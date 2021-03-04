В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Меры в красных зонах карантина уже через неделю покажут, насколько они эффективны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Шмыгаль назвал три области, которые сейчас находятся в красной зоне. Отдельно Минздрав сегодня обновил зоны - это касается оранжевой, желтой зон. К сожалению, ни одна административно-территориальная единица не попадает в зеленую зону. Будем смотреть по показателям. Думаю, меры в красных зонах уже через неделю покажут, насколько они эффективны. После этого будем принимать решение. Кроме того, конечно, будет продолжаться вакцинация. И будем ожидать, что будем производить коллективный иммунитет путем вакцинации в первую очередь уязвимых групп населения", - отметил министр.
В то же время, по словам Немчинова, оранжевые зоны карантина могут стать красными.
"В перспективе все зоны, которые сейчас в оранжевой зоне, могут оказаться в красной зоне. Решение принимается по представлению областной ТЭБ и ЧС, степень карантина определяется Государственной комиссией ТЭБ и ЧС", - добавил министр Кабмина.
Пожалуйста, подождите...
Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.
"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.
Отметим, что в конце прошлого года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом. Однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.
По данным ведомства, с начала пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 - в возрасте до 30 лет.
------------
З понеділка уряд Угорщини посилює карантин. Нові обмеження впроваджуються для того, щоб знизити зростання смертності та госпіталізацій від коронавірусу.
Про це повідомляє Associated Press.
У країні з понеділка на два тижні закриють підприємства. У цей період тільки продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садки й початкові школи також не працюватимуть до 7 квітня.
-----
На всій території України можуть запровадити тотальний карантин у зв'язку з поширенням COVID-19, якщо більшість областей потраплять до «червоної» зони.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис #Шмигаль під час пресконференції.