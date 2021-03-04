Ляшко о высокой смертности COVID-пациентов на ИВЛ: "Это не особенность Украины, это особенность болезни"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Высокий показатель смертности среди пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких является особенностью коронавирусной болезни. Процент смертности в этой категории высокий во всем мире.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что при госпитализации существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие и подключение их к ИВЛ является уже крайней мерой, когда более легкие варианты не работают.
Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире, подчеркнул Ляшко.
"Необходимость в искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают кислород в легкие. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом. Поэтому и такие высокие показатели летальности. Это не является особенностью Украины, это особенность болезни", - сказал Ляшко.
Он добавил, что более половины случаев в Украине в возрастной группе 70+, около 80% - в группе 60+.
Пожалуйста, подождите...
но разруха (заброшенные руины) и трущебы (место, где живут люди) - это ж далеко не одно и тоже! ))
где там в Америке люди живут в трущобах?? нигде. там есть бродяги, живущие на улице по призванию, а самые бедные живут в трейлерных городках, но это мизер и это далеко не трущобы на самом деле
вот что-нибудь эдакое, вот как в центре богатейшего алмазного Якутска ссылка
очень просил бы ткнуть меня тут носом в трущобы
Сейчас в Магадане двоюродный брат и племянник. Брат давно, а племянник в 2014 году уехал, мать отправила. Сейчас назад зовет, ответ: "Мамо я не дурний"
Уже пора от ужасов Америки и процвитания Расии плавленько переходить к Украине, внешнему управлению и соросятам!
Совсем опростоволосился с МВФ, хорошо ты не забыл!
Ну, теперь за Кровавое НАТО осталось!
Дайош оскал Импириализьма!
Не знаю. А ОРДЛО спроси!
Не знаешь зачем Расии ОРДЛО?