В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции

На совещании в Офисе Президента обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках программы "Новое село" в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

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За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса Президента.

"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

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