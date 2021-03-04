В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов

Меры в красных зонах карантина уже через неделю покажут, насколько они эффективны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Шмыгаль назвал три области, которые сейчас находятся в красной зоне. Отдельно Минздрав сегодня обновил зоны - это касается оранжевой, желтой зон. К сожалению, ни одна административно-территориальная единица не попадает в зеленую зону. Будем смотреть по показателям. Думаю, меры в красных зонах уже через неделю покажут, насколько они эффективны. После этого будем принимать решение. Кроме того, конечно, будет продолжаться вакцинация. И будем ожидать, что будем производить коллективный иммунитет путем вакцинации в первую очередь уязвимых групп населения", - отметил министр.

В то же время, по словам Немчинова, оранжевые зоны карантина могут стать красными.

"В перспективе все зоны, которые сейчас в оранжевой зоне, могут оказаться в красной зоне. Решение принимается по представлению областной ТЭБ и ЧС, степень карантина определяется Государственной комиссией ТЭБ и ЧС", - добавил министр Кабмина.

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