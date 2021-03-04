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"Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку о Закарпатье. Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой.

Об этом Матович написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина - твій друг", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

Словаччина - твій друг: премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье 01
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Топ комментарии
+23
Ну, что сказать.
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
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04.03.2021 15:02
+18
А вот придурковатый мадьяр сиярта даже и извиняться бы не стал, еще бы во всем Украину обвинил, всё по *****вским методичкам
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04.03.2021 14:55
+4
Попросите Кулебу испытать чувство юмора этого остряка. К примеру, пошутить о его половой ориентации. А после объявить, что мы никогда не сомневались, что он настоящий...
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04.03.2021 14:58
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А вот придурковатый мадьяр сиярта даже и извиняться бы не стал, еще бы во всем Украину обвинил, всё по *****вским методичкам
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04.03.2021 14:55 Ответить
слово не воробей.. в каждой шутке только -часть-как небольшая шутка....
следи за языком и фильтруй базар....
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04.03.2021 14:58 Ответить
Я служив в Угорщині ,******* вперті наці і віслюки, а словаків вони ненавидять !!! )))
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04.03.2021 15:00 Ответить
словацький прем,єр проговорився
за кумів відновились атаки на сході, а цей прем,єр готує удар в спину

словаччина була союзницею гітлерівської німеччини в другу світову
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04.03.2021 17:43 Ответить
та он вообще какая то вражина .он уже так задолбал тварь со своими мадьярами на украине .уже тошнит...и воняет и воняет... (( ну а наш КУЛЕБА ПАТРИОТ! КЛАССНЫЙ МУЖИК!
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04.03.2021 15:03 Ответить
Попросите Кулебу испытать чувство юмора этого остряка. К примеру, пошутить о его половой ориентации. А после объявить, что мы никогда не сомневались, что он настоящий...
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04.03.2021 14:58 Ответить
он, наверное, 95-й квартал насмотрелся - там шутки такого же качества
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04.03.2021 14:59 Ответить
Ну, что сказать.
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
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04.03.2021 15:02 Ответить
Не проституткой а актрисой с немецких фильмов для взрослых. Позже сказал шо ему стыдно за эту шутку. Ну то таке.
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04.03.2021 15:16 Ответить
А где оно говорило про стыд? По моему оно трусливо отбрехалось, что оскорбило не Украину, а украинскую власть и все.
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04.03.2021 17:49 Ответить
Я теж таку думку маю, пошутковав не обережно, буває.
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04.03.2021 16:29 Ответить
Но по моему мнению, Матович наоборот подчеркнул что он понимает все что происходит вокруг Закарпатья и выразил понимание, того что Россия агрессор и стремится к захвату чужих территорий.
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04.03.2021 15:05 Ответить
Тоже правда
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04.03.2021 16:01 Ответить
С такими "друзьями" и врагов не надо.
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04.03.2021 15:30 Ответить
Так в политике особенно международной друзей нет. Есть временные союзники.
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04.03.2021 18:50 Ответить
#матовичкремлівськашльондра
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04.03.2021 15:33 Ответить
Да это не шутка, а реально так "друзья" думают. Уже не скрываясь вякают. пользуются слабостью власти в Украине.
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04.03.2021 15:59 Ответить
Ну то і добре. А криворізька моська вибачилася за термос?
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04.03.2021 16:05 Ответить
Этот премьер чисто наш зеленский, тоже популист, который только обещает обещать, за словами не следит, а быдло сглатывает, если думаете, что в странах ЕС его мало, то ошибаетесь, там тоже дегенератов хватает, которые даже не представляют, что такое расейская мразота.
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04.03.2021 16:08 Ответить
Можливо, але він хоч вибачився на другий день, а наш?
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04.03.2021 16:26 Ответить
Что касается подонка Сийярто,то рекомендую перечитать "Похождения бравого солдата Швейка" и слова сапера Водички о мадьярах!
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04.03.2021 16:23 Ответить
Шо ,чучело,безпечно жартувати ховаючись від москалів за спинами українців?
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04.03.2021 16:27 Ответить
За такі обіцянки Україна повинна була надіслати ноту протесту.
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04.03.2021 16:53 Ответить
А вообще, если бы не США и НАТО которые их сдерживают обглодали бы нас наши западные соседушки по самое нихочу.
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04.03.2021 19:01 Ответить
Этот пошутил - уже третий день кипиш . . .
путин 7-й год убивает украинцев, уже второй десяток тысяч разменяли - не каждый день вспоминают. Лучше думайте, как его угомонить, оставьте вы этого словака в покое. Извинился, проехали.
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04.03.2021 22:27 Ответить
 
 