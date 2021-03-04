Рада должна снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены, - предприниматели

Украинский совет бизнеса призывает депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях.

Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном на его официальном сайте.

УСБ призывает депутатов рассмотреть уже зарегистрированные в Раде законопроекты и на их основе разработать новый, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейндж до европейского уровня.

"Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-д, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным способом", - говорится в заявлении.

В Украинском совете бизнеса отмечают, что в Украине межбанковский сбор едва ли не самый большой в странах Европы.

"В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского Союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является крупнейшей комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015 / 751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, - составляет 0,2-0, 3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии - составляют от 0,2 до 0, 3%, а иногда для сферы ритейла - 0%, в Узбекистане - base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь - от 0,3 до 0,8% и т.д. ", - отмечается в заявлении.

В похожей ситуации другие страны мира, отмечают в УРБ, которые прибегли к существенным ограничительным антимонопольным мерам.

"Например, канадский банковский регулятор ввел ограничения тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.", - отмечают авторы заявления.

По убеждению УСБ, снижение стоимости платежей позволит как снизить цены товаров, так и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.