"Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье
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Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку о Закарпатье. Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой.
Об этом Матович написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина - твій друг", - написал он.
Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.
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следи за языком и фильтруй базар....
за кумів відновились атаки на сході, а цей прем,єр готує удар в спину
словаччина була союзницею гітлерівської німеччини в другу світову
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
путин 7-й год убивает украинцев, уже второй десяток тысяч разменяли - не каждый день вспоминают. Лучше думайте, как его угомонить, оставьте вы этого словака в покое. Извинился, проехали.