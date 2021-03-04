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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Приговор Стерненко
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Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

В представительстве Европейского союза в Украине знают о вынесенном одесскому активисту Сергею Стерненко приговоре и о реакции, которую он вызвал в украинском обществе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", - заявили в представительстве ЕС в Украине.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Читайте: Нацполиция отрицает давление на второго осужденного по "делу Стерненко" Демчука

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
А звідки у соркадвозрічного Янелоха мільйонні статки і купа дрогоє нерухомості по Європі? Це тебе, бачу, не дуже цікавить?
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04.03.2021 15:46
+16
та його і не цікавлять статки донецького судді та його ідолопоклонство до сраліна і сіфілісного членіна. Як така потвора могла судити патріота? Добре, що хоч вишку не присудив.
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04.03.2021 16:01
+14
Стерненко Стерненком. Але цей суд - це вирок судовій системі, котра наскрізь згнила. Все купляється та продається.
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04.03.2021 15:46
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Правила форума Совет форумчан
нужно рассмотреть все и откуда в 24 года дорогая квартира у нищего сельского хлопца,дорогая машина и верх всего-ОХРАНА, на какие доходы, молва несет , что от крышевания наркоты, вот и разберитесь, да или нет
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04.03.2021 15:44 Ответить
А звідки у соркадвозрічного Янелоха мільйонні статки і купа дрогоє нерухомості по Європі? Це тебе, бачу, не дуже цікавить?
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04.03.2021 15:46 Ответить
та його і не цікавлять статки донецького судді та його ідолопоклонство до сраліна і сіфілісного членіна. Як така потвора могла судити патріота? Добре, що хоч вишку не присудив.
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04.03.2021 16:01 Ответить
Цей суддя флюгер- а назначив його переводом до приморського суду Порошенко... цей суддя виніс вирок - догана за керування у п'яному стані та скоєння ДТП
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04.03.2021 19:11 Ответить
та пиши уже миллиарды. не стесняйся. Я кстати, ненавижу шоу-бизнес, но всем известно, какое это доходное дело, если удается раскрутиться.
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04.03.2021 16:18 Ответить
Не рахував, не знаю. Користуюся доступною інформацією. Може вже й мільярди за два роки набиралися. Що стосується блогеріа, то хоч я теж не надто поважаю деяких, але у них теж є заробітки не Алі. Особливо тих, у кого багато пілписників, реклама і Патреон. Я просто за справедливість і поти провокатор, які рахують гроші лише у тих, хто їм не подобається. Має бути паритет.
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04.03.2021 16:24 Ответить
наприклад, стати президентом ЯКОЇСЬ країни Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 5731
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04.03.2021 18:57 Ответить
Согласен! Проверить обоих!
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04.03.2021 16:21 Ответить
ПРОЙШЛИ РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ бурних злочинів проти України ...

А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?

Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...

Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
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04.03.2021 18:26 Ответить
Он на должность уже пришел доларовым миллионером, как и Петя и оба Вити с Леонидом Даниловичем. Один Кравчук с партбилетом на волге въехал.
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04.03.2021 18:51 Ответить
Не думаю. Я про Кравчука. Золото партії де?
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04.03.2021 19:16 Ответить
На те времена было всего вроде как три банка,Внешэконом банк, проминвест банк и сбербанк. Все они имели главный офис в Москве, куда и были выведены фактически все активы. Наверняка и ваша семья потеряла деньги,находящиеся на сберкнижке в то время.
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04.03.2021 20:08 Ответить
Я теж втратив. Батьки на ощадну книжку 5 тисяч рублів поклали. Але секретар ЦК КПУ п ідеології!!!! Кравчук якщо і втратив, то точно не все.
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04.03.2021 20:12 Ответить
Книжку Кравчук напевно не втратив, але ж у нас розмова іде про "золото партии", а воно все знаходилось в Москві,а може і в Швейцарії.
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04.03.2021 21:06 Ответить
Зоои піртії - то ефемерна річ. Це не обов'язково саме золото, а й членські внески, скажімо, за останні два-три місяці, зарплатня партфункціонерів райкомів, міськкомів, сільськкомів. Там коштів було і без мацкви.
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04.03.2021 21:09 Ответить
Не совсем,и золото было и немало и в долары переводили. Но есть предположение , что основная масса была выведена в швейцарские банки.
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04.03.2021 21:37 Ответить
Вы смешной. Кравчук стал миллионером . Даже за короткий срок побывши Президентом. Вся номенклатура разбогатела разв 100-1000-10000. Из тех кто остался в высшей власти Украины после распада СССР. Кравчуку не повезло-основная прихватизация началась уже позже,при Кучме. А так он-бы тоже стал миллиардером как Кучма. Долларовым миллиардером конечно))
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04.03.2021 21:29 Ответить
наркота бизнес мусоров, посадивших Стерненко, не врите
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04.03.2021 15:53 Ответить
перестал делиться, вот и посадили
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04.03.2021 16:23 Ответить
Заспокійся, гнидо! Була б квартира, прокуросько-мєнтовська братва давно цю справу розкручувала...
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04.03.2021 15:54 Ответить
Миша Михайлов fae8ef72

Не тиражируй идиотские версии сепарских закрытых каналов и недобитых идиотов типа кивы, рабиновича, буженского и т.п.
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04.03.2021 15:59 Ответить
А что вы хотите от ватной личинки? Что в пустую башку телепомойки мертветчука всунули, то это существо сейчас и выкладывает.
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04.03.2021 16:10 Ответить
Миша - шавка за три шекеля , от клоунария янелоха , только в спам
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04.03.2021 16:33 Ответить
свинособако, марш в будку!
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04.03.2021 16:03 Ответить
А вот с этого момента поподробнее, про дорогие квартиры, машины и самое главное про крышевание наркоты в 18лет (насколько я помню в ваши ватные пропагандоны рассказывали именно про это). Начинай петушок ватногловвый кукарекать, и не забудь про село Одессу.
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04.03.2021 16:08 Ответить
это ты сейчас Билецкого "ватным пропагандоном" назвал? Білецький звинуватив Стерненка у зв'язках з публічними будинками і наркопритонами
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04.03.2021 16:22 Ответить
Билецкий и есть ватник и аваковский пес
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04.03.2021 17:10 Ответить
Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 6948
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04.03.2021 17:13 Ответить
Билецкий лег под авакяшку, а Стерненко давно публично выступает против этого существа (насколько я помню после первых нападений он просил охрану у МВД, но не только не получил ее, а организаторами и исполнителями нападений на него были одесские мусора и связанный с ними криминал). Помнится там внутри Азова были разборки с мордобоем по поводу поддержки Стерненко, так что считать Билецкого незаангажированным в данном вопросе человеком точно не стоит. Ну а про то, как 18летний страшный и ужасный Стерненко отобрал у мусоров и СБУшников их кормушки в виде публичных домов и наркоторговли звучит "как распятый мальчик в трусиках", для любого думающего человека это просто смешно.
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04.03.2021 17:13 Ответить
А молва ничего не знает о бизнесе Медведчуков и дворцах хйла?
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04.03.2021 16:13 Ответить
Михайло ! Іди у сраку !
Слава Україні ! Смерть ворогам !
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04.03.2021 16:15 Ответить
А ХТО ПО ТЕЛЕКУ ЯНІ ГОВОРИВ ЗА ХАБАР ГЕНПРОКУРОРУ В СУМІ 8 МЛН ГР, ЧОМУ ГЕН НЕ АРЕШОВАНИЙ, ТОМУ ЩО СЛОВА, ТОДІ ЧОМУ ЗА СЛОВА СУДИЛИ СТЕРНЕНКА, ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПОВИНІ БУТИ РІВНІ ВСІ. І НАВІТЬ ГЕН.
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04.03.2021 16:55 Ответить
Одним словом, прикрити беззаконня санкціями проти Медведука не вийшло.
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04.03.2021 15:45 Ответить
Ви дядьку так за Медведчука переживаєте...
Порохобот чи що?
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04.03.2021 15:58 Ответить
А ви, синку не переживає е? Знаєте твердо, що там все в порядку? Зебіл, чи що?
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04.03.2021 16:01 Ответить
Підсрачником служиш у мудачука?
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04.03.2021 18:14 Ответить
Тобою вже покористувалися, напівбот? Ти зі своїм нпюапарником по парті читати українською навчився? Чи з логікою геть кепсько? Де ви два мудила в читали, що я мемтвечука підтримую?
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04.03.2021 18:44 Ответить
То ти щось не так зрозумів бо дуже тупенький. Я не писав що ти його підтримуєш а мав на увазі що лижеш йому дупу. Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 3039
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04.03.2021 18:53 Ответить
Збоченець? 😁Зрозуміло! Власні фантазії переносив на інших. І давно це у тебе? 😉
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04.03.2021 19:15 Ответить
Стерненко Стерненком. Але цей суд - це вирок судовій системі, котра наскрізь згнила. Все купляється та продається.
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04.03.2021 15:46 Ответить
Якраз у цьому випадку Ви ніц не праві.
Жоден Щербич жодне правосуддя чи прокурорську малину не підкуповував.
Тут якраз прокурорські і мєнтура проявили принциповість і посадили свого особистого ворога, попри закон, судові процедури, політичні небезпеки і т. ін.
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04.03.2021 15:57 Ответить
За 300 гривень і брехні т.з. потерпілого? То суд справедливий?
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04.03.2021 16:16 Ответить
Як тобі хвалені - "інші часи" ?
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04.03.2021 16:10 Ответить
"...надлежаще судебное рассмотрение..." - это как? Вышку ему приделать или выпустить с извинениями? Суд, на основании материалов следствия вынес ПРИГОВОР. Не нравится - опротестовывай в суде высшей инстанции.
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04.03.2021 15:54 Ответить
каких материалов? заявление о преступлении, без настоящих доказательств?
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04.03.2021 16:03 Ответить
так, не подобається:
1. що справа шита білими нитками;
2. що "свідок" не був допитаний у суді всупереч законодавству;
3. що "потерпілий" декілька разів змігював покази;
4. що суддя, який виносив вирок, повинен вже давно згнити десь під Карлівкою у лісосмузі, а не проводити судові засідання;
5. і головне: що портнов, ****** янучарська, за тиждень анонсував цей вирок, а мокшенська самка "прокурворка" вєнєдіктова свою каденцію розпочала з погроз Стерненку.
Якщо тобі все це подобається, або ти не в курсі, що відбувається, то стули пельку..
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04.03.2021 16:07 Ответить
таким способом человека всю жизнь можно продержать в сизо, чтоб он опротестовывал свое обвинение и приговор.
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04.03.2021 16:10 Ответить
судьи мрази, как и слуга народа, где санкции против судей и мусоров ? похоже с охметовым торговать интереснее ...
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04.03.2021 15:54 Ответить
верховенства права? право у нас есть а вот те кто его "распределяют" не имеют ни чести ни совести.
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04.03.2021 16:01 Ответить
Давайте вспомним не посаженных:
- нардепов по янтарному делу
- бриллиантовых прокуроров
- владельца "Карпат" Дыминского по пьяне убившего человека
- и т.д и т.п.
О каком надлежащем рассмотрении может идти речь?
Бабло есть - гуляй, выступил против тех, кто перечислен вверху - получи 7-ь лет за 300 грн....
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04.03.2021 16:04 Ответить
Для нормального человека понятно,что Стерненко минимум дважды совершил преступление. А для тех,кто скурил букварь еще в первом классе,а знания пытается заменить "патриотической" риторикой, обьяснять бесполезно."Как муравью можно обяснить для чего существует телефон?" А суды конечно должны быть справедливыми,но это не значит ,что они должны делать то, что хочет толпа,улица.Иначе коллапс, самосуды,анархия,распад государства,гибель страны.
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04.03.2021 16:05 Ответить
а сейчас всего этого нет? просто все это идет со стороны олиграхата, криминала и правительства, которое с ними похоже связано. Называется "расправа".
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04.03.2021 16:12 Ответить
коллапс, самосуды,анархия,распад государства,гибель страны.

Вот такие судьи это и провоцируют.
Да и вообще для нормального человека риторика типа "минимум дважды совершил преступление" индикатор слабоумия.
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04.03.2021 16:17 Ответить
"Нормальная" вата это вообще нонсенс, впрочем даже если сделать такое фантастическое предположение, то эти дела в любом незаангажированном суде развалятся из-за отсутствия состава преступлений. Но когда "судья" ватная тварь ненавидящая все украинское, а судами вдобавок рулит такая же ватная тварь как портнов, то ни о каком справедливом судебном разбирательстве речи не может быть в принципе, о чем во общем-то и говорит представительство ЕС.
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04.03.2021 16:18 Ответить
Фильм"Чужой" смотрел?Там есть паразит,который прыгает на лицо и откладывает в организм личинку.Во время процесса,паразит снабжает организм кислородом,щоб будущий инкубатор не скопытился.Так вот суды,олигархи...короче элита-это и есть паразит,а Стерненко инкубатор.Инкубатор в том смысле,що на его процессуальном деле вырастает новый пример беспредела судебных решений для новых молодых паразитов первокурсников .Плохой или хороший инкубатор для паразита разницы нет.Ему нужно плодить зло,щоб продолжать существовать как вид.Вид тварей короче.Теперь к тому,умрёт ли организм,если паразита оторвать от лица?Ты говоришь,що гибель страны.Ок.Но с паразитом так же гибель.Тому краще срывать его аккуратно,а не слушать его байки про то,що если его вдруг снять,то организм перестанет получать кислород,и его ждёт гибель Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 328
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04.03.2021 16:38 Ответить
а убийство Александра Белого? когда Аваков стал министром МВД?
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04.03.2021 16:14 Ответить
попытались оправдать свое убийство, по тв помню, но настолько неубедительно и белыми нитками шито(застрелили человека в наручниках), что потом просто замяли и забыли.
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04.03.2021 16:15 Ответить
интересно, что все забыли, в том числе и националисты, которые клялись отомстить. Правый сектор будет мстить Авакову за убийство Сашка Билого - заявление
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04.03.2021 16:31 Ответить
Если зебилам пытаться загнать умные мисли в голову с помощью биты - ничего не будет - безпонтовая задача.
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04.03.2021 16:19 Ответить
Поправочка - даже с помощью биты
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04.03.2021 16:20 Ответить
Сергію Стерненко - подяка за захист Одеси у час війни від ватних проросійських мерзот !
Коли мусора на стороні ворога -патріоти беруть ініциативу у свої руки !
Будь як Стерненко !
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04.03.2021 16:22 Ответить
но немедленно освободить, в отличие от Навального, не требуют. Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 3594
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04.03.2021 16:32 Ответить
Это дедушка Байден ,через ЕС , предупреждает , что приговоры написанные в кремле не пройдут , будет бо бо Зеленскому Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 2562
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04.03.2021 16:44 Ответить
Эта власть может осуществить что-то справедливое?
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04.03.2021 16:58 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебила!
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04.03.2021 18:08 Ответить
Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.
Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 4285

Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 1895
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04.03.2021 18:46 Ответить
За сралина и членина надо убивать Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 2769
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04.03.2021 19:41 Ответить
#FreeЛаврентіюБєрії!
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04.03.2021 20:47 Ответить
Нехай ті,хто буде реформувати судову систему,не забудуть прибрати змагальний принцип сторін при розгляді справ в суді,і встановлять верховенство справедливості і права!!! Бо в наших реаліях (і не тільки),змагальність-означає змагання гаманців з відповідним результатом.
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05.03.2021 09:09 Ответить
 
 