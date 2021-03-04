По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок в Украину.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти вакцину", - сказал чиновник.
Ляшко отметил, что "государство сегодня обеспечило возможность закупки того достаточного количества вакцин, чтобы до конца года смогли вакцинироваться все желающие". Он подчеркнул, что "если не будет глобального дефицита вакцин, то группа 18-59 лет, которая на предпоследнем этапе вакцинации, начнет вакцинацию в этом году".
Комментируя вопросы внеочередной вакцинации общественных деятелей и публичных персон, Ляшко подчеркнул, что согласно изменениям национального плана вакцинации, они могут вакцинироваться теми дозами вакцин, которые остаются в многодозовых флаконах после вакцинации приоритетных групп. При этом, по словам Ляшко, Минздрав планирует сформировать перечень приоритетности публичных персон, чтобы урегулировать их вакцинацию вне приоритетных списков.
Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок.
"Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и графиках поставок, пока действует договор о конфиденциальности", - сказал он.
Ляшко отметил, что в случае, если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".
Замминистра не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной поставке в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer из Израиля.
"Ведутся переговоры со всеми производителями вакцины, и они на разных стадиях подписания контрактов. Мы ожидаем, что в Украину придут вакцины всех мировых лидеров", - сказал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
Закон Украины "О доступе к публичной информации"
5. Не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании либо распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условиях получения этих средств либо имущества, фамилиях, именах, отчествах физических лиц и наименовании юридических лиц, получивших эти средства или имущество. При соблюдении требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, указанное положение не распространяется на случаи, когда обнародование или предоставление такой информации может нанести вред интересам национальной безопасности, обороны, расследованию либо предупреждению преступления.
мориартибарыга же, че гадать-то!
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19"
"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, в Таїланді, навіть в Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де у них завод. Вся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".
Степанов: європейська та індійська AstraZeneca - однакові вакцини
Наскільки відомо,в Ярославлі знаходяться потужності Р-Фарм,де колотять комбінацію Спутніка з Зенекою Испытания комбинации британской и российской вакцин начнутся в феврале -- Р-Фарм
"Источник, близкий к разработчику Спутника V, национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, также сказал, что первые прививки в рамках испытаний комбинированной вакцины будут сделаны в начале февраля. По его словам, среди стран, в которых пройдут испытания, будет также Украина и список стран неокончательный."
Як нам вичисляти суми відкатів Стєпанову ? За новою сумочкою дружини ? Розвагами дітей ?
Коли ви нажеретесь !!!
Поэтому, это же очевидно, нельзя разглашать цену - потому как другие, более богатые страны, сразу начнут нам завидывать и ворчать - "Ага, в Украину продали вдвое дешевле, чем нам!!!"
И МЫ особо НАСТАИВАЛИ на этом пункте!!!
Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
https://www.youtube.com/watch?v=KKwFxhhIvhM
Хренасебе группа...оказывается - почти все трудоспособное население Украины в группе - на предпоследнем этапе вакцинации...
поділилися награбованим,
щось переписали на петю або на плокулола без освіти
і поїхали в Монако
- Не ваше діло.
- Скільки коштує?
- Не ваше діло.
Нормальні вакцини, нарідові, поставлятися не будуть. На них не буде відкатів, та ще й по тихому.
А я по условиям договора о конфиденциальности не могу разглашать сколько наша контора пустила на обнал и сколько налогов " сэкономила".😁
і прикриваються тайною угоди
-Тому,що брали не через Прозоро,а на Привозе
Я как налогоплательщик не собираюсь оплачивать кота в мешке по неизвестной стоимости!
Кто дурнее в этой стране зеленая власть, несущая бред, или зестадо, ее выбравшее?
Могу себе представить вой зебилов, если бы кто-то при Порохе такое заявил))))