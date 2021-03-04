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В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, - "слуга народа" Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, -

В парламенте планируют в течение месяца разработать новый законопроект об обороте оружия, который не будет включать вопрос короткоствольного оружия.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель правоохранительного комитета нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Будет обязательно новый законопроект с другим названием, другим содержанием. Главное - что там уже не будет вопроса урегулирования короткоствольного оружия, а вопрос определения видов, типов оружия, кто выдает разрешение, кто создает реестр оборота оружия. Это нужный закон, который, я убежден, мы примем в этом созыве", - сказал Монастырский.

Он отметил, такой законопроект появится в течение ближайшего месяца.

Монастырский также рассказал, что оба законопроекта об оружии, которые сегодня не поддержала Рада, предусматривали урегулирование вопроса краткоствольного оружия.

"Один - предусматривал возможность приобретения пистолетов в собственность и хранении дома без права ношения. Альтернативный законопроект предлагал возможность предоставления полного владения, хранения, ношения огнестрельного короткоствольного оружия. Оба законопроекта предусматривали легализацию продажи пистолетов для граждан. И парламент не поддержал ни один, ни другой ввиду того, что общество не готово к этому вопросу. Очевидно, что мы сможем к нему вернуться, несмотря на ситуацию с войной, не раньше следующего созыва парламента", - сказал нардеп.

Напомним, сегодня Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

Читайте: Рада сегодня рассмотрит налоги с игорного бизнеса, гендерную дискриминацию в рекламе и законопроект об обороте оружия

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Шёл 8-й год войны, а наши "депутаты" всё не могли родить Законы об оружии и теробороне. Грустно девочки, грустно, что вы на другой планете обитаете
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04.03.2021 15:24
+19
Лучше бы начать с закона о эвтаназии для таких гандонов как вы.
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04.03.2021 15:22
+16
Ещё раз, вернёмся к вопросу разрешения короткоствола.
За последние дни, на дорогах Украины, в ДТП, погибло более 20 человек! На фронте, погибло 2 человека.

Становится окончательно понятно, что граждане Украины, не готовы к владению автомобилями!
Если не остановить эту свободную раздачу автомобилей всем украинцам, то озверевшие украинцы просто передавят друг друга в ДТП!
Ежегодно на дорогах Украины гибнет в ДТП больше людей, чем за 4 года войны на Донбассе!
Даже с применением оружия, украинцы убивают в тысячи раз меньше людей, чем в ДТП!
Пора прекратить эту кровавую вакханалию, поэтому я предлагаю:
1) Запретить гражданам Украины, свободное владение автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами.
2) Разрешить владеть автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами, только силовым министерствам и государственным чиновникам десятого ранга и выше.
3) Разрешить гражданам Украины приобретение, после получения разрешения в МВД, транспортных средств, в виде колёсных и гусеничных тракторов, с максимальной скоростью не более 35 километров в час.
4) Разрешить Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Голове Верховной Рады Украины, силовым министрам, награждать отличившихся граждан Украины, именными автомобилями отечественного и иностранного производства.
5) Внести в Уголовный Кодекс Украины, статью 263 со значком 2, где предусмотреть наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет, за вождение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт автомобилей, мотоциклов, мопедов, моторных катеров и яхт (кроме колёсных и гусеничных тракторов), без предусмотренного законом разрешения. Освободить от уголовной ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотренное частью первой данной статьи, если оно добровольно сдало органам власти, незаконно приобретённые автомобили, мотоциклы, мопеды, моторные катера и яхты.
Контроль за выполнением данных предложений, возложить на МВД Украины.
"Право на совершение ДТП в Украине, имеет только государство!"
«Совершение ДТП на дорогах должно быть исключительной прерогативой государства. Адекватность совершения ДТП должна регулироваться законодательством и обеспечиваться контролем со стороны, карманных общественных организаций» - подчеркнул министр МВД, Арсен Аваков.
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04.03.2021 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы начать с закона о эвтаназии для таких гандонов как вы.
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04.03.2021 15:22 Ответить
Заборонять і мисливську зброю.
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04.03.2021 15:23 Ответить
самопалы в эту категорию не входят?
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04.03.2021 15:25 Ответить
У мене був арбалет із ресори.
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04.03.2021 15:28 Ответить
Альтернатива, яка не пiдпадае пiд заборону. В дитинствi, самопал зi ствола 3-х лiнiйки выпробовували (димно-бездимний порох) в завалi блiндажу з часiв 2ВМВ вiдкопали з хлопцями. Вiд передозу пороху(випробування на вбивчу силу по залiзу товщиною в 5мм, на якомусь этапi дерев`на ручка , до якоi прилаштували обрiзок ствола, залишилася в руцi, а ствола так i не вiднайшли... Пiсля цего iнциденту перейшли чисто на вибухопакети. використовували як пiсилювач, опилки (алюмiнiй з амагнiем), вiдрили на болотi нiмецького лiтакa догори ногами. Тобто тiльки колеса, з яких нарубали зубилом заготовок, якi перевели напилком в металевi опилки. Не знаю що до вбивчоi сили, якби ii начинити, але ж бо сигналiзацiя магазинiв цiлого кварталу зпрнацьовувала... ПОТiМ Цi "ЗАБАВИ" ЯК РУКОЮ ЗНЯЛО, ТА ОСЬ ЛИШЕНЬ ЗАРЕ згадалося (дитинство), гiдрид i ангiдрид тих зебiкiв, не знають чим ще зайнятися, взялися за зброю , решалы какие-то.
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04.03.2021 15:46 Ответить
Бавилися і ми самопалами. У друга три пальці на правій руці як корова язиком злизала. Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9392
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04.03.2021 16:17 Ответить
Теж було таке. В товариша ручка лишилася в руці, ствол не знайшли і вся морда порохом попечена...
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05.03.2021 01:16 Ответить
Якщо самопал не у руці вибухає, а виштовхує зі ствола снаряд, то - ст. 263 КК.
Уже є практика, включно із ВС.
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04.03.2021 16:47 Ответить
Закон об импичменте есть, а самого импичмента НЕТ.
Закон о лишении деп. неприкосновенности есть, а самого лишения НЕТ.
Вот и с оружием будет точно так:
Народу получить оружие станет еще труднее. зато все "слуги" будут хоть с пулеметами рассекать по стране.
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04.03.2021 15:24 Ответить
p.s.: но, наивные, не надейтесь, вас это не спасет - взрастите себе на голову третий Майдан...
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04.03.2021 15:25 Ответить
Шёл 8-й год войны, а наши "депутаты" всё не могли родить Законы об оружии и теробороне. Грустно девочки, грустно, что вы на другой планете обитаете
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04.03.2021 15:24 Ответить
У каждого депутата есть пистолет А то и не один.Мой совет носите с собой ножовку для обрезки ******.Запрета на нее нет А а вот эффект после применения обалденный
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04.03.2021 16:45 Ответить
И нαχερα он нужен ? Поделить народ на две категории: бандиты, олигархи, депутаты, воры, прокуроры, корупционеры, полиция которые ходят с короткостволом, и весь остальной народ, который мелкокалиберки дома под 3-мя замками в сейфе держат.
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04.03.2021 15:26 Ответить
Закон - населению ззапрещено все острое, надежное, стреляющее, кидающееся, толстое, крепкое и твердое. Ногти спилить, зубы вынуть.
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04.03.2021 15:26 Ответить
Иди в армию - там дадут любое оружие. Хоть танк.
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04.03.2021 15:29 Ответить
А зачем дадут, если народ не готов? Чтобы перестреляли друг друга?
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04.03.2021 16:45 Ответить
Дурні будуть стріяти розумних, та всіх підряд.
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04.03.2021 18:40 Ответить
про автомобили забыли отобрать..а вдруг в остановку заедет
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04.03.2021 16:20 Ответить
Ссуться зебобики при мысли о вооруженном народе Украины. А мусора вообще в печали - становиться вежливыми им не хочется.
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04.03.2021 15:27 Ответить
Всі високопосадові злодії котрі мають короткоствольну зброю повинні здати її правоохоронцям.Якщо закон то один для всіх. В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3727
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04.03.2021 15:27 Ответить
у них у всех наградное, спасибо Авакову.
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04.03.2021 15:29 Ответить
За "непонятные заслуги".
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04.03.2021 15:30 Ответить
Во, - з цього потрібно починати.
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04.03.2021 15:30 Ответить
менти теж повинні здати, чтоб не застрелились часом
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04.03.2021 16:46 Ответить
А що робити з бандитами? Мабуть зараз у них і гармати є. Трофейні з фронту привезли.
"Суспільство не готове до цього питання", а бандво готове і озброєне до зубів.
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04.03.2021 16:56 Ответить
Яка різниця! Поліциант чи бандіт. Вдень -поліциант, ввечері- бандит. Там публіка змінилася вже.
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04.03.2021 17:46 Ответить
Я бы скорее за разрешение открытого ношения длинноствола на ремне, за плечом, чем короткоствола в кармане...так хоть знаешь что рядом идет чувак, с "мкм" за плечом, который может легко тебя укокошить, соответственно будешь и обходить его десятой дорогой, а ехать метро и знать что рядом полно психов с оружием в кармане....увольте!
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04.03.2021 15:31 Ответить
тебя легче спалить криминалу и отжать группой твой ствол, совершить им разбой и отдать его тебе. Посадят тебя. При скрытом ношении никто не знает чего боятся, ибо сознательных граждан куда больше чем криминала и отморозков, полиция не помощник в случае нападения здесь и сейчас. Они приезжают уже потом, когда тебя ограбили, искалечили, изнасиловали или уже убили.
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04.03.2021 15:33 Ответить
ога, ога, сознательных граждан...да сейчас половина психов, которые за косой взгляд готовы горло перегрызть.
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04.03.2021 15:35 Ответить
ты что, в полиции служиш? раз так об окружающих
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04.03.2021 15:40 Ответить
нет, я просто знаю что такое люди своей массе, опыт 50 лет жизни. Мне достаточно что у меня дома 3 длинноствола, а короткоствол большинству нужен без мушки Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 5825
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04.03.2021 15:43 Ответить
оно и видно, нормальным людям достаточно одного ствола. Ты из "этих" и защищаешь своего хозяина свои преимущества.
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04.03.2021 15:59 Ответить
я живу в селе, тут у каждого дома есть хоть берданка. Не приписывай мне своих фантазий
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04.03.2021 16:02 Ответить
Вільне носіння зброї дуже швидко виправить всі емоціональні та психологічні проблеми населення, зробить людей доброзичливими та ввічливими. Якщо бидло знатиме що в разі бикування може бути пошкоджена своя любима шкірка, то бажання бикувати у 99.9 % биків пощезна на другий день.
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23.06.2021 11:11 Ответить
Вы когда в метро едете, удостоверение потомственного раба возите с собой?
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04.03.2021 15:34 Ответить
можешь приехать ко мне домой, я тебе предложу бесплатно на меня поработать. Не откажешься, стимулом будет на выбор - мкм, хатсан эскорт или женушкин тнв аср. Оскорблять как ты привык в интернете, не получицца, придецца извиняцца. Иди убогий...пистолет ему...научись сначала хоть в интернете не хамить.
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04.03.2021 15:41 Ответить
Смешные рабы нынче))) Гордятся, что Хозяева им хоть какое оружие разрешили, а не любое.

"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил."
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04.03.2021 15:47 Ответить
Просто иди на половой орган лалка смешная.
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04.03.2021 15:49 Ответить
Почему мы бедные и дурные?
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.

Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
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04.03.2021 15:53 Ответить
нераб и пассионарий, когда будешь стол покупать, бери без мушки...бггг
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04.03.2021 16:03 Ответить
Рабом человека делает не наличие или отсутствие оружия, а рабское мышление)
Поэтому, если я приеду к тебе домой, ты будешь боятся меня, несмотря на твой смешной домашний арсенал, которым ты всё равно не умеешь пользоваться, да и будешь бояться это сделать.
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04.03.2021 16:04 Ответить
Лалка, у тебя поражение мозга - дистанционно вангуют о своих оппонентах только дурачки, коим ты и являешься. Ты ничего обо мне не знаешь, а дискутируешь, мысленно представив меня, в меру своего идиотизма.
Надоел, пшел вон.
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04.03.2021 16:10 Ответить
Смешной раб, это ведь ты вангуешь про меня, не зная кто я такой)))
Расскажи нам, сколько врагов ты подстрелил с своего арсенала?
Посмеёмся вместе)
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04.03.2021 16:16 Ответить
Еще раз обращаюсь к остаткам твоего жалкого мозга - ты первый меня назвал рабом, ванга недоделанная...иди на половой орган питушок...
Гражданское оружие не для того, чтобы убивать людей....вот дай такому как ты дибилу короткоствол...хорошо что этого не будет.
Представляю как некто Саакян пишет заявление в полицию...гопники отжали айфон и пистолет...отечественный, импортного производства...2 штуки...бггг.
Заканчиваем на этом, иди дурачок куда я тебя послал и не возвращайся.
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04.03.2021 16:35 Ответить
Если ты по своему мышлению раб, то как же тебя называть?
Гражданское оружие, создано для самозащиты, которая по Закону подразумевает нанесение вреда нападающему, вплоть до причинения смерти)
Согласно части 5 статьи 36 УК Украины, за причинение вреда и смерти нападавшим во время самозащиты, лицо не несёт ответственности перед Законом.
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04.03.2021 16:41 Ответить
Почему ты не хочешь представить себе, как некто Саакян, получает от следователя постановление, что нанесённые им огнестрельные ранения бандитам, следствие квалифицировало как самозащиту и не нашло в его действиях признаков криминального правопорушеня)
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04.03.2021 16:46 Ответить
шо зачастил? одним сообщением мозг не асилил написать?
тебе идать нравицца, когда мордой о говну возят? На еще раз: иди дурачок куда я тебя послал и не возвращайся
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04.03.2021 16:52 Ответить
Странно наблюдать, как ты находясь в плену своих фобий, фантазируешь о том, какой ты крутой)))
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04.03.2021 17:08 Ответить
ты еще не ушел? имей хоть каплю гордости
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04.03.2021 17:15 Ответить
Глупый раб, ты всё стараешься меня оскорбить?)))
Твоя проблема в том, что оскорбления я могу принять только в лицо и от равного себе, а раб никогда не оскорбит свободного в лицо и не станет ему равным)
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04.03.2021 17:28 Ответить
Браво ! +100
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04.03.2021 20:29 Ответить
Что браво? Что он первым назвал меня рабом, оскорбил, не зная кто я, как дешевая ***** через монитор, не в глаза. Я ему лишь ответил его языком. Если тебе это браво, то желаю тебе того же, что и он мне.
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04.03.2021 21:13 Ответить
Я в повній мірі поділяю його думки стосовно таких як ти .
А свої «пожєланія» і фантазії залиши собі.
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05.03.2021 11:47 Ответить
Та ты сам себя оскорбил, назвав незнакомого тебе человека рабом, через интернет, как дешевая шавка, понимая что ничего тебе за это не будет. Я тебе лишь ответил на твоем языке. Пшел на половой орган
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04.03.2021 21:11 Ответить
Для відома: Єдмонд відтрубив на фронті як слід.
Тому й тонко натянув, що зі зброї він не по горобцях стріляв.
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04.03.2021 16:55 Ответить
Думаешь что он один? То что он был на фронте, не делает его 7 пядей во лбу. Ему может со стволом будет спокойнее, а мне нет, потому что я знаю что такое ствол у каждого встречного-поперечного. При нашей системе их будет как грязи у всех идиотов, и отжимать будут как мобилки в каждой подворотне
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04.03.2021 16:58 Ответить
Як грязі, думаю, не буде: ціна короткоствола починається із 20 тис.
Це без набоїв і девайсів типу сейфу і чистки.
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04.03.2021 17:16 Ответить
Дядя наслушался страшилок от власти и бездумно их повторяет)))
Даже на фронте, где оружие у каждого, убийство солдата солдатом, это крайне редкий случай. Буквально 2-3 случая на миллион солдат, а вот например от водки гибнет более 30 солдат в году, и это только официальная статистика.
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04.03.2021 17:32 Ответить
З 1994 у Молдові право вільного володіння короткостволом . І як ті молдовани ще не перестріляли один одного. Мабуть розумніші українців.
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23.06.2021 11:18 Ответить
А гранатомет це не короткоствольна ж зброя?
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04.03.2021 15:31 Ответить
К тому, что правительство и парламент разворовывают бюджет и страну, народ готов всегда, а вот к приобретению и ношению пистолетов народ готов не будет никогда.
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04.03.2021 15:32 Ответить
Опосля того, как квАваков раздал тысячи стволов
ранее??
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04.03.2021 15:34 Ответить
будет как порошенко обещал - через 7 месяцев, мол, а потом и вообще заглохло. а потом оказалось что он и вообще против.
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04.03.2021 15:35 Ответить
Новый закон об оружии.
Оружие можно всем!
Резиновые ножи, игрушечные пистолеты, автоматы, винтовки, гранаты.
Танки тоже можно, но только пластмассовые и на верёвочке.
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04.03.2021 15:38 Ответить
раз полковник Кольт от 2014 года правит Ненькой, разрешат, никуда не денуться.
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04.03.2021 15:41 Ответить
Дебилы. Сцут...
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04.03.2021 15:42 Ответить
украинцы тупее молдаван к примеру - там общество было готово и давно разрешен короткоствол для гражданских..

Оба законопроекта предусматривали легализацию продажи пистолетов для граждан. И парламент не поддержал ни один, ни другой ввиду того, что общество не готово к этому вопросу. Источник: https://censor.net/ru/n3251464
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04.03.2021 15:43 Ответить
молдаване и прибалты готовы оказались а мы почему то нет А тупо переписать Закон у тех же молдаван или прибалтов и не изобретать велосипед заново гордость не позволяет или как?
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04.03.2021 16:23 Ответить
я за короткоствол для гражданских, НО есть сомнение - оно такое
- а если Медведчук и другие его подельники имея неограниченное финансирование с Кремля легально вооружат вату для часа Х...?
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04.03.2021 16:27 Ответить
В Донецке и Луганске отсутствие закона вате что-то никак не помешало
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04.03.2021 16:50 Ответить
У 2014-му вату озброювали самі ж менти і гебня.
Що у Києві щеголєви-татарови, що у Горлівці крищенко (зараз командує поліцією Києва).
Так що у "час Х" вата знову буде озброєна.
Без усякого закону.
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04.03.2021 16:59 Ответить
Алё, уроды во власти! Кто позволил вам приватизировать право владения и ношения оружия? Чем вы, по факту в большинстве своем воры, коррупционеры и моральные покручи, лучше любого из нас, простых людей? Почему у вас есть право иметь оружие, а у нас нет?!
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04.03.2021 15:46 Ответить
Им просто страшно) Боятся они нас, хоть и обворовывают беспощадно.
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04.03.2021 15:48 Ответить
Почему мы бедные и дурные?
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.

Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
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04.03.2021 15:51 Ответить
Респект! Спасибо!
Есть сильное желание вынести петицию везде, гле только возможно, о внесении изменений в Конституцию Украины в части, касающейся права народа выражать свою волю не через брокеров-депутатов, в части "Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность" и в части формирования ополчения. И это для начала! А если вдруг у банды ушлепков не получится собрать конституционное большинство для принятия таких решений, мы добавим им своих голосов.
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04.03.2021 16:10 Ответить
Больше всего раздражает то, что и двух лет не прошло как этих ***** в Трускавце учили как правильно кнопки в Раде нажимать, а сейчас они решают, доросли ли граждане Украины до оружия или нет.. Дорвавшееся до власти быдло
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04.03.2021 15:49 Ответить
Почему мы бедные и дурные?
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.

Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
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04.03.2021 15:55 Ответить
Ещё раз, вернёмся к вопросу разрешения короткоствола.
За последние дни, на дорогах Украины, в ДТП, погибло более 20 человек! На фронте, погибло 2 человека.

Становится окончательно понятно, что граждане Украины, не готовы к владению автомобилями!
Если не остановить эту свободную раздачу автомобилей всем украинцам, то озверевшие украинцы просто передавят друг друга в ДТП!
Ежегодно на дорогах Украины гибнет в ДТП больше людей, чем за 4 года войны на Донбассе!
Даже с применением оружия, украинцы убивают в тысячи раз меньше людей, чем в ДТП!
Пора прекратить эту кровавую вакханалию, поэтому я предлагаю:
1) Запретить гражданам Украины, свободное владение автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами.
2) Разрешить владеть автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами, только силовым министерствам и государственным чиновникам десятого ранга и выше.
3) Разрешить гражданам Украины приобретение, после получения разрешения в МВД, транспортных средств, в виде колёсных и гусеничных тракторов, с максимальной скоростью не более 35 километров в час.
4) Разрешить Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Голове Верховной Рады Украины, силовым министрам, награждать отличившихся граждан Украины, именными автомобилями отечественного и иностранного производства.
5) Внести в Уголовный Кодекс Украины, статью 263 со значком 2, где предусмотреть наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет, за вождение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт автомобилей, мотоциклов, мопедов, моторных катеров и яхт (кроме колёсных и гусеничных тракторов), без предусмотренного законом разрешения. Освободить от уголовной ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотренное частью первой данной статьи, если оно добровольно сдало органам власти, незаконно приобретённые автомобили, мотоциклы, мопеды, моторные катера и яхты.
Контроль за выполнением данных предложений, возложить на МВД Украины.
"Право на совершение ДТП в Украине, имеет только государство!"
«Совершение ДТП на дорогах должно быть исключительной прерогативой государства. Адекватность совершения ДТП должна регулироваться законодательством и обеспечиваться контролем со стороны, карманных общественных организаций» - подчеркнул министр МВД, Арсен Аваков.
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04.03.2021 16:00 Ответить
Бесподобно! Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 7417
Думаю, с учетом печальной статистики утопленников, необходимо запретить пересичным громадянам приближаться к ручьям, прудам, озерам, рекам, морям и океанам, равно как и лужам глубже 1 см.
Принимая во внимание жуткие цифры погибших в огне, от ожогов и угоревших, запретить пользование огнем и нагревательными приборами всех типов и моделей.
Разговор о спиртном и табачных изделиях считаю законченным еще до начала.
Тема запрета-разрешения суицида может дискутироваться в обществе.
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04.03.2021 16:19 Ответить
И запретить спички и зажигалки! А при обнаружении столового ножа при обыске помещения вся семья приговаривается к расстрелу
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04.03.2021 16:55 Ответить
Підора си , чим наш народ хуже чим молдавани , чим краще литовці, Прибалтиці , вони теж при совку жили та росли, але бач , ми дурніше ніж вони,. Підора си. Та би я країну зміг би боронити від гімна та ворога, чи ворог боявся що у народа може пульнуть, не лізли би. Підора си.
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04.03.2021 16:26 Ответить
Пропоную:
Ввести обов"язковий екзамен з української мови та історії України. Тих то здав на відмінно - преміювати проходженням курсів стрілецької підготовки з врученням автоматичної зброї,
хорошистам - напівавтоматичної, тим, хто на задовільно - неавтоматичної.
Тим хто на незадовільно - позбавити права голосу до здачі наступного екзамену, але при його успішній здачі зброю вже не давати.
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04.03.2021 16:34 Ответить
Давайте уригулируйте так же вопрос наградного оружия которое раздали всяким дегенератам типа Кивы
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04.03.2021 16:44 Ответить
Наоборот, надо больше в оборот оружия и насыщать страну, что бы полиция не лезла к фермерам, к фурам с медом и орехами, что бы оккупанта встретить свинцом. Дело полиции расследовать преступления, а не регулировать оружие в граждан. Вот в США государство хочет очень регулировать оружие, но ему Конституция в глотку. Граждане США говорят так , если государство все оружие возьмет под свой контроль, то однажды, оно его изымет перед изъятием частной собственности, типа коллективизации в СССР. Тоже случилось и на Балканах в странах бывшей Югославии, сначала провели регистрацию оружия, а потом через полгода взяли и изъяли автоматы и пистолеты. Вот поэтому они и бегают со своим тотальным контролем.
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04.03.2021 17:14 Ответить
До 1917 года граждане были готовы к владению оружием без всякого контроля и разрешений, а в 2021 году стали не готовы. Большевизм живуч оказался.
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04.03.2021 16:52 Ответить
Кронштадт расстреляли и усеяли трупами за лозунг "Вся власть Советам!", а при кровавом царизме 1908 году покупали оружие вот выдержка из каталога -

При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрейзе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
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04.03.2021 17:06 Ответить
В Прибалтике, пистолеты калибром 5,6 мм и ниже, считаются спортивными и не нуждаются в разрешении от полиции для покупки.
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04.03.2021 17:12 Ответить
Ну вот есть же адекватные страны!
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04.03.2021 17:17 Ответить
дебилы зеленые мы и без вас вооружимся.....
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04.03.2021 20:11 Ответить
"общество не готово к этому вопросу"
ну если бздливое общество молчит, значит так оно и есть
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04.03.2021 22:06 Ответить
 
 