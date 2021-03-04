Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь для раненых защитников Украины, которых доставили в столичный госпиталь.

Об этом Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Оккупанты обстреливают наши позиции, и работают снайперы. Война продолжается. Волонтеры по-прежнему несут свою вахту и помогают по недостающим позициям", - написала она.

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Юсупова отчиталась, что выкупила два квадрокоптера, а также оплатила лекарства для ветерана.

"Спасибо всем, кто нам помогает, самим нам сложно будет справиться. Также проведываем воинов в киевском и ирпенском госпиталях. Помогаем фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастями и другим. Все отчёты есть у меня на стр. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова", - добавила волонтер.

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