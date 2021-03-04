Рада должна снизить плату за пользование платежными терминалами, чтобы снизить цены, - предприниматели
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Украинский совет бизнеса призывает депутатов принять закон о снижении платы за расчеты с помощью платежных терминалов в торговых сетях.
Об этом говорится в заявлении УСБ, опубликованном на его официальном сайте.
УСБ призывает депутатов рассмотреть уже зарегистрированные в Раде законопроекты и на их основе разработать новый, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринга и интерчейндж до европейского уровня.
"Учитывая монополизацию рынка этих услуг и многолетнее бездействие АМКУ, считаем приемлемой мерой прямое законодательное регулирование тарифов на эквайринг и интерчейндж (до 0,5% и 0,3% соответственно). С целью развития безналичных расчетов, имплементации норм европейского законодательства, поддержки бизнеса во время пандемии призываем народных депутатов рассмотреть законопроекты №4178 и №4178-1 и на их основе разработать 4178-д, который урегулирует вопрос снижения ставок эквайринг и интерчейндж до европейского уровня оптимальным способом", - говорится в заявлении.
В Украинском совете бизнеса отмечают, что в Украине межбанковский сбор едва ли не самый большой в странах Европы.
"В Украине эта ставка достигает 2,4%, при средней около 2%. Так, в странах-членах Европейского Союза межбанковский сбор (интерчейндж), который является крупнейшей комиссией за администрирование каждой проведенной операции, ограничен положениями Регламента №2015 / 751 от 29.04.2015 г. И, как следствие, - составляет 0,2-0, 3%. К примеру, согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж при расчете потребителей платежными картами (Consumer Card Interchange Fees) в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии, Латвии, Болгарии - составляют от 0,2 до 0, 3%, а иногда для сферы ритейла - 0%, в Узбекистане - base 0,75%, в Турции колеблются от 0,65 до 1,32%, в Республике Беларусь - от 0,3 до 0,8% и т.д. ", - отмечается в заявлении.
В похожей ситуации другие страны мира, отмечают в УРБ, которые прибегли к существенным ограничительным антимонопольным мерам.
"Например, канадский банковский регулятор ввел ограничения тарифа, ЕС ввел законодательные ограничения тарифов, Верховный суд Великобритании постановил, что плата за транзакции, установленные Visa и Mastercard, нарушала законы о конкуренции и т.д.", - отмечают авторы заявления.
По убеждению УСБ, снижение стоимости платежей позволит как снизить цены товаров, так и поддержать малый и средний бизнес, которые больше всего страдают от последствий пандемии.
Пожалуйста, подождите...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
Сказал шо могу прислать фото дров, которыми топлю вместо газа
Ну тоді вона має вернути долар по 8 грн. , а ще краще по 5 грн.
Если все так тяжело, то почему государство САМО не поставит терминалы, обслужит их, оплатит налоги? Есть же МЕГАкомпания - Укрпочта. В чем трудность?
Почему-то НИКТО не пригласил "терминаторов". Они могут свою точку зрения сказать.
А "вручную" балансировать цены там где не нужно, это да, умеют, могут. Ведь так просто прийти чинуше на работу, попить кофею и за чужой счет стать добрым, а потом, уже в 3 пойти домой.
Где же "асчАД"-банк с его окуительным сервисом и свободным графиком? почта с задержками в ТРИ недели (21+ дней) на переводы?