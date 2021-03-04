Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".
"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала Захарова.
По словам представителя МИД, Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда".
"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве - без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", - объяснила Захарова.
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Хомчак же сказав що усе під контролем, і ніякого двіженія чи приготувань немає.
Байден решает!
RIA Novosti - найбільша та розвинутіша агенція росії. - була поєднана з закордонним транслятором Golos Rossii (Voice of Russia) у міжнародну інформаційну агенцію Rossija Segodnja (Russia Today). Russia Today почала роботу в 2014 проектом "Sputnik International", гендиректор Киселев. Планували до 2015 відкрити свої агенції у 130 містах 34 країн, на 30 мовах. в 2014 таких було 40 по всьому світу. Чи досягли вони цього, невідомо. на сторінці агенції написано " ми транслюємо із десятків метрополій" ))))
ТВ-трансляція Раша Тудей на кінець 2014 - 22 контори в 19 крахнах.з тих пір їх кількість не збільшилась. Але вони охоплюють 70 млн глядачів у тиждень, 36 млн з них у Європі. Тому відноситься до 5 найбильших "засирачів мізків" світу.(ВВС має 76 млн)
RT Deutsch отримало збільшення глядачів в листопаді 2014 у Німеччині через онлайн трансляцію. Але по причині падіння ***** в 2015 відбулось недофінансування, що становило втрачання 1/3 фінансування. ДУма до 2017 почала збільшувати бюджети. Після того, як неочікувано переміг Макрон, влили багато у Раша Тудей Франція.
Раша сегодня Берлін, директор Андрєй Івановский, Раша Тудей Німеччина - Іван Родіонов.
Sputnik Deutschland: у берлінській редакці працюють 12 раідожурналістів, що працювали на Голос Росії. 90% інфи сайту прям з рашки наповнюється. Висирають біля 80 статей у день, раідо матеріал та фото включно.
Ось ще вижно статтю на Цензорі про борщ з поваром Клопотенком, там він там пише, що у Зюддойче Цайтунг є россійський відділ, зя кого Клопотенку дзонили спитати чого він носиться із призанням борщу чисто українським продуктом. так що цього дірьма може ще бути по всім закуткам німеччини ще в такому вигляді - викормлені адепти.
Чем больше Расия будет стараться насрать Германии, тем больше аргументов против Потока-2.
Слава Богу ЄС починає гнати кацапів поганою метлою
Германия и ЕС не занимаются этим. К тому же очень много купленых политических шлюх в ЕС
Готов ВСЕ новостные выпуски на ВСЕХ каналах видеть такими.
Як "сбєрбанк" блокує рахунки Siemens.(промислова автоматика)
Коммерц, как и другие банки, как огня боятся санкций США и перестраховываются, чтобы потом не получить проблем.
Новый госдеп четко дал понять, что все, что связано с пуйлостаном-это кака
Печально. Ну хоть так. Надеюсь и наши начнут чистку счетов.
По-хорошему все кацапские помойки на всех языках нужно всем странам (нормальным) закрыть, счета и недвигу арестовать (изъять), въезд на Запад пропагандонам и членам их семей запретить!
пусть свиньи верещат у себя дома)))