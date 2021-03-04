В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На совещании в Офисе Президента обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В рамках программы "Новое село" в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.
К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.
Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.
За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса Президента.
"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.
Пожалуйста, подождите...
Хто взагалі,додумався,до такої назви?
Желающие жить в селах, безусловно есть, но в селах которые расположены рядом с городами!
В удаленных селах, даже если создать там нормальную инфраструктуру, не будет самого главного: работы!
В агросекторе, благодаря автоматизации процессов, количество работников сокращается и существует тенденция роста спроса на квалифицированную рабочую силу.
Это у Кампанеллы передрали?
Вірш Павла Глазового на цю тему:
На екрані голубому
Виступа мужчина,
А за ним - великі букви:
"НОВА УКРАЇНА".
Після нього - другий, третій
З жаром молодецьким
Викладають кислі мислі
Суржиком донецьким.
Що ж це, браття, за країна -
"Нова Україна"?
Із якого вона роду,
Племені й коліна?
Чом про неї не чував я
На школярській парті?
Де вона, в якій півкулі? -
Покажіть на карті.
Покажіть мені, будь ласка,
Де її столиця.
Виявляється, на карту
Нічого й дивиться.
Це зійшлися десь на з'їзді
Ринкові герої,
Щоб творити Україну
Нову зі старої.
Так, немов би Україна -
То для них, як шапка.
Зняв з макітри рвану-драну,
Викинув, і - крапка!
******* щирі українці
Україну-неньку,
А комусь вона набридла -
Подавай новеньку...
Чи можлива у сусіда
Схожа чудасія,
Щоб зібрались під девізом
"НОВАЯ РОССИЯ"
Діячі, які не знають
Корінної мови?
Там їх зразу ж запитали б:
- Вьі откуда? Кто вьі?
Беленьї обвелись, что ли? -
По какому праву
Создаете в государстве
Новую державу?
Діячі гуртків і фракцій,
Члени й активісти!
Улаштовуйте конгреси
І скликайте з'їзди,
Засідайте, викидайте
Гроші на наради,
Щоб пробитись, проштовхатись
Ліктями до влади,
В боротьбі за привілеї
Лізьте хоч на стіни -
Та при тім не поминайте
Всує України,
Бо вона - не знак на карті,
А творіння Боже.
Ні новою, ні старою
Звать її негоже.
Вас не стане й нас не буде
В цім безладнім світі,
А Земля її нестиме
На своїй орбіті.
Що для неї колотнеча
Й метушня одвічна?
Ви тут гості тимчасові,
Україна - вічна!