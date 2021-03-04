Рассчитываем на принятие в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации до конца сессии, - "слуга народа" Корниенко

В парламентской фракции партии "Слуга народа" рассчитывают на принятие в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже до конца текущей сессии.

Об этом сообщил лидер партии СН, первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Месяц точно уйдет на то, чтобы законопроект внести, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный Суд (для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции - ред.), - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля", - сказал Корниенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли к концу нынешней сессии законопроект принят в первом чтении, парламентарий сказал: "Да, мы хотели бы". По словам Корниенко, все зависит от того, насколько быстро депутаты выйдут на финальный текст.

"Комиссия по правовой реформе уже работает. Сейчас мяч на стороне ученых, ведем с ними дискуссию. В течение года проходило обсуждение, есть протокол разногласий, по которому еще надо пройтись", - отметил лидер СН.

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Согласно законодательству, решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем 226 голосами. Для окончательного одобрения законопроекта об изменениях в Основной закон необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 300 народных депутатов на следующей очередной сессии парламента.

Согласно календарному плану 5-я сессия Верховной Рады IX cозыва началась 2 февраля и закончится 23 июля 2021 года. Последняя пленарная неделя пройдет 13-16 июля.

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