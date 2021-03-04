Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение
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В представительстве Европейского союза в Украине знают о вынесенном одесскому активисту Сергею Стерненко приговоре и о реакции, которую он вызвал в украинском обществе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", - заявили в представительстве ЕС в Украине.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
Пожалуйста, подождите...
А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?
Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...
Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
Не тиражируй идиотские версии сепарских закрытых каналов и недобитых идиотов типа кивы, рабиновича, буженского и т.п.
Слава Україні ! Смерть ворогам !
Порохобот чи що?
Жоден Щербич жодне правосуддя чи прокурорську малину не підкуповував.
Тут якраз прокурорські і мєнтура проявили принциповість і посадили свого особистого ворога, попри закон, судові процедури, політичні небезпеки і т. ін.
1. що справа шита білими нитками;
2. що "свідок" не був допитаний у суді всупереч законодавству;
3. що "потерпілий" декілька разів змігював покази;
4. що суддя, який виносив вирок, повинен вже давно згнити десь під Карлівкою у лісосмузі, а не проводити судові засідання;
5. і головне: що портнов, ****** янучарська, за тиждень анонсував цей вирок, а мокшенська самка "прокурворка" вєнєдіктова свою каденцію розпочала з погроз Стерненку.
Якщо тобі все це подобається, або ти не в курсі, що відбувається, то стули пельку..
- нардепов по янтарному делу
- бриллиантовых прокуроров
- владельца "Карпат" Дыминского по пьяне убившего человека
- и т.д и т.п.
О каком надлежащем рассмотрении может идти речь?
Бабло есть - гуляй, выступил против тех, кто перечислен вверху - получи 7-ь лет за 300 грн....
Вот такие судьи это и провоцируют.
Да и вообще для нормального человека риторика типа "минимум дважды совершил преступление" индикатор слабоумия.
Коли мусора на стороні ворога -патріоти беруть ініциативу у свої руки !
Будь як Стерненко !