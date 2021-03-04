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Ляшко о высокой смертности COVID-пациентов на ИВЛ: "Это не особенность Украины, это особенность болезни"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Ляшко о высокой смертности COVID-пациентов на ИВЛ:

Высокий показатель смертности среди пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких является особенностью коронавирусной болезни. Процент смертности в этой категории высокий во всем мире.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что при госпитализации существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие и подключение их к ИВЛ является уже крайней мерой, когда более легкие варианты не работают.

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Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире, подчеркнул Ляшко.

"Необходимость в искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают кислород в легкие. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом. Поэтому и такие высокие показатели летальности. Это не является особенностью Украины, это особенность болезни", - сказал Ляшко.

Он добавил, что более половины случаев в Украине в возрастной группе 70+, около 80% - в группе 60+.
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Топ комментарии
+3
Пока брешете Вы. В США смертность на ИВЛ тоже 88%.
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04.03.2021 16:02
+1
А особливість Ляшка - БРЕХАТИ.
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04.03.2021 15:50
+1
Якби лише Ляшка!! Україна ,країна безкарної ,безвідповідальної брехні !!!)))
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04.03.2021 16:14
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А особливість Ляшка - БРЕХАТИ.
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04.03.2021 15:50 Ответить
Якби лише Ляшка!! Україна ,країна безкарної ,безвідповідальної брехні !!!)))
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04.03.2021 16:14 Ответить
Пока брешете Вы. В США смертность на ИВЛ тоже 88%.
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04.03.2021 16:02 Ответить
Ты видел американские трущобы? Там не умирать, там рождаться не стОит.
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04.03.2021 16:16 Ответить
а покажите мне американские трущобы. вот прямо на гугл-картах покажите. потому что сколько бы я не искал в США трущобы, я их не находил.
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04.03.2021 16:52 Ответить
Забей, дертойт, разруха. Я там был. Это жуть
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04.03.2021 21:04 Ответить
да ну пожалуйста детройт разруха
но разруха (заброшенные руины) и трущебы (место, где живут люди) - это ж далеко не одно и тоже! ))
где там в Америке люди живут в трущобах?? нигде. там есть бродяги, живущие на улице по призванию, а самые бедные живут в трейлерных городках, но это мизер и это далеко не трущобы на самом деле
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05.03.2021 12:24 Ответить
Видишь ли, среди этих руин и живет оч много людей, но 100% - негры. Белым туда ходить нельзя (ссылка), а вообще, практически везде в США, на окраинах ужас., вот Филадельфия (ссылка) (ссылка) Это первое, что попалось, рыться в этом дерьме, желания нет
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05.03.2021 15:16 Ответить
чесно говоря ссылки на твиттеры каких-то кацапсин и сайты с доменом .ру в приличном обществе не воспринимаются. Лично я поверю только прямой ссылке на локацию в гугл-стрит вью. вот *************** трущоб там можно найти миллионы, а американских что-то как-то не особо. найдите мне плиз эти ужасные детройтские трущобы, где массово живут люди на гугл-картах.
вот что-нибудь эдакое, вот как в центре богатейшего алмазного Якутска ссылка
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05.03.2021 15:34 Ответить
или вот в солнечной Воркуте ссылка
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05.03.2021 15:40 Ответить
вот вам Детройт ссылка
очень просил бы ткнуть меня тут носом в трущобы
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05.03.2021 15:41 Ответить
Я в Детройт ездил на хоккей, и я видел это ЛИЧНО. Кстати, не по каждой дороге проедешь, камнями могут закидать, аборигены, которые белых ненавидят.
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05.03.2021 16:02 Ответить
та зачем мне изустные рассказы. Есть гугл-карты, я сам могу обходить весь Детройт. Нету там трущеб.
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05.03.2021 16:55 Ответить
Roman Maksymyuk Про Воркуту))) Ты знаешь где это? И где там руины? Нигде мусора, чисто))). Коробки хрущевки, без балконов (балкон там не уперся))) Облезлые? Так их каждый год красят, а они при том климате, облезают))) Рома, в Воркуте, люди не живут, а временно проживают, зарабатывают, и потом уезжают.
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05.03.2021 16:50 Ответить
где речь шля о руинах? я как раз говорю ,что руины и трущебы - это совершенно разные вещи. Руины есть везде. Заброшенные здания и т.д. В этом нет ничего особенного. А трущебы - это место жительства людей в скотских условиях. Вот вся Воркута - одна сплошная трущеба. заходите там не стесняйтесь в абсолютно любой двор, можно ничего не выбирать, вот я клацнул наобум в центре города ссылка
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05.03.2021 16:59 Ответить
Roman Maksymyuk Как сказал Булгаков, устами профессора Преображенского, разруха в головах. Никакой разрухи в Воркуте, я не увидел. Так получилось (к счастью), что я в начале 80-х, уехал в прекрасный город - Магадан. Говорю без иронии, и сарказма. Город просто замечательный, люди, прекрасные, погода не очень))) Вот в такой хрущевке я и жил, и всегда знал, что это временно. Так 15 лет, временно, и пролетели))) Зато я уверенно встал на ноги.
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05.03.2021 17:38 Ответить
при чем тут разруха к трущебам? речь про трущебы, где живут люди. человек утверждает, что в америке трущебы, где ни умирать ни рождаться не стоит. я же говорю, что никаких трущеб в америке нет и в помине, поскольку на гугл-картах их найти не могу. кто может их найти на гугл-картах - покажите. вот на расее я без труда нахожу трущебы.
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05.03.2021 17:46 Ответить
Так сам и найди. Повторяю, я в дерьме рыться не хочу, я это видел своими глазами (сестра американка)
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05.03.2021 15:56 Ответить
ну так в том-то и дело - я же в самом первом своем комментарии прямо написал: "на гугл-картах покажите. потому что сколько бы я не искал в США трущобы, я их не находил". Я искал. Нету трущеб. Значит мой вывод - в США ТРУЩЕБ НЕТ. Рассказы о том, что кто-то там жил, ходил, знает - это не более чем слова. Где-где, а в США гугл-мобиль проехал по каждой улице, по каждому переулку. Покажите на гугл-картах. И "рыться в дерьме" - это вот я только что сделал, прогулявшись по Якутску и Воркуте, а ходить по Детройту - это, поверьте, вовсе не рыться в дерьме. Это смотреть, как люди живут.
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05.03.2021 16:00 Ответить
И США нету. ДА? Как того суслика))))
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05.03.2021 16:11 Ответить
хтй зна шо, какого суслика? это какой-то кацапсинский фольклор?
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05.03.2021 17:00 Ответить
Рома, Ты суслика видишь? Нет? А он есть.
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05.03.2021 17:16 Ответить
хуже чем бараки в архангельске и других зажопьях ? да в рио-де-жанейро фавелы - и то лучше чем у части населения РФ, там хоть тепло круглый год и сталактиты из говна не ростут.
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04.03.2021 17:03 Ответить
Oleg Mamont Раша, ОГРОМНЕЙШАЯ страна. Я жил в Магадане, и летал каждый год, в Украину, через МСК. Так вот лететь, 7,5 часов, и под крылом самолета постоянно, бескрайнее море тайги. 80 % территории Раши, условно пригодны для жизни. Там добывают нефть, газ, алмазы, платину, но это труднодоступные места, там постоянно жить, невозможно. Там живут временно, и обустраиваться нет смысла.
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05.03.2021 18:14 Ответить
временно это когда ты пару лет в таком говне пожил, а там люди живут, делают других людей - на постоянной основе. 10-20 лет в этой жопе - это не временно, это уже стиль жизни.
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06.03.2021 11:36 Ответить
Oleg Mamont Олег, я в говне жил в Украине, при совке, а когда уехал в Магадан, то было суперррр! Там есть только лето и зима, снег выпадает первый и последний, так же тает. Какая природа, рыбалка. Речки по колено, и дна от рыбы не видно, когда на нерест идет. Руками лови, она с красной икрой))) Я грибы в лесу, мешками собирал, и не какие-то печарыци, а белые, подберезовики, подосинновики. Ты знаешь, что такое крабы, или челимы (гигантские креветки)
Сейчас в Магадане двоюродный брат и племянник. Брат давно, а племянник в 2014 году уехал, мать отправила. Сейчас назад зовет, ответ: "Мамо я не дурний"
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06.03.2021 12:13 Ответить
Привет, махнарылый!
Уже пора от ужасов Америки и процвитания Расии плавленько переходить к Украине, внешнему управлению и соросятам!
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06.03.2021 12:32 Ответить
Что значит переходить к "Украине, внешнему управлению и соросятам!" Там и без меня переходят нормально))) МВФ сказал (не я) тарифы на газ увеличить, Сорос (не я) сказал Витренко министром сделать, с двух заходов не получилось, будет и. о. министра, бессрочно, как Ульяна Супрун. Какое внешнее управление? Та все класс, Рашка курит в сторонке.
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06.03.2021 12:43 Ответить
Виноват, виноват!
Совсем опростоволосился с МВФ, хорошо ты не забыл!
Ну, теперь за Кровавое НАТО осталось!
Дайош оскал Импириализьма!
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06.03.2021 13:10 Ответить
амфаш Дружище, не надо простоволоситься. НАТО? Войдет, возможно, легко, выгнать будет крайне тяжело. Лучше быть внеблоковыми. ИМХО.
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06.03.2021 14:12 Ответить
Понял. Навеки с Братской Расией!
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07.03.2021 10:56 Ответить
амфаш не факт, что Рашка захочет быть братской)) Зачем Раше, Украина? Сейчас Украина, самим украинцам не нужна, все ломятся куда глаза глядят. По статистике, на одного работающего, приходитс один пенсионер. ЭТО КРИТИЧНО. В моем подъезде (Украина) 15 квартир, жилые 5-ть. Живут старики - пенсионерки, женщина 50 лет, и ее дочь, которая мечтает слинять. Вот и весь генофонд.
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07.03.2021 12:03 Ответить
Зачем Раше, Украина?

Не знаю. А ОРДЛО спроси!
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07.03.2021 12:18 Ответить
ОРДЛО в 2014, провели свой "референдум"За присоединение к Раше, ну и что? Раша его тупо проигнорировала, и не заметила. Может я тебе глаза открою, но Раша, не признает ни ЛНР, ни ДНР. Кстати, если признают, то могут вводить свои войска, и оказывать военную помощь, абсолютно официально, но... не признают.
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07.03.2021 12:27 Ответить
Ты идиотом прикидываешься или по жизни?
Не знаешь зачем Расии ОРДЛО?
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07.03.2021 13:03 Ответить
Знаю.
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07.03.2021 13:08 Ответить
гребаная америка ! обама насцал :
Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби" - Цензор.НЕТ 1128
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04.03.2021 17:05 Ответить
50 и 90 это как небо и земля
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04.03.2021 16:08 Ответить
Невеноватая я
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04.03.2021 16:18 Ответить
 
 