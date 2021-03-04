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Рада должна снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены, - предприниматели

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада должна снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены, - предприниматели

Украинский совет бизнеса призывает депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях.

Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном на его официальном сайте.

УСБ призывает депутатов рассмотреть уже зарегистрированные в Раде законопроекты и на их основе разработать новый, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейндж до европейского уровня.

"Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-д, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным способом", - говорится в заявлении.

В Украинском совете бизнеса отмечают, что в Украине межбанковский сбор едва ли не самый большой в странах Европы.

"В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского Союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является крупнейшей комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015 / 751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, - составляет 0,2-0, 3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии - составляют от 0,2 до 0, 3%, а иногда для сферы ритейла - 0%, в Узбекистане - base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь - от 0,3 до 0,8% и т.д. ", - отмечается в заявлении.

В похожей ситуации другие страны мира, отмечают в УРБ, которые прибегли к существенным ограничительным антимонопольным мерам.

"Например, канадский банковский регулятор ввел ограничения тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.", - отмечают авторы заявления.

По убеждению УСБ, снижение стоимости платежей позволит как снизить цены товаров, так и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.
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Топ комментарии
+11
У нас комиссия в 10 раз больше, чем в странах ЕС, вот теперь вопрос к правительству, у нас зарплаты в 10 раз выше, чем в ЕС, чтобы платить такую комиссию?
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04.03.2021 16:10
+8
Как раз подключаю онлайн оплату к сайту и оказалось, что комиссия сервиса 2.5%. Я в шоке. При наценке на товар 12% отдавать 2.5% за получение денег считаю откровенным рэкетом. Определенно, кто то хорошо греет руки на этом.
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04.03.2021 16:14
+6
ну как бы да, комиссии у магазинов очень большие, поднес карточку к терминалу - 2%...не жирно ли
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04.03.2021 16:06
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ну как бы да, комиссии у магазинов очень большие, поднес карточку к терминалу - 2%...не жирно ли
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04.03.2021 16:06 Ответить
магазины ваще берега попутали! я в субботу в продуктовом к терминалу карточку поднес, дык сразу 700 гривен списалось!
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04.03.2021 16:10 Ответить
это реально бесит. я вот езжу с женой в супермаркет пару раз в месяц...абидна - всего одну тележку наложил и 2-3 тысячи как с куста! Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці - Цензор.НЕТ 6979 можно подумать я их рисую. Кстати банк тут же на ровном месте с этой суммы поимел 40-60 гривен...за какой орган?
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04.03.2021 16:39 Ответить
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:25 Ответить
В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского Союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является крупнейшей комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015 / 751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, - составляет 0,2-0, 3%. Источник: https://censor.net/ru/n3251480
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04.03.2021 16:08 Ответить
а ты не путай интерчейндж с оплатой услуг терминалов, это разные вещи. В Европе около 2% тоже.
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04.03.2021 16:34 Ответить
У нас комиссия в 10 раз больше, чем в странах ЕС, вот теперь вопрос к правительству, у нас зарплаты в 10 раз выше, чем в ЕС, чтобы платить такую комиссию?
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04.03.2021 16:10 Ответить
Урядовці на з/п не скаржаться !!!!))))
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04.03.2021 16:19 Ответить
Я к тому, что когда люди говорят про высокие тарифы, то нам как правило говорят, что в ЕС еще выше.
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04.03.2021 16:24 Ответить
Плата за терминал 200-400грн в мес., в зависимости от условий. Это для ФОПОв. Для крупных еще меньше. мне вот интересно на сколько все подешевеет???
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04.03.2021 18:26 Ответить
Ну сейчас банки начнут переворачивать все с ног на голову, рассказывая что работают они себе в убыток, что это и так минимум среди минимумов!
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04.03.2021 16:10 Ответить
надо делать однозначно
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04.03.2021 16:11 Ответить
В штатах плата Visa/Mastercard 3% а за American Express еще больше а как еще развивать инновации кредитных операторов. Думают что хороший сервис должен быть задаром.
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04.03.2021 16:11 Ответить
Эти 3% в подавляющем большинстве случаев продавец берет на себя либо кредитные компании договариваются о меньшем проценте за счет оборота. Часто крупные компании обрабатывающие платежи по карточкам по идеологическим соображением не предоставляют сервис торговцам оружием - тогда продавцы находят более мелких и покупатель платит за оружие 3% сверх цены а если не хочет платить экстра то пользуются налом или чеками.
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04.03.2021 19:25 Ответить
есть терминалы где и 5%. И месяц у операторов моб. связи 25 дней, И литр молока уже не литр, а 900 мл.
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04.03.2021 16:12 Ответить
Как раз подключаю онлайн оплату к сайту и оказалось, что комиссия сервиса 2.5%. Я в шоке. При наценке на товар 12% отдавать 2.5% за получение денег считаю откровенным рэкетом. Определенно, кто то хорошо греет руки на этом.
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04.03.2021 16:14 Ответить
Не поможет . Умные давно поняли , что скоро наступит жопа , глупым по прежнему по приколу .
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04.03.2021 16:17 Ответить
Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці - Цензор.НЕТ 2778
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04.03.2021 16:17 Ответить
Це безперечно важливо. Але важливіше було б зайнятися платою за транспортування газу. Ось де бприжпть, так барижать. Труби нозького тиску - людські, середнього - державні, високого - Нафтогазу, компресорні теж державні. А бабло заробляють приватні облгази. І то таке бабло, наче їхні працівники той аз не людськими трубами поїдають, а як мінімум у сифонах між квартирами носять. І тишааааа! Нікого не цікавить, чому за ціну на газ є кіпіш, а за транспортування - анічиркчирик?
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04.03.2021 16:20 Ответить
Мне сегодня звонил кто-то, попросила курица фото показаний счетчика на вайбер! На вайбер, Карл! Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці - Цензор.НЕТ 4358
Сказал шо могу прислать фото дров, которыми топлю вместо газа Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці - Цензор.НЕТ 5192
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04.03.2021 16:55 Ответить
👏👏👏👏👏😊
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04.03.2021 17:19 Ответить
Платежные терминалы - такой же частный бизнес как и остальной. Если предприниматели хотят чтобы Рада снижала расценки на терминалы, тогда они не должны обижаться если Рада и им снизит их расценки, например скажет продавать хлеб по 2 гривни, или возить пассажиров в маршрутках по 50 копеек.
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04.03.2021 16:31 Ответить
скажет продавать хлеб по 2 гривни, или возить пассажиров в маршрутках по 50 копеек.

Ну тоді вона має вернути долар по 8 грн. , а ще краще по 5 грн. Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці - Цензор.НЕТ 9265
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04.03.2021 17:15 Ответить
Ну почему же частный. Крупнейшие банки в Украине государственные.
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04.03.2021 16:36 Ответить
А вот интересно - на сколько снизятся цены на продукты, если комиссию за расчёты снизят на 1,5% ?
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04.03.2021 17:34 Ответить
верно.терминаторы оборзели. за операцию уже до 7 % дерут. должно быть 0,7%.
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04.03.2021 19:29 Ответить
Бла-бла-бла.
Если все так тяжело, то почему государство САМО не поставит терминалы, обслужит их, оплатит налоги? Есть же МЕГАкомпания - Укрпочта. В чем трудность?
Почему-то НИКТО не пригласил "терминаторов". Они могут свою точку зрения сказать.
А "вручную" балансировать цены там где не нужно, это да, умеют, могут. Ведь так просто прийти чинуше на работу, попить кофею и за чужой счет стать добрым, а потом, уже в 3 пойти домой.
Где же "асчАД"-банк с его окуительным сервисом и свободным графиком? почта с задержками в ТРИ недели (21+ дней) на переводы?
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04.03.2021 22:23 Ответить
Дерут СУКИ з людей три шкуры!
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04.03.2021 23:24 Ответить
 
 