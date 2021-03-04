"Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку о Закарпатье. Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой.

Об этом Матович написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина - твій друг", - написал он.

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Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.