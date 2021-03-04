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боеприпасы (1963) Укрспецэкспорт (88) закупки (560)

Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Информация о закупке якобы

В государственной компании "Укрспецэкспорт" прокомментировали информацию о закупке выстрелов УОФ12. Ранее нардеп "ЕС" Бондарь заявил, что Минобороны купило списанные Болгарией старые советские боеприпасы.

Об этом компания сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторыми средствами массовой информации была распространена информация о закупке Государственной компанией "Укрспецэкспорт" для нужд Министерства обороны Украины якобы устаревших боеприпасов, которые, по мнению автора материала, опасны и приобретенными по завышенным ценам. Государственная компания "Укрспецэкспорт" поддерживает позицию Министерства обороны Украины и заявляет о недопустимости инсинуаций и политиканства вокруг государственных оборонных закупок", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что распространение подобных материалов считают подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров.

Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

Читайте: Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Какое отношение армия, тем более воюющая, имеет к кучке аферистов, которые покупают старое гавно за сумасшедшие деньги, во время войны? Вот тут действительно вспоминаются сталинские методы, потому как наши чиновники по другому нипонимайт
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04.03.2021 16:18
+15
Л.
Угу. Я і звинувачення Гладковського у "мародерстві на крові" теж підігравання агресору Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 5554
D.S.: Лицемірство
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04.03.2021 16:20
+13
То есть, деза вокруг Гладковских - это нормас, а тут - "подыгрывание"... Двойные стандарты? Не, не слышали!
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04.03.2021 16:22
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ПРоблема не в возрасте боеприпасов, а в двойной цене.
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04.03.2021 16:18 Ответить
Какое отношение армия, тем более воюющая, имеет к кучке аферистов, которые покупают старое гавно за сумасшедшие деньги, во время войны? Вот тут действительно вспоминаются сталинские методы, потому как наши чиновники по другому нипонимайт
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04.03.2021 16:18 Ответить
А лучше китайские методы .
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04.03.2021 16:22 Ответить
Яка різниця за якою методою кремлівських гнид нищити ,головне нанівець і остаточно!!!)))
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04.03.2021 16:26 Ответить
Если бы ничего не было , то нечего было бы обсуждать . Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 4580
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04.03.2021 16:19 Ответить
Л.
Угу. Я і звинувачення Гладковського у "мародерстві на крові" теж підігравання агресору Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 5554
D.S.: Лицемірство
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04.03.2021 16:20 Ответить
Никто нашу армию не дискридитирует - это вас ворою и колобарантов на чистую воду выводят. Хотя ваши папередныки не лучше - все склады нах повзрывали в угоду х..у..лу.
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04.03.2021 16:22 Ответить
Склади повзривали ху@ловці, використовуючи безпілотники і звичайно халатнісить бійців. Не мели брехні.
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04.03.2021 17:17 Ответить
Что же это за безпилотник такой,что аж в Калиновку залетел и никто его не заметил?
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04.03.2021 18:23 Ответить
Всё правильно, склады повзрывали ху@ловцы, а Журавля убил Зеленский. Кажется, так написано в ваших методичках?
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04.03.2021 18:24 Ответить
Так за 4 года ни один склад не стали охранять лучше и защиты никакой не было толковой
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04.03.2021 22:04 Ответить
нелоху легче,взрывать уже нечего.
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04.03.2021 22:19 Ответить
То есть, деза вокруг Гладковских - это нормас, а тут - "подыгрывание"... Двойные стандарты? Не, не слышали!
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04.03.2021 16:22 Ответить
Не треба тилових гнид ототожнювати з ЗСУ !!!)))
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04.03.2021 16:28 Ответить
Наоборот! Пусть кацапы думают, что у нас плохое оружие.
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04.03.2021 16:40 Ответить
Ну,ви даєте!?Вони ж не винні,це постачальник в контракті просив засекретити ж
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04.03.2021 17:15 Ответить
Зелёные мрази в воровстве и аферах всех «папередников» переплюнули , на вас шапки горят ,Янукович отдыхает
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04.03.2021 17:51 Ответить
"Неправдычка ваша !!!!!" ?
ОК!
А какая правда?
Ну там цена, предназначение....
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04.03.2021 18:02 Ответить
Ну да. Вот оно как теперь оказывается.
А до 2019 года можно и нужно было.

И кстати о ЗЕленом переможном Минобороны:
Інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії, - "Укрспецекспорт" - Цензор.НЕТ 588

Т.е. при ЗЕ даже МО превратилось в гнилой звиздящий балаган.
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04.03.2021 20:36 Ответить
КАК НАДОЕЛА ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ!
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04.03.2021 20:49 Ответить
колись каськів крв гроші через горнолижника з іспанії, а мета була "свята"- побудувати термінал в одесі для газу, тоді турки "возмутились" і сказали, що коли не буде нового каналу-зась, однак каськів виніс 800 лямів. Як казав легендарний одесит Остап Бендер, вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской. Босяки. Ірокез гарний і вдалий вертоліт. Але босякі будуть його використовувати виключно для сафарі на парнокопитних, для генералів та їх сімейств він не підходить. Але пощипати бюджет вкрай необхідно. А щодо ***********, то це схема. Придбати непотріб за гарні гроші-це вищий пілотаж для УСЕ. впевнений -скоро будуть купувати пушки часів російсько турецьких воєн разом з ядрами і тяглову силу волів, загорнуть в красиву упаковку і руки вже в бюджеті. А бубочка просто не ходить на роботу, воно йому побоку.
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04.03.2021 21:51 Ответить
 
 