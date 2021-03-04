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Новости Политика Украины
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Закарпатье (2401) Словакия (773) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба о некорректной шутке о Закарпатье премьера Словакии Матовича: Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о некорректной шутке о Закарпатье премьера Словакии Матовича: Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину

Никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину и ставить под сомнение ее территориальную целостность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на вакцину из России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что я лично выступаю за очень дружественные и максимально конструктивные отношения с нашими западными соседями. Со Словакией нас очень много всего объединяет, но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", - сказал Кулеба.

Он заверил, что если бы Словакия сразу не извинилась за слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

Читайте также: Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и потому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - указал глава МИД Украины.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией". МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
"просто росийская армия отодвигает границу Украины немножко вперед"
(с) Один шутник...
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04.03.2021 15:41
+4
Безусловно ты, Кулеба, прав. Что с дурачком словацким делать будем? На дуэль вызывать?
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04.03.2021 15:41
+4
пусть он это ЗЕ и всем его квартальным дебилам раскажет
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04.03.2021 15:51
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Безусловно ты, Кулеба, прав. Что с дурачком словацким делать будем? На дуэль вызывать?
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04.03.2021 15:41 Ответить
"просто росийская армия отодвигает границу Украины немножко вперед"
(с) Один шутник...
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04.03.2021 15:41 Ответить
пусть он это ЗЕ и всем его квартальным дебилам раскажет
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04.03.2021 15:51 Ответить
Коли нікчемний клоун представляє країну на міжнродному рівні і який сам на весь світ ганьбив свою країну гидотними жартами, чи варто дивуватися таким жартам від сусідів?
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04.03.2021 15:55 Ответить
Але кацапам - словак наче медом губи намастив. Вже вибачення за словака попросили, а ті - наче не чули. Радіють.
То їм, може, дарунок на восьме березня. На свято. Всім.
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04.03.2021 15:57 Ответить
У нас нарід обрав людину яка принужує Україну гівнокомандуючим. Чого тепер дивуватися коли іноземці її принижують.
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04.03.2021 15:58 Ответить
А чому не можна словаку, коли криворізький "чемпіон" обвизав повією, а крордони рухав перед врожою армію всередину країни, перебуваючи в москві. Образив нашу церкву і прихожан ПЦУ, назвавши Томос термосом і не вибачився. А скільки раз воно ображало президента? А скільки раз воно дурило нарід і на цьому прийшов до влади і що?
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04.03.2021 15:58 Ответить
Який мля ******* крутий пацанюра зі стальними яйцями! Ти б ще в їсруїль збігав саґачкє пґімєґа бібі пояснив як некошерну паляницю з салом жерти і Гімн України взахльоб співати!
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04.03.2021 16:01 Ответить
Вот ссылочка на почту этого словацкого говнюка: [email protected] , пишем, что о нем думаем.
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04.03.2021 16:03 Ответить





Харьков

@h_saltovka

·2 ч

Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства
Кто не в курсе, вчера премьер Словакии неудачно пошутил на радиоэфире. Журналист его спросил, что тот пообещал РФ взамен на российскую вакцину от короны "Спутник V", премьер ответил: "Закарпатскую Украину".

Кулеба щодо некоректного жарту про Закарпаття прем'єра Словаччини Матовича: Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну - Цензор.НЕТ 7482
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04.03.2021 16:23 Ответить
яка влада, таки й жарти
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04.03.2021 16:27 Ответить
Дай ему по фейсу!
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04.03.2021 17:14 Ответить
Нам не можна сваритись зі словаками,вони нам газ дають...
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04.03.2021 17:16 Ответить
Кроме Нетфликса?
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04.03.2021 17:50 Ответить
оце щось у лісі здохло-кулеба проснувся.
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04.03.2021 18:31 Ответить
За такие шутки, в зубах бывают промежутки.
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04.03.2021 18:41 Ответить
Ще нам словацький клоунів не вистачало, з одним Зе вже перебор.
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04.03.2021 19:16 Ответить
Что -то этот недобитый пророссийский словак, быстро забыл как советские танки топтали в чехословакскую землю в 1968 году!! Коротка наверно память у некоторых ублюдков путина!!!! Надо дать ещё раз по наглой морде этого недобитого пророссийского холуя!!
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04.03.2021 19:30 Ответить
Какой зепрезидент, такие и шутки!
Кто-то мог себе позволить так "шутить" про Украину при Порохе??
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04.03.2021 20:55 Ответить
Шутка на уровне 73% *насєлєнія" ...
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04.03.2021 23:46 Ответить
 
 