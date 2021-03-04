Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова. ФОТО
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Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь для раненых защитников Украины, которых доставили в столичный госпиталь.
Об этом Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Оккупанты обстреливают наши позиции, и работают снайперы. Война продолжается. Волонтеры по-прежнему несут свою вахту и помогают по недостающим позициям", - написала она.
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Юсупова отчиталась, что выкупила два квадрокоптера, а также оплатила лекарства для ветерана.
"Спасибо всем, кто нам помогает, самим нам сложно будет справиться. Также проведываем воинов в киевском и ирпенском госпиталях. Помогаем фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастями и другим. Все отчёты есть у меня на стр. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова", - добавила волонтер.
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А паскуду гнусавую не хочеш спитать, чи головний штаб спитать чи хочуть вони в глаза пасматреть?
Патроны?
Хорошо, что снаряды и мины не нужны.
Где снабженцы?
Людина "під антибіотиками" до легкої застуди майже несприйнятна.
Вона й так має отримувати щнеболюючі сильніши за парацетамол.
Так, це власна думка. Видужуйте, воїни. Тільки чи допоможуть вам ці льодяники від кашлю - не знаю.
китайський хлам то забавки
Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає: заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; ....Що передбачає нове перемир'я на Донбасі
Безпілотники, закуплені раніше, на складах лежать, а Юсупова на нові збирає. Разом з іншими ознаками дуже підозріло виглядає діяльність цієї Юсупової.