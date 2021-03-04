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Новости За рубежом
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Совет ЕС на год продлил санкции для Януковича и его соратников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совет ЕС на год продлил санкции для Януковича и его соратников

Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, санкции в виде замораживание активов для семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины.

Соответствующее решение обнародовано в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против семи лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств. Ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины

В Совете ЕС отметили, что это решение было принято на основании ежегодного обзора принятых мер с последующей публикацией в Официальном вестнике 5 марта 2021 года.

Имена тех, в отношении которых санкции продлены не были, не названы. Первоначально в списке было 18 человек.

Автор: Ольга Лузан
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А почему бы не вернуть Украине ?
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04.03.2021 16:35 Ответить
ты имеешь в виду сделать прямой трансфер бене/зеле в офшоры? А оно им надо?
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04.03.2021 16:51 Ответить
А соратники это кто? Депутаты, министры... Совет ЕС на года продлил санкции для Януковича и его соратников - Цензор.НЕТ 3290
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04.03.2021 16:37 Ответить
витя легитимный, тебе эти санкции только на пользу! Мля буду, спроси у ху#ла.
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04.03.2021 16:37 Ответить
Яка цікава доля. Ось цей дядько привів Україну до ЄС.
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04.03.2021 16:38 Ответить
«На годА!» Добра обмовка редакторів.
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04.03.2021 16:38 Ответить
овосч ламал карандашы перед страусами
теперь будет падковы гнуть перед пеньками
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04.03.2021 16:49 Ответить
А что через год будет? Опять продлят? Или надеются что те все таким придут за своими пожитками?)
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04.03.2021 17:15 Ответить
До времени, пока или падишах помрет или ишак подохнет.
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04.03.2021 17:32 Ответить
«Санкции не влияют на сегодняшний день - они влияют на завтра и отнимают послезавтра, отбирают будущее».
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04.03.2021 17:37 Ответить
 
 