Шмыгаль о просьбе Витренко уволить Коболева: Не вижу острых причин для этого

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что не видит причин для увольнения руководителя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, комментируя письмо-обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

"На письмо будет официальный ответ. Сейчас секретариат Кабмина готовит такой ответ, он будет предоставлен ... Я не вижу на сегодняшний день острых причин для увольнения руководителя "Нафтогаза". Я думаю, что это невозможно технологически так просто сделать. Думаю, что это такой сигнал для НАК "Нафтогаз" по улучшению работы", - сказал Шмыгаль.

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