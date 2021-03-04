РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12016 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
962 16
вакцина (3810) карантин (16725) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из имеющегося в наличии в Украине количества вакцин и увеличатся тогда, когда будут новые поставки.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Темпы вакцинации рассчитываются исходя из того количества вакцин, которые есть на территории Украины в настоящее время. В случае если будет новая поставка, план будет увеличен, мы дополнительно будем привлекать пункты вакцинации и мобильные бригады", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав планирует с 10 марта выйти на динамику 10-15-20 тыс. вакцинаций в сутки, а в дальнейшем она будет в зависимости от объема наличия вакцин.

Замминистра отметил, что по состоянию на среду вакцинация проводилась 45-ю мобильными бригадами. Основная категория лиц, которые вакцинировались, это работники медучреждений, оказывающие помощь больным с COVID-19. Начали подключаться соматические отделения, работники экстренной медпомощи. "Мы расширяем охват и добавляем мобильные группы", - сказал он.

Читайте также: Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко

При этом он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca эффективна для лиц старше 70 лет.

"Из всех провакцинированных в Украине 15% - это лица старше 70 лет, это 1436 человек", - сообщил он.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
100500 вакцинаций в день. Сами Ляшко со Степановым ******* рукова и начнут колоть. Выйдут мля они. Желающих сначала столько наберите.
показать весь комментарий
04.03.2021 16:59
+2
Он что, больной? В Запорожской области всего одна бригада для вакцинации и она с 1 марта до сих пор не может сделать выделенные на всю область 220 вакцин для медиков. Какие 20 тысяч в сутки с 10 марта? Что они курят?!
показать весь комментарий
04.03.2021 17:30
+1
Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6908
показать весь комментарий
04.03.2021 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивіться в новому сезоні "Слуги народу"! Нові сюжетні лінії і нові персонажі: Шляшко, Степанов та їх божественні індійські вакцини.
показать весь комментарий
04.03.2021 16:48 Ответить
5 - 5.5 года . Если всех без исключения .
показать весь комментарий
04.03.2021 16:49 Ответить
це, за умови, що Ляшко не збрехав, що малоймовірно.
показать весь комментарий
04.03.2021 17:49 Ответить
Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6908
показать весь комментарий
04.03.2021 16:50 Ответить
"С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко" - К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов
показать весь комментарий
04.03.2021 16:55 Ответить
100500 вакцинаций в день. Сами Ляшко со Степановым ******* рукова и начнут колоть. Выйдут мля они. Желающих сначала столько наберите.
показать весь комментарий
04.03.2021 16:59 Ответить
Тепер замість вакцинування , потрібно всім прикладатися до чудотворящого асфальту Каламойськага ! Саме йому переросприділили гроші з ковідного фонду на будівництво доріг , Янілохом ! І де дякули Парашенка , за спасіння держави ? Якось потрібно оживлювать , політичного трупа !😈
показать весь комментарий
04.03.2021 17:19 Ответить
спочатку покидьки верещали нема масок і антисептиків - брехня
потім покидьки верещали все пропало, українці вимирають - виявилось брехня
потім покидьки верещали влада нічого не робить - виявилось брехня
потім покидьки верещали нема вакцини - брехня
зараз покидьки верещать мало вакцини або вакцина не та - брехня
в кінці року, коли буде надлишок вакцини, ці самі покидьки висосуть с кремлядського пальця іншу брехню і будуть несамовито верещати
показать весь комментарий
04.03.2021 17:21 Ответить
Зашёл на https://helsi.me/
НИХРЕНА про вакцинацию там нет.
показать весь комментарий
04.03.2021 17:29 Ответить
Он что, больной? В Запорожской области всего одна бригада для вакцинации и она с 1 марта до сих пор не может сделать выделенные на всю область 220 вакцин для медиков. Какие 20 тысяч в сутки с 10 марта? Что они курят?!
показать весь комментарий
04.03.2021 17:30 Ответить
Жертв на улице будут отлавливать?
показать весь комментарий
04.03.2021 17:39 Ответить
Наскільки нада бути ТУПОМУ, що б зрозуміти , чим швидше провакцинуєте людей, тим кумусь спасете життя і скоріше начнеться перериваться ковідний ланцюг. 500 тис доз. можна провакцинувати за 10 днів і 500 тис. українців матимуть рівень антитіл, який забезпечить в крайньому випадку від тяжких випадків захворювання. Через аж 12 неділь потрібна 2- доза. Для чого зараз робить імітаціію вакцинації, яка при таких темпах не дасть ніякого ефекту. Вакцина зараз зайві дні зберігається на складах. . Стидно за таку організацію вакцинації. Роздали вакцини по регіонам і всановіть конкретно до якої дати вакцинуються лікарі. А дальше вакцинувати інші категорії Хто відмовляється до цієї дати вакцинуватись, а потім пізніше появиться бажання, то мусять тоді ставати в чергу по віковим категоріям групи ризику. Тільки БЕЗДАРНИЙ уряд може розтягувати в часі уже наявну вакцину, а не намагатись в стислі терміни провакцинувати як можна більше людей. ПОЗОР.
показать весь комментарий
04.03.2021 17:43 Ответить
ну 7 лямов в год. по 1 вакцине вколют и ?
показать весь комментарий
04.03.2021 17:49 Ответить
Юрій Бірюков

9 год ·

Пять человек погибло при пожаре в Индии.

Да, горела фабрика по производству вакцин.

Да, та самая.

Я бы сейчас пошутил про Віслюка Апокаліпсису, но это уже даже не смешно.
Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на наявність препарату. З 10 березня плануємо вийти на динаміку до 20 тис. щеплень на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5275
показать весь комментарий
04.03.2021 18:11 Ответить
Вообшем ясно. Вакцин не будет в ближайшее время. Мы ж привыкли, что нам все помагают и гуманитаркой заваливают, но не в этот раз. Надо было самим пробиваться еще в октябре. Израиль обо всем договорился летом и думаю просто дал больше денег, так как это все равно выгоднее - выживут люди и экономика быстрее запуститься
показать весь комментарий
14.03.2021 10:17 Ответить
 
 