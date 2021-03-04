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Новости Политика Украины
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В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП обсудили реализацию программы

На совещании в Офисе Президента обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках программы "Новое село" в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

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За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса Президента.

"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
почему не Большое село, 100 почт, 100 аптек...
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04.03.2021 15:59
+10
Будувати? А навіщо? Після адмінреформи ті, що бкл - порожніми стоять.
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04.03.2021 16:00
+7
на жаль, села приречені. рослинництву не потрібна така кількість людей, при ******** технологіях, коли пара тракторів і комбайнів обробляє тисячі гектар, а роль людини зводиться на 90% до їх заправки паливом (я спрощую, звичайно, але не набагато). щоб підняти тваринництво чи цукрову галузь, де дійсно потрібно більше людей і з ширшим переліком професій, потрібно вкласти мільярди, які невідомо коли відіб'ються. а кукурудза так і шепче: посій мене і не є.и мізки...
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04.03.2021 16:07
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Фотка порвала на хламидии)))) ну низзя ж так - люди обедают
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04.03.2021 15:57 Ответить
на воротах сразу водник вповесили, видать айкосы дома забыл
В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 803
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04.03.2021 15:58 Ответить
В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 3128 кто ворота зеленью выкрасил??? !!!
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04.03.2021 16:27 Ответить
Зефір рулить!))) ОП генератор безперервної сечі в очі населення!
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04.03.2021 15:57 Ответить
не підмінюйте собою місцеву адміністрацію громад, а будуйте цехи, відкривайте підриємства, заохочуйте підприємців відкривати нові робочі місця в т.ч для пенсіонерів, яких в селах більше ніж молоді
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04.03.2021 18:22 Ответить
Я б этого мудака к себе в двор бы не пустил!!!
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04.03.2021 15:59 Ответить
У тебя двор есть? Покажи
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04.03.2021 16:19 Ответить
А у тебя мозг есть? Покажи В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 4967
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04.03.2021 18:29 Ответить
почему не Большое село, 100 почт, 100 аптек...
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04.03.2021 15:59 Ответить
В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 3272
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04.03.2021 15:59 Ответить
Будувати? А навіщо? Після адмінреформи ті, що бкл - порожніми стоять.
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04.03.2021 16:00 Ответить
они с райцентров села сделали ... чтобы те повторили их судьбу .. без больниц , без школ , без почты и тд ...
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04.03.2021 16:22 Ответить
А старые депо,дк,фап,школы,дет сады и пр которые сейчас есть в каждом! селе куда денешь ?
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04.03.2021 16:02 Ответить
старий корпус школи стане місцевим клубом. строїти не обов"язково з нуля. але проблема у тому, що такий клуб буде, а користуватись їм нікому буде, бо низзя, паламаєте.
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04.03.2021 16:07 Ответить
Ну й придурки, та в селах вже німа нікого всі виїхали. Коли вже ваше шапіто в дурку прикриють.
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04.03.2021 16:04 Ответить
чим далі від центру - виїхали. а чим ближче до центру тим наявність таких об2єктів не є фактичною.
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04.03.2021 16:08 Ответить
Іпані дегенерати, новий розпил бабла придумали, і все з кишень платників податків. Селам - жопа. Земельні магнати зрівняють їх з землею.
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04.03.2021 16:06 Ответить
на жаль, села приречені. рослинництву не потрібна така кількість людей, при ******** технологіях, коли пара тракторів і комбайнів обробляє тисячі гектар, а роль людини зводиться на 90% до їх заправки паливом (я спрощую, звичайно, але не набагато). щоб підняти тваринництво чи цукрову галузь, де дійсно потрібно більше людей і з ширшим переліком професій, потрібно вкласти мільярди, які невідомо коли відіб'ються. а кукурудза так і шепче: посій мене і не є.и мізки...
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04.03.2021 16:07 Ответить
Так небухающие селяне уже в Польше давно, бо им не пункты полиции надо, а шоб гроші платили.
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04.03.2021 16:08 Ответить
Віслюк чергові Нью-Васюки будує в мізках зебілів.
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04.03.2021 16:08 Ответить
"Центры притяжения" В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 2455

Хто взагалі,додумався,до такої назви?
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04.03.2021 16:11 Ответить
Стоишь ты,в красных труселях,и ма-а-анишь меня,манишь ....

В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 8662
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04.03.2021 18:00 Ответить
В селах скоро людей не залишиться,навіть з райцентрів виїжджають.Вже прогнозують,що через 20 років,демографія сильно просяде.
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04.03.2021 16:15 Ответить
Самолеты для армии построили, вертолеты Бел в Одессе собрали, теперь и в селах можно всего понастроить. Не помню больше такого правительства, которое только ****..ло и ничего не делало... Спасибо вам, зедолб...бы, за потерянное время!
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04.03.2021 16:15 Ответить
Человек живет в параллельной вселенной.
Желающие жить в селах, безусловно есть, но в селах которые расположены рядом с городами!
В удаленных селах, даже если создать там нормальную инфраструктуру, не будет самого главного: работы!
В агросекторе, благодаря автоматизации процессов, количество работников сокращается и существует тенденция роста спроса на квалифицированную рабочую силу.
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04.03.2021 16:29 Ответить
Был у родни в селе. Не охота сильно рассуждать. Село было 900 чел, сейчас и 600 не наберется. Газифицировано, но никто газом не пользуются. Рубят деревья в посадке, и жгут. Школа, да, восьмирiчка, по 3-4 ученика в классе, один учитель и по алгебре, и по истории, и физкультуре..., ну предметов пять. Раньше был фельдшер при школе, сейчас нет. И магазина нет, какая-то палатка.
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04.03.2021 16:34 Ответить
В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 2549 планируют отобрать землю -и начать село возраждать В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 4386
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04.03.2021 16:35 Ответить
Вони його швидше повністю знищать
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04.03.2021 17:17 Ответить
До сіл доріг ***** уже немає...Зробіть номальні дороги із сіл до бувших райцентрів і не потрібно будувати всіляку *****...піпец !
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04.03.2021 17:18 Ответить
Солнечные города счастья!
Это у Кампанеллы передрали?
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04.03.2021 18:00 Ответить
Риги колись пропонували будувати "Нову Україну". Ці хочуть "Нове село".
Вірш Павла Глазового на цю тему:

На екрані голубому
Виступа мужчина,
А за ним - великі букви:
"НОВА УКРАЇНА".
Після нього - другий, третій
З жаром молодецьким
Викладають кислі мислі
Суржиком донецьким.
Що ж це, браття, за країна -
"Нова Україна"?
Із якого вона роду,
Племені й коліна?
Чом про неї не чував я
На школярській парті?
Де вона, в якій півкулі? -
Покажіть на карті.
Покажіть мені, будь ласка,
Де її столиця.
Виявляється, на карту
Нічого й дивиться.
Це зійшлися десь на з'їзді
Ринкові герої,
Щоб творити Україну
Нову зі старої.
Так, немов би Україна -
То для них, як шапка.
Зняв з макітри рвану-драну,
Викинув, і - крапка!
******* щирі українці
Україну-неньку,
А комусь вона набридла -
Подавай новеньку...
Чи можлива у сусіда
Схожа чудасія,
Щоб зібрались під девізом
"НОВАЯ РОССИЯ"
Діячі, які не знають
Корінної мови?
Там їх зразу ж запитали б:
- Вьі откуда? Кто вьі?
Беленьї обвелись, что ли? -
По какому праву
Создаете в государстве
Новую державу?
Діячі гуртків і фракцій,
Члени й активісти!
Улаштовуйте конгреси
І скликайте з'їзди,
Засідайте, викидайте
Гроші на наради,
Щоб пробитись, проштовхатись
Ліктями до влади,
В боротьбі за привілеї
Лізьте хоч на стіни -
Та при тім не поминайте
Всує України,
Бо вона - не знак на карті,
А творіння Боже.
Ні новою, ні старою
Звать її негоже.
Вас не стане й нас не буде
В цім безладнім світі,
А Земля її нестиме
На своїй орбіті.
Що для неї колотнеча
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04.03.2021 18:08 Ответить
Що для неї колотнеча
Й метушня одвічна?
Ви тут гості тимчасові,
Україна - вічна!

В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 1836
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04.03.2021 18:10 Ответить
Ну , з магазинами та аптеками все зрозуміло . А мусарні в селах навіщо ? Навкруги палацу авіківа мусарні будуйте !
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04.03.2021 18:08 Ответить
як навіщо? а побори за самогоноваріння хто брати повинен?
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04.03.2021 18:34 Ответить
А мені і з аптеками-магазинами незрозуміло. До деяких сіл автобуси ходять не всі дні тижня по розбабаханих дорогах, зате там аптека буде?
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04.03.2021 18:43 Ответить
То вже буде наступна програма ОП, - "Нова дорога до Нового села". )))
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04.03.2021 18:57 Ответить
Нова дорога до нової аптеки. Шось наркоманське.
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04.03.2021 19:09 Ответить
СЕЛО это фундамент Украины. Голодная страна начинает жрать сама себя. Советская система и проросийские олигархи вытеснили в сёла Украинцев не давая им возможности покидать село, а в города "понаехало бухарики из лаптестана" и здесь рулят вместе с Гепами и Допами которые перед рашкой виляют жопами.
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04.03.2021 18:56 Ответить
Турыст решил по глубинке покататься, опять устал--пора на отдых?
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04.03.2021 20:52 Ответить
Все куда власть лезет разрушается и продается.
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04.03.2021 22:07 Ответить
 
 