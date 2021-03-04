Кулеба о некорректной шутке о Закарпатье премьера Словакии Матовича: Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину

Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину и ставить под сомнение ее территориальную целостность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что я лично выступаю за очень дружественные и максимально конструктивные отношения с нашими западными соседями. Со Словакией нас очень много всего объединяет, но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", - сказал Кулеба.

Он заверил, что если бы Словакия сразу не извинилась за слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

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"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и потому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - указал глава МИД Украины.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

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