫ...интересно, чем братушки ширяются.
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04.03.2021 15:12 Ответить
по ходу очепятка, но к месту -кочет.
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04.03.2021 15:13 Ответить
третьи страны внедряют у себя непотрiб-технологии... А мы продукцию этих технологий еще и закупаем у третьих стран, чтобы аппробировать на своих гражданах... Точь также Венесуэлла и разные там постсовковые ****** мордуют своих граждан нарабсейской V-5, которая еще и не сертифицирована.
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04.03.2021 15:02 Ответить
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:04 Ответить
до вышок китайского производсва, хотя достаточно посидеть и у роутера того же производителя.
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04.03.2021 15:05 Ответить
И это только начало,но вы ширяйтесь дальше кацапо-индийским-китайским спутником.....
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04.03.2021 15:04 Ответить
кокцапо-китайско-индийские, запущенные через аглицкие фирмы-прокладки.
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04.03.2021 15:09 Ответить
ОН у читателей спрашивает в чем проблема с вакцинацией? Степанов не умеет включть турборежим.
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04.03.2021 15:25 Ответить
в імунну систему влізти і думати що не буде побічних, хтось ходячим перенесе а дехто і ляже .
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04.03.2021 15:41 Ответить
Такими темпами всех провакцинируют к 2027 году
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04.03.2021 16:19 Ответить
всё в пределах нормы.
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04.03.2021 19:27 Ответить
Кто поверит в их статистику? Правда 126 штук побочки или опять нагло брешут?
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04.03.2021 20:51 Ответить
 
 