Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из имеющегося в наличии в Украине количества вакцин и увеличатся тогда, когда будут новые поставки.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Темпы вакцинации рассчитываются исходя из того количества вакцин, которые есть на территории Украины в настоящее время. В случае если будет новая поставка, план будет увеличен, мы дополнительно будем привлекать пункты вакцинации и мобильные бригады", - сказал он.
Ляшко сообщил, что Минздрав планирует с 10 марта выйти на динамику 10-15-20 тыс. вакцинаций в сутки, а в дальнейшем она будет в зависимости от объема наличия вакцин.
Замминистра отметил, что по состоянию на среду вакцинация проводилась 45-ю мобильными бригадами. Основная категория лиц, которые вакцинировались, это работники медучреждений, оказывающие помощь больным с COVID-19. Начали подключаться соматические отделения, работники экстренной медпомощи. "Мы расширяем охват и добавляем мобильные группы", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca эффективна для лиц старше 70 лет.
"Из всех провакцинированных в Украине 15% - это лица старше 70 лет, это 1436 человек", - сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
потім покидьки верещали все пропало, українці вимирають - виявилось брехня
потім покидьки верещали влада нічого не робить - виявилось брехня
потім покидьки верещали нема вакцини - брехня
зараз покидьки верещать мало вакцини або вакцина не та - брехня
в кінці року, коли буде надлишок вакцини, ці самі покидьки висосуть с кремлядського пальця іншу брехню і будуть несамовито верещати
НИХРЕНА про вакцинацию там нет.
9 год ·
Пять человек погибло при пожаре в Индии.
Да, горела фабрика по производству вакцин.
Да, та самая.
Я бы сейчас пошутил про Віслюка Апокаліпсису, но это уже даже не смешно.