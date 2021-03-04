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Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия закрывает счета пропагандистских изданий

Германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала Захарова.

По словам представителя МИД, Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда".

"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве - без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", - объяснила Захарова.

Также читайте: Германия не может сразу отказаться от "Северного потока-2", на это есть причины, - министр Шульце

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+39
Раисия гатова принять свои меры - насрать себе в штаны.
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04.03.2021 16:48
+32
потужный удар по сливным бачкам, судя по истерике алкоголички) респект
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04.03.2021 16:48
+23
Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 4618
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04.03.2021 16:53
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Раисия гатова принять свои меры - насрать себе в штаны.
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04.03.2021 16:48 Ответить
Да... теперь она РФ прижмет Германию своим отказом завершить укладку СЕВЕРНОГО потока-2
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04.03.2021 17:56 Ответить
Выстроить все проклятые фашистские БМВ и раздавить их танком!! Также можно и с мерсами поступить, и с Ауди.
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04.03.2021 19:39 Ответить
потужный удар по сливным бачкам, судя по истерике алкоголички) респект
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04.03.2021 16:48 Ответить
в оркостане есть немецкие сми ?
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04.03.2021 16:50 Ответить
может они их своим адептам в Германии оключить хотят?
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04.03.2021 17:16 Ответить
Закроют счета Deutsche Welle в Сбербанке
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04.03.2021 17:37 Ответить
А шо, Völkischer Beobachter в московии счета имеет? Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 9985
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04.03.2021 16:50 Ответить
Ха !) Мой банк рулит )ЗачОт !
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04.03.2021 16:51 Ответить
а де показує раша тудей у німеччині, по ящику?
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04.03.2021 17:18 Ответить
Мабуть що через кабель , в пакетах, або через тарілку , не буду брехати не знаю бо телевізора не маю вже років з 20 -)
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04.03.2021 17:36 Ответить
останній мій контакт з ящиком був у десь у 2005 році, тоді у доступі був канал Россия з емблемою одинички. принамні на доступних мені ящиках був лише він.
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04.03.2021 18:47 Ответить
Мені здається, що ми стоїмо на порозі історичних подій... Тільки от нас зачепить дуууже сильно
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04.03.2021 16:51 Ответить
что и "квартал" имет счета в немецких банках? Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 9873
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04.03.2021 16:54 Ответить
Я не про фінанси, а про необдумані вчинки дебілів з рашки, яких заганяють у глухий кут..
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04.03.2021 17:05 Ответить
Не сікайте шановний!
Хомчак же сказав що усе під контролем, і ніякого двіженія чи приготувань немає.
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04.03.2021 22:09 Ответить
чи історичних - ще побачимо. а що істеричних - вже точно.
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04.03.2021 17:19 Ответить
Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 9149
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04.03.2021 16:52 Ответить
Г Ы Д О Т А
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04.03.2021 17:05 Ответить
От неё черти в аду будут шарахаться.
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04.03.2021 17:17 Ответить
Плечевая?
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04.03.2021 17:57 Ответить
"Элитная"

Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 7833
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04.03.2021 18:10 Ответить
Фу ***, мразь какая то ***.
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04.03.2021 18:18 Ответить
"атвєтниє мєри" такі ж потужні, як і по санкціям: самі себе залишать без правдивої інформації
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04.03.2021 16:53 Ответить
Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 4618
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04.03.2021 16:53 Ответить
дивна річ, а цьому виродку такий образ дуже "до лиця".
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04.03.2021 16:57 Ответить
Только "Nord Stream 2" не в списке .
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04.03.2021 16:57 Ответить
КАПЕЦ **** СОЛОВЬЙОВ **** ХАХАХАХА В ПАПКУ СЕБЕ КОПИЮ....мразь проклятую пора прикончить давно ....какаяже только ******* он ...мерзкая тварь...((
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04.03.2021 17:19 Ответить
отправил в севастополь картину с этим постом.*ВАШ ЛЮБИМЧИК ХАХАХАХАХ ***** СУЧИЙ ЕГО ВЕШАТЬ ПОРА СУКУ УКРАИНОФОБСКУЮ МРАЗЬ....(( прийдёт времясе будут отвечать за содеянное перед украиной все будут в судах или растреляны...* ответил...(ему место в аду) перевоспитываю постоянно бывшего русофила и путина знакомого... уже путина не любит.... хотя **** так украину и ненавидит... ну я его тролю по вайбер новостям с санкциями и другим гавном ...уже не блокирует меня как раньше было....))
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04.03.2021 17:50 Ответить
Так это же зампотылу покойный (умер от инфаркта) 1аэромобильной дивизии Болград...чистое фото без фотошопа
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04.03.2021 18:27 Ответить
а не пора ли снять заглушку с конца трубы СП -2 и напоить паРашу вадицей марской ?
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04.03.2021 16:54 Ответить
У нас СНБО и Нацбанк не хочет такой же ход сделать?
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04.03.2021 16:54 Ответить
нарешті світ по справжньому починає "визнавати" гібридний рузькій мір. правду кажуть в народі - з брехнею можна пройти складний шлях та тільки в одну сторону, світ втомився "чути" брехливий і наскрізь прогнивший кремль.
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04.03.2021 16:56 Ответить
Ой вей, а вата ще розказувала, що закриття 112 з Зіком і ньюсваном - це недемократично і не по-європейськи Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 8960
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04.03.2021 16:56 Ответить
ефект називається "аблом". але ваті то податуть іншим чином.
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04.03.2021 17:20 Ответить
Подадуть, що вокруг врагі і фошизди))
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04.03.2021 17:38 Ответить
Желательно в ответ на такую русофобию на всех расиянских заводах необходимо прекратить сборку немецких авто и на зло немцам пересесть на исконно русский muscle-car типа LADA Largus.
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04.03.2021 16:57 Ответить
... а немцам на русском канале порвать в клочья русскую гармошку ? Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 9668
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04.03.2021 16:59 Ответить
Ларгус не ісконно русскій, він румунами з Дачії створений, ісконно руська гранта...
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04.03.2021 18:11 Ответить
Так, "ісконно руський" тільки в лапках.
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04.03.2021 19:41 Ответить
Уся руцька вата по всьому світі дивиться ці руцькі канали і жере пропаганду. А хто дивиться німецькі канали у рф? Да то стадо рабів ні коли німецькі змі не дивилося!
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04.03.2021 17:00 Ответить
Не злите-"мерсы",под пресс,пустят. Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ - Цензор.НЕТ 2738
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04.03.2021 17:03 Ответить
Ну ты посмотри сплошная русофобия,Захарова не поседела от злости ещё ?,пускай принимают жёсткие меры и закрывают пропагандонские немецкие каналы сколько их там в Мордоре крутят если в списке включая немецкая волна?
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04.03.2021 17:07 Ответить
від злості худіють.
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04.03.2021 17:21 Ответить
А вот это уже серьезно. Другими красками заиграло закрытие путинских помоек в Украине.
Байден решает!
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04.03.2021 17:11 Ответить
Манька,махни стакан с горя.
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04.03.2021 17:15 Ответить
интересно, сколько немецких изданий вообще есть на паРаше в целом, и сколько из них имеют там счета?
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04.03.2021 17:19 Ответить
Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 1980
RIA Novosti - найбільша та розвинутіша агенція росії. - була поєднана з закордонним транслятором Golos Rossii (Voice of Russia) у міжнародну інформаційну агенцію Rossija Segodnja (Russia Today). Russia Today почала роботу в 2014 проектом "Sputnik International", гендиректор Киселев. Планували до 2015 відкрити свої агенції у 130 містах 34 країн, на 30 мовах. в 2014 таких було 40 по всьому світу. Чи досягли вони цього, невідомо. на сторінці агенції написано " ми транслюємо із десятків метрополій" ))))
ТВ-трансляція Раша Тудей на кінець 2014 - 22 контори в 19 крахнах.з тих пір їх кількість не збільшилась. Але вони охоплюють 70 млн глядачів у тиждень, 36 млн з них у Європі. Тому відноситься до 5 найбильших "засирачів мізків" світу.(ВВС має 76 млн)
RT Deutsch отримало збільшення глядачів в листопаді 2014 у Німеччині через онлайн трансляцію. Але по причині падіння ***** в 2015 відбулось недофінансування, що становило втрачання 1/3 фінансування. ДУма до 2017 почала збільшувати бюджети. Після того, як неочікувано переміг Макрон, влили багато у Раша Тудей Франція.
Раша сегодня Берлін, директор Андрєй Івановский, Раша Тудей Німеччина - Іван Родіонов.
Sputnik Deutschland: у берлінській редакці працюють 12 раідожурналістів, що працювали на Голос Росії. 90% інфи сайту прям з рашки наповнюється. Висирають біля 80 статей у день, раідо матеріал та фото включно.
Ось ще вижно статтю на Цензорі про борщ з поваром Клопотенком, там він там пише, що у Зюддойче Цайтунг є россійський відділ, зя кого Клопотенку дзонили спитати чого він носиться із призанням борщу чисто українським продуктом. так що цього дірьма може ще бути по всім закуткам німеччини ще в такому вигляді - викормлені адепти.
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04.03.2021 18:35 Ответить
издания = єто печать. То что закрьівают, єто сми-агенства.
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04.03.2021 18:48 Ответить
изучай, проффесор
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05.03.2021 08:25 Ответить
те, чому закрили рахунки, працює не лише в інеті, а і у німнцькому ящику.
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05.03.2021 08:30 Ответить
и что? я как-то отрицал это? я всего лишь дал тебе понять, что издание - не только печать. а в нынешние времена уже даже и не столько.
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05.03.2021 08:34 Ответить
так і не кажу, що лише фізичний друк, дигітальний теж. але від того, що ця контора робить 50% е-друку і 50% канал, воно не стає лише виданням, а навпаки - агенція новин з тим і тим. а коли є тв, то це вже не видання.
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05.03.2021 08:40 Ответить
ти б хоч сам почитав, що ти у лінку прислав.
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05.03.2021 08:42 Ответить
Вата в опасности
Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 6815 Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 7191
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04.03.2021 17:21 Ответить
За запчастями.
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04.03.2021 17:28 Ответить
Зер гуд!
Чем больше Расия будет стараться насрать Германии, тем больше аргументов против Потока-2.
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04.03.2021 17:25 Ответить
"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве - без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", - объяснила Захарова. Источник: https://censor.net/ru/n3251499

Слава Богу ЄС починає гнати кацапів поганою метлою Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 2559
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04.03.2021 17:35 Ответить
Amen !
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04.03.2021 17:39 Ответить
Банки как огня санкций США боятся. А санкции очень простые: запрет работы с долларом США.
Германия и ЕС не занимаются этим. К тому же очень много купленых политических шлюх в ЕС
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04.03.2021 18:30 Ответить
А я бы все слушал и слушал... Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 5726
Готов ВСЕ новостные выпуски на ВСЕХ каналах видеть такими.
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04.03.2021 17:37 Ответить
"люблю запах напалма и руссофобии по утрам".. это прекрасно!
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04.03.2021 17:39 Ответить
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04.03.2021 17:40 Ответить
всю свору грязной помойки "раша тудоян " отправить на москаль орду, пусть кацапсинам срут в мозг,на голову и на стол, за их же деньги !!!

Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 4178
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04.03.2021 17:44 Ответить
очєнь би хатєлось увідєть "рассийскую атвєтку".. Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічні заходи щодо німецьких ЗМІ - Цензор.НЕТ 4452
Як "сбєрбанк" блокує рахунки Siemens.(промислова автоматика)
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04.03.2021 17:54 Ответить
аналитику как бы это быдло отправить на почту соловьеву подумай но чтобы все увидели в его вечере вот это был бы высший пилотаж но это врядли возможно но респект
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04.03.2021 18:23 Ответить
Дебилы *ля(с). Германия не имеет никакого влияния на корпоративную политику банков.
Коммерц, как и другие банки, как огня боятся санкций США и перестраховываются, чтобы потом не получить проблем.
Новый госдеп четко дал понять, что все, что связано с пуйлостаном-это кака
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04.03.2021 18:24 Ответить
украинцам пофих на подводньіе течения. Они наслаждаются видимой бойней!
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04.03.2021 18:40 Ответить
То есть деньги не пахнут... ничего личного чисто коммерция... но к сожалению мы вынуждены отказать потому что санкции?
Печально. Ну хоть так. Надеюсь и наши начнут чистку счетов.
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04.03.2021 22:20 Ответить
Как же медленно доходит до немцев. Ультра либерализм Меркель это зло. Но это хороший сигнал параше
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04.03.2021 18:42 Ответить
А що таке сталось саме зараз? Американські партнери з нової адміністрації натякнули, що " висловлювати занепокоєння" замало буде?
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04.03.2021 18:46 Ответить
..походу, теперь кацапы будут срать в немецких подъездах, как у себя дома, абсолютно не шифруясь..
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04.03.2021 18:57 Ответить
рюцке швайн шлюшкен-алькоголикен напрямую признала, что раша тудэй является государственными пропагандистскими сми и финансируется из федерального бюджета
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04.03.2021 20:25 Ответить
ехай навсегда ...
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04.03.2021 20:27 Ответить
Похоже, на Западе начали что-то подозревать)))
По-хорошему все кацапские помойки на всех языках нужно всем странам (нормальным) закрыть, счета и недвигу арестовать (изъять), въезд на Запад пропагандонам и членам их семей запретить!
пусть свиньи верещат у себя дома)))
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04.03.2021 20:42 Ответить
 
 