Шмыгаль о просьбе Витренко уволить Коболева: Не вижу острых причин для этого
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Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что не видит причин для увольнения руководителя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, комментируя письмо-обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.
"На письмо будет официальный ответ. Сейчас секретариат Кабмина готовит такой ответ, он будет предоставлен ... Я не вижу на сегодняшний день острых причин для увольнения руководителя "Нафтогаза". Я думаю, что это невозможно технологически так просто сделать. Думаю, что это такой сигнал для НАК "Нафтогаз" по улучшению работы", - сказал Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Дивіться. Не маючи депутатів, судів, кваліфікованої юридичної експертизи, Зеленський перейшов до керування країною через РНБО і консолідацією рейтинга за рахунок санкцій.
Не будемо обговорювати їх ефективність і скільки вони проживуть в суді. Уявімо, що ми маємо справу з міцними справжніми санкціями.
Минулого тижня ми всі чекали санкцій по Фірташу. Інфа про них протікла до всіх. До нас, до Бігуса, до Шрайка. Ну, коротше, це факт. Санкції стосовно Фірташа готувалися. Але не відбулися. Такий сюрприз. Фірташ порішав.
А на цьому тижні вийшов іо міністра Юрій Вітренко, і сказав "а давайте Нафтогаз продасть за один місяць березень весь свій річний видобуток газу за мінімальною ціною, давайте Кабмін зробить таке розпорядження".
Уявімо, що завтра так і станеться. І Нафтогаз справді продасть весь річний обсяг газу.
Після цього весь рік газу у Нафтогазу більше не буде. Це буде не його газ, це буде власність тієї людини, яка цей газ зафрахтовала.
Коли я кажу "весь рік", я маю на увазі весь рік. Включно з опалювальним сезоном 2021-2022.
І от уявімо собі, що якась людина, назвемо її для простоти "Фірташ" візьме й викупить весь газ на рік. Як цього вимагає пан Вітренко.
Або ж так не буде, і газ викуплять декілька людей. Фірташ, Коломойський, Ахметов.
І почнуть ним торгувати. З Україною. З кінською націнкою. А що? Бізнес. Прибуток. Все чесно. Немає місця для претензій. Ви ж нам продали. Тепер купуйте, якщо хочете.
Чим на це відповість Зеленський, коли Фірташ принесе українцям платіжки за газ з фантастичними цифрами?
Теоретично санкціями. Більше ж нічого нема.
Але.
Зараз санкцій проти Фірташа немає, але якби вони були, Фірташ нічим насправді від них не захищений.
А коли через місяць весь газ в країні буде у Фірташа, Фірташ отримає страховку від будь-якиз санкцій, тому що зможе перейти до стратегії газового шантажа.
Де ж ми це бачили? Хто ж ця людина, яка завжди грозила Україні, що перекриє газ, і Україна на все погоджувалася? Володимир Путін ця людина.
І от вчора пан Вітренко прямо своїм ротом запропонував надати ексклюзивну можливість газового шантажа людині, яка вміє робити газовий шантаж, раніше його ефективно робила і з радістю повторить цей експеримент, якщо відчує мінімальну небезпеку.
Вітренко страхує Фірташа від санкцій. А можливо і Ахметова, і Коломойського заодно. І робить це одразу після того, як санкції стосовно Фірташа стали питанням найближчої перспективи.
Ти диви.
(c)
5 ч. ·
Денис Шмыгаль робко пытается намекнуть, что не хочет садиться в тюрьму за пируэты испольняющего обязанности министра энергетики. И просит назначить нормального министра, чтобы "навести порядок і завершити ті кризові явища".
Дипломатическая формулировка, верх смелости для нашего премьер-министра, который из всех искусств лучше всего освоил искусство сливаться со стенами.
Потому что предлагается сейчас обвалив весь рынок, демпинганув продать весь газ, а потом сосать лапу и надеяться на доброчеснить контрагентов.
А вообще схема отличная.
Минэнерго в лицо и.о. министра Витренко делает протокольне доручення на МЭРТ с предложением обязать Нафтогаз продать годовые объемы газа ии продавать весь свой газ с УГВ на рынке по споту(еслия я правильно понял). После этого Витренко умывает руки.
МЭРТ в лице министра Петрашки должно поднять себе с пола статью 206 ККУ(минимум) и обязать Нафтогаз обвалить рынок. А вообще то там еще и превышение полномочий(прыжок акционера в хоздеятельность с нарушением устава, например). И по этой статье НАБУ, кстати, дотягивает правоприменение до суда, а ВАКС лепит сроки.
А Кабмин во главе со Шмыгалем должен за это все потом проголосовать, превратив отвественность уголовную в ответственность политическую.
Итого Шмыгалю вилы, Петрашке статья, а Юрий Юрич простой и.о. и ни за что не отвечает. Лол.
В результате мы физически(надеюсь что нет, это один из вариантов как можно интерпретировать идею Витренко) продадим весь газ хз кому. Но даже в лучшем случае(прям вот если продажа будет жестко директивной) просто по числу абонентов минимум 50% объема для бытовых потребителей купит Фирташ и\или его аффилиаты. Объемы для ТЕЦ купят ОПГ, которые при мерах пилят бабло на тепловиках(тоже где-то половина рынка) и Ахмет. Все эти люди отбитые нахер и не существует никакого законного механизма принудить их к продаже этого газа населению по фиксированной цене. Ахметов из этих людей самый приличный, что должно как бы намекать. А вся фишка в том, что это обычная продажа газа, а не ПСО. И вся эта мишура про защиту потребителя, развитие рынка и прочая чушь из доручення Витренко не может быть вписана в контракт. Есть один законный метод - ПСО, и им не воспользовались, чтобы МВФ совсем нахер не послал.
Это один вариант.
Есть вариант что это так Витренко принудит Нафтогаз продать фьючерсы по профилю потребителя с процентным отбором(и типа физически газ будет отгружаться в течении года). И поставки будут потом. Но тут возникает та же самая проблема.
Газ физически у нас, но контракт по которому мы поставляем есть. Нафтогаз будет обязан поставлять газ контрактерам в каких-то объемах.
Не существует никакого механизма, который бы запретил продать этим трейдерам газ(даже если они поставщики для населения), например, на экспорт зимой, как только возникнет разница в цене закупки и спотом. Или загнать на свои химзаводы. Или загнать в хранилища и не продавать населению, а ждать роста цен, если динамика будет такой. Потому что поставщик газа для населения по закону может не поставить газ и ему за это ничего, а население перекидывается на постащика последней надежды и это Нафтогаз(у которого газа не будет, он же обязан все продать .
Причем на конкурс может податься практически любой. Купить трейдера это копейки. Купить поставщика газа или профронтится им тоже копейки, на самом деле. Поучаствовать в принудительной распродаже газа сможет и Фирташ, и даже сам Газпром без труда.
В итоге мы зимой может легко остаться без газа и без денег на его закупку. Или придется опять таки повышать тарифы, чтобы купленный трейдерами и уже принадлежащий им газ, этим трейдерам было ВЫГОДНО продавать бытовым потребителям и ТЕЦ.
Понятно почему Шмыгаль начал робко попискивать.
Интересно как и что напишет Петрашка(который курит в другом месте) и как за это проголосует Кабмин.
Прямо запасся поп-кормом.
6 ч. ·
Про вчорашню ініціативу Вітренка.
Дивіться. Не маючи депутатів, судів, кваліфікованої юридичної експертизи, Зеленський перейшов до керування країною через РНБО і консолідацією рейтинга за рахунок санкцій.
Не будемо обговорювати їх ефективність і скільки вони проживуть в суді. Уявімо, що ми маємо справу з міцними справжніми санкціями.
Минулого тижня ми всі чекали санкцій по Фірташу. Інфа про них протікла до всіх. До нас, до Бігуса, до Шрайка. Ну, коротше, це факт. Санкції стосовно Фірташа готувалися. Але не відбулися. Такий сюрприз. Фірташ порішав.
А на цьому тижні вийшов іо міністра Юрій Вітренко, і сказав "а давайте Нафтогаз продасть за один місяць березень весь свій річний видобуток газу за мінімальною ціною, давайте Кабмін зробить таке розпорядження".
Уявімо, що завтра так і станеться. І Нафтогаз справді продасть весь річний обсяг газу.
Після цього весь рік газу у Нафтогазу більше не буде. Це буде не його газ, це буде власність тієї людини, яка цей газ зафрахтовала.
Коли я кажу "весь рік", я маю на увазі весь рік. Включно з опалювальним сезоном 2021-2022.
І от уявімо собі, що якась людина, назвемо її для простоти "Фірташ" візьме й викупить весь газ на рік. Як цього вимагає пан Вітренко.
Або ж так не буде, і газ викуплять декілька людей. Фірташ, Коломойський, Ахметов.
І почнуть ним торгувати. З Україною. З кінською націнкою. А що? Бізнес. Прибуток. Все чесно. Немає місця для претензій. Ви ж нам продали. Тепер купуйте, якщо хочете.
Чим на це відповість Зеленський, коли Фірташ принесе українцям платіжки за газ з фантастичними цифрами?
Теоретично санкціями. Більше ж нічого нема.
Але.
Зараз санкцій проти Фірташа немає, але якби вони були, Фірташ нічим насправді від них не захищений.
А коли через місяць весь газ в країні буде у Фірташа, Фірташ отримає страховку від будь-якиз санкцій, тому що зможе перейти до стратегії газового шантажа.
Де ж ми це бачили? Хто ж ця людина, яка завжди грозила Україні, що перекриє газ, і Україна на все погоджувалася? Володимир Путін ця людина.
І от вчора пан Вітренко прямо своїм ротом запропонував надати ексклюзивну можливість газового шантажа людині, яка вміє робити газовий шантаж, раніше його ефективно робила і з радістю повторить цей експеримент, якщо відчує мінімальну небезпеку.
Вітренко страхує Фірташа від санкцій. А можливо і Ахметова, і Коломойського заодно. І робить це одразу після того, як санкції стосовно Фірташа стали питанням найближчої перспективи.
Ти диви.