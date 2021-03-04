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Поставка первой партии в 700 тысяч доз китайской COVID-вакцины Sinovac должна состояться не позднее 7 марта, - Медзакупки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Поставка первой партии в 700 тысяч доз китайской COVID-вакцины Sinovac должна состояться не позднее 7 марта, - Медзакупки

Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину 7 марта. При этом она будет принята лишь в том случае, если будет подтверждена ее эффективность.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины", передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.

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В госпредприятии сообщили, что обратились в Министерство здравоохранения Украины о состоянии рассмотрения вопроса регистрации вакцины от Sinovac, а также заявленного уровня эффективности.

Также в Медзакупках добавили, что проверяют информацию о том, обращалась к ним компания "Лекхим" о том, что эту вакцину хотят поставить до 15 марта.

"Мы проверяем эту информацию. Это письмо должен был официально зайти в канцелярию", - отметили в Медзакупках.
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Топ комментарии
+2
Если примут, тогда и звени рогами. Хотя, в любом случае остается факт закупки вакцины через прокладку.
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04.03.2021 17:06
+1
Так це виходить, що на Землі людству без регулярного вживання цих вакцин усе життя не вижити?
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04.03.2021 16:42
+1
Все эти непонятки, замалчивания и враки плохо пахнут
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04.03.2021 16:45
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Какого года?????
Ей должны были колоть с 15 февраля.
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04.03.2021 16:39 Ответить
А какого хрена Шмыргал в Индию летал? Следы заметает?
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04.03.2021 16:41 Ответить
Шелковый путь в Китай .
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04.03.2021 16:44 Ответить
Так це виходить, що на Землі людству без регулярного вживання цих вакцин усе життя не вижити?
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04.03.2021 16:42 Ответить
выходит так
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04.03.2021 16:56 Ответить
Три вопроса к парламентским слушаниям по вакцинам.

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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04.03.2021 16:44 Ответить
Все эти непонятки, замалчивания и враки плохо пахнут
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04.03.2021 16:45 Ответить
туреччина пітвердила її ефективність і проводить вакцинацію синоваком. індонезія теж,причому виробляє на своїх потужностях. так середня ефективність(після даних з бразилії) трохи більше 50%, але на відміну від спутника вона доведена клінічно!
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04.03.2021 16:50 Ответить
тогда уже лучше индийский шмурдяк. Где гарантия, что китайцы, которые собственно весь этот вирусняк и запустили, не зачищают планету под себя? Поставка первой партии в 700 тысяч доз китайской COVID-вакцины Sinovac должна состояться не позднее 7 марта, - Медзакупки - Цензор.НЕТ 7561
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04.03.2021 16:57 Ответить
Анкара, 4 марта /Синьхуа/ -- Результаты клинических испытаний третьей фазы, проведенных китайской компанией Sinovac Biotech в Турции, показывают, что эффективность вакцины этого производителя достигает 83,5 проц. Об этом в среду заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Смертность у турков понизилась в разы. Синовак Ес может и принять
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04.03.2021 17:03 Ответить
Если примут, тогда и звени рогами. Хотя, в любом случае остается факт закупки вакцины через прокладку.
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04.03.2021 17:06 Ответить
каждая следующая вакцина "лучше" предыдущей? следующей будет партия вьетнамской или конголещзской?
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04.03.2021 17:22 Ответить
хорошо, но пока маловато.
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04.03.2021 19:42 Ответить
 
 