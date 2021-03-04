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По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко

Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок в Украину.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти вакцину", - сказал чиновник. 

Ляшко отметил, что "государство сегодня обеспечило возможность закупки того достаточного количества вакцин, чтобы до конца года смогли вакцинироваться все желающие". Он подчеркнул, что "если не будет глобального дефицита вакцин, то группа 18-59 лет, которая на предпоследнем этапе вакцинации, начнет вакцинацию в этом году".

Комментируя вопросы внеочередной вакцинации общественных деятелей и публичных персон, Ляшко подчеркнул, что согласно изменениям национального плана вакцинации, они могут вакцинироваться теми дозами вакцин, которые остаются в многодозовых флаконах после вакцинации приоритетных групп. При этом, по словам Ляшко, Минздрав планирует сформировать перечень приоритетности публичных персон, чтобы урегулировать их вакцинацию вне приоритетных списков.

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Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок.

"Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и графиках поставок, пока действует договор о конфиденциальности", - сказал он.

Ляшко отметил, что в случае, если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

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Замминистра не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной поставке в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer из Израиля.

"Ведутся переговоры со всеми производителями вакцины, и они на разных стадиях подписания контрактов. Мы ожидаем, что в Украину придут вакцины всех мировых лидеров", - сказал Ляшко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 703
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04.03.2021 16:25
+32
Дайте я угадаю, а показать сам договор, где написано, что вся эта информация конфиденциальна, вы тоже не может, бо сами договора тоже конфиденциальны. Как удобно, что бы вешать лапшу на уши гражданам!
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04.03.2021 16:28
+22
Мог бы просто послать зебилов на хер, а то умными фразами тут козыряет, понимаешь По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1242
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04.03.2021 16:25
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Правила форума Совет форумчан
Мог бы просто послать зебилов на хер, а то умными фразами тут козыряет, понимаешь По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1242
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04.03.2021 16:25 Ответить
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:24 Ответить
По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 703
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04.03.2021 16:25 Ответить
эбонитовый на всю голову По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8341
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04.03.2021 16:28 Ответить
Да распилили бабло, распилили. Только как-то тупенько.
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04.03.2021 16:25 Ответить
Немає натхнення. Попало. А починали красиво - собака/кіт за комуналку...
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04.03.2021 16:35 Ответить
зе-лупы лохторату своему никогда не расскажут насколько они их на...бали))))
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04.03.2021 16:26 Ответить
Дайте я угадаю, а показать сам договор, где написано, что вся эта информация конфиденциальна, вы тоже не может, бо сами договора тоже конфиденциальны. Как удобно, что бы вешать лапшу на уши гражданам!
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04.03.2021 16:28 Ответить
До одного места этот договор. Закон выше договоров.

Закон Украины "О доступе к публичной информации"

5. Не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании либо распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условиях получения этих средств либо имущества, фамилиях, именах, отчествах физических лиц и наименовании юридических лиц, получивших эти средства или имущество. При соблюдении требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, указанное положение не распространяется на случаи, когда обнародование или предоставление такой информации может нанести вред интересам национальной безопасности, обороны, расследованию либо предупреждению преступления.
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04.03.2021 17:40 Ответить
осталось узнать кто внес этот пункт в договор..
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04.03.2021 16:29 Ответить
мориарти барыга же, че гадать-то!
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04.03.2021 16:31 Ответить
Брехуны , вы на на зелёное гавно исходили , что спецоперации по задержанию «вагнерлвцев -террористов « не было , клоун утверждал , что это фейк , а сам ее сорвал в угоду очка *****
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04.03.2021 17:43 Ответить
мабуть спутнік перекліяний приперли через третю країну...***** копитами стокатто вибива від щастя і радісно смердить
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04.03.2021 16:30 Ответить
Все може бути.
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19"
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04.03.2021 16:43 Ответить
Можливо.Стєпанов:
"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, в Таїланді, навіть в Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод. Вся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - однакові вакцини

Наскільки відомо,в Ярославлі знаходяться потужності Р-Фарм,де колотять комбінацію Спутніка з Зенекою Испытания комбинации британской и российской вакцин начнутся в феврале -- Р-Фарм
"Источник, близкий к разработчику Спутника V, национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, также сказал, что первые прививки в рамках испытаний комбинированной вакцины будут сделаны в начале февраля. По его словам, среди стран, в которых пройдут испытания, будет также Украина и список стран неокончательный."
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04.03.2021 16:49 Ответить
Интересные у вас условия. Уверен, что это требование украинского МОЗ и лично Степанова.
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04.03.2021 16:30 Ответить
Час ,коли будеш цю нісенітницю чесати слідчому таки наступить.
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04.03.2021 16:31 Ответить
БУГАГА По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9121 лохи а все еще терпите?
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04.03.2021 16:31 Ответить
Та то звіздець! Повний звіздець. зелені виродки вже просто озвіріли, блін. Де, в якій державі закупівлі за бюджетні кошти є комерційною таємницею?! Пілять, зебуїни, то вже навіть не сцуть, то грубо гімно вам на голову кладуть.
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04.03.2021 16:32 Ответить
Та пох лохторату. Їм по Г+Г розкажуть, що все норм. Ще не таке гівно їли причмокуючи.
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04.03.2021 16:54 Ответить
грабят уже в открытую-не скрывая
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04.03.2021 16:32 Ответить
Знову по колу.Китайці засекретили,тепер індуси....
Як нам вичисляти суми відкатів Стєпанову ? За новою сумочкою дружини ? Розвагами дітей ?
Коли ви нажеретесь !!!
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04.03.2021 16:33 Ответить
Я так понимаю, вы смогли уломать производителя вакцины продать ее в бедную страну по цене вдвое ниже мировых!!!
Поэтому, это же очевидно, нельзя разглашать цену - потому как другие, более богатые страны, сразу начнут нам завидывать и ворчать - "Ага, в Украину продали вдвое дешевле, чем нам!!!"
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04.03.2021 16:36 Ответить
Зная наших - скорее - вдвое выше мировых - с откатом, ессно. По-другому для них нет смысла что-либо делать.
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04.03.2021 16:46 Ответить
Ти,свиня, не маєш право писати подібні речі.
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04.03.2021 16:51 Ответить
корупция избрала спикером Ляшко и на весь мир дает о себе знать,что она как вирусая инфекция есть в украинском МОЗе -"Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок в Украину
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04.03.2021 16:36 Ответить
"По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины"...
И МЫ особо НАСТАИВАЛИ на этом пункте!!!
По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6675 По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6675 По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6675
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04.03.2021 16:39 Ответить
ТА ВИ ЩО ??? ДАЖЕ ПРІЗІДЄНТ НЕ МОЖЕ ЗНАТИ ЇЇ ЦІНУ ??? )))
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04.03.2021 16:40 Ответить
НАГЛЫЙ РАСПИЛ БАБЛА на жизнях тысяч украинцев!
По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7795
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04.03.2021 16:40 Ответить
Вот это да! Вот уровень коррупции! За кого эти твари держат народ Украины? Такое скотство!!! Нам парят в тридорога какуе-то бодягу и ещё нельзя узнать кто производитель и сколько стоит!!! Ну скоты Зе команда!!! Просто твари
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04.03.2021 16:41 Ответить
Ложь! мы воруем ваши деньги и вам Ничего не скажем! Сцуки!
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04.03.2021 16:41 Ответить
Три вопроса к парламентским слушаниям по вакцинам.

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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04.03.2021 16:41 Ответить
Якійсь недолугі дурні! Відповідати все одно ж доведеться! Це ж державні кошти людей а не приватний контракт між суб'єктами - ідіоти!
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04.03.2021 16:42 Ответить
Бу га га!!!! Как все просто!!! ))))))

https://www.youtube.com/watch?v=KKwFxhhIvhM

За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7359
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04.03.2021 16:43 Ответить
"группа 18-59 лет, которая на предпоследнем этапе вакцинации"

Хренасебе группа...оказывается - почти все трудоспособное население Украины в группе - на предпоследнем этапе вакцинации...
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04.03.2021 16:45 Ответить
Тепер зрозуміло чому інші виробники не погоджувались на такі умови.
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04.03.2021 16:46 Ответить
я тут сам придумав .... та не пішли б всі таємно .......
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04.03.2021 16:46 Ответить
Деньги налогоплательщиков - обязаны предоставить все контракты. Это ты, Ляшко, от жены будешь скрывать скоко ты за заплатил за пользование сосной.
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04.03.2021 16:47 Ответить
Ці придурки при владі свято вірять, що в ********* світі, в Європі можна так нахабно вішати локшину цілій нації! Ось чому прокацаплений тролі невдоволені коли тут постять українці із-за кордону.
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04.03.2021 16:50 Ответить
Вы, типиллы с минздрава, не имели права подписывать контракт с таким пунктом. Превысили служебные полномочия с целью личной наживы. Будете сидеть. Если не при Осле Оманском - то при Порошенко.
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04.03.2021 16:54 Ответить
при петі ніхто з ригів не "сів",
поділилися награбованим,
щось переписали на петю або на плокулола без освіти
і поїхали в Монако
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04.03.2021 17:10 Ответить
- Що колять?
- Не ваше діло.
- Скільки коштує?
- Не ваше діло.
Нормальні вакцини, нарідові, поставлятися не будуть. На них не буде відкатів, та ще й по тихому.
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04.03.2021 16:55 Ответить
Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок в Украину.

А я по условиям договора о конфиденциальности не могу разглашать сколько наша контора пустила на обнал и сколько налогов " сэкономила".😁
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04.03.2021 16:57 Ответить
"А что, так можно было?" - негодуют Свинарчуки... За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4205
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04.03.2021 17:05 Ответить
курви.. купили через прокладку,
і прикриваються тайною угоди
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04.03.2021 17:08 Ответить
Это наглый и несусветный лоходром.
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04.03.2021 17:10 Ответить
Вже подібне колись було.Тимошенко привезла з Москви "засекречену" угоду по газу і відсиділа за це реальний срок.Не можна засекречувати від народу те,що підписується від його імені за його кошти.Тому не здивуюсь,коли всю верхівку нашого МОЗу погонять як стадо на нари...
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04.03.2021 17:11 Ответить
Шо ти чешеш падло?!
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04.03.2021 17:12 Ответить
А шо таке куме?Чому це така таэмниця?
-Тому,що брали не через Прозоро,а на Привозе За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9282
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04.03.2021 17:13 Ответить
Хто не хотів AstraZeneca індійського виробництва будуть колотися невідомою.
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04.03.2021 17:16 Ответить
Хорошиє условія... Взаємовигідні, мабуть.
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04.03.2021 17:19 Ответить
получается договор противоречит законодательству, т.к. закупки производятся за бюджетные деньги и не могут быть тайной.
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04.03.2021 17:21 Ответить
Да все-равно выплывет. А вас утопят в разных статьях УК. Тикай, Лашко. Оставь Степанова отдуваться. А еще лучше с ним. Не питайте иллюзий и катитесь туда, где вас никто не найдет.
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04.03.2021 17:26 Ответить
А навіщо наше МОЗ додало такий пункт у договір?
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04.03.2021 17:26 Ответить
А все другие чиновники думают: блин, а что, так можно было?🤔
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04.03.2021 17:38 Ответить
А кто тебе разрешат подписывать договор с таким пунктом?
Я как налогоплательщик не собираюсь оплачивать кота в мешке по неизвестной стоимости!
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04.03.2021 17:41 Ответить
Тогда верните мне налоги,за которые вы покупаете неизвестно что!
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04.03.2021 18:06 Ответить
Падаждітє-падаждітє! А що за державні кошти вже відмінили звіти??? Таких хитрозроблених ще не було. Барига2?
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04.03.2021 18:16 Ответить
Тобто лохотрон з "прозоро" в даному випадку не працює?.......... Ню-ню.... За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4845
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04.03.2021 18:17 Ответить
А что так можно было? Юрик Бойко кусает локти, стоило ему в контракт с лыжным инструктором внести пункт о неразглашении и ни кто бы не узнал цену нефтяных вышек. По зебильной недологике за бюджетные деньги можно провести ЛЮБУЮ закупку по ЛЮБОЙ цене, но если в договоре поставщик укажет пункт о неразглашении цены, то все, масштабы распила бабла можно скрыть от правоохранительных органов, журналистов и общественности. И на законы зебилам по.уй. Феерические болбо.бы.
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04.03.2021 18:31 Ответить
Доход налогоплательщика отныне для государственной налоговой коммерческая тайна, так как со всеми котрагентами заключены договора об конфиденциальности За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1492 За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1492
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04.03.2021 18:40 Ответить
К примеру, один чиновник дал взятку другому чиновнику. Антикоррупционное бюро спрашивает: сколько дал? Ответ: не могу сказать, у нас с ним договор конфиденциальный. Вы свободны!
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04.03.2021 18:54 Ответить
Ладно, не говорите цену, скажите, какая маржа.
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04.03.2021 18:57 Ответить
Почем опиум для народа?
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04.03.2021 19:01 Ответить
нахрена так врать деньги государственные и согласно гос закупок по требованию должны дать ответ не не надо ла ла ворье и этим Вы сами подталкиваете к этому выводу
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04.03.2021 19:16 Ответить
Воровство зеленского и его воровитой банды продолжется усиленныими темпами и перешло из воровства на дорогах в огромное воровство на вакцинах!! Предлагаю журналистам украины "СХЕМЫ" сделать несколько официальных запросов производителям вакцины, на предмет цены вакцины у производителея и сравнить это сданными воровитых Степанова , ляшко и зеленского и шмаргаля!!
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04.03.2021 19:24 Ответить
Т.е. вовсех других странах можно (открытая информация) и только для Украины такие ОСОБЫЕ условия???
Кто дурнее в этой стране зеленая власть, несущая бред, или зестадо, ее выбравшее?
Могу себе представить вой зебилов, если бы кто-то при Порохе такое заявил))))
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04.03.2021 20:47 Ответить
бред. это просто банальное кидалово
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04.03.2021 21:24 Ответить
А как же prozorro?
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04.03.2021 22:00 Ответить
Сами этот пункт в угоду и добавили.
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04.03.2021 22:02 Ответить
****** года))
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04.03.2021 22:04 Ответить
Раньше такая же фуйня была и с российским газом...
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04.03.2021 23:39 Ответить
Можна й не розголошувати, для цього є НАБУ, СБУ, ВРУ які повинні перевірити умови витрати бюджетних коштів.
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05.03.2021 00:13 Ответить
Смотрю на фото и думаю: "А он живой?". Ну, найдите, пожалуйста, более жизнерадостные фотки, а то страшно бывает.
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05.03.2021 01:07 Ответить
для того, чтобы победить коррупцию в Украине - ее нужно убить...
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05.03.2021 07:02 Ответить
Це - визнання себе крадіями! І шо там генпрокурорка, мовчить, схавала?
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05.03.2021 11:11 Ответить
 
 