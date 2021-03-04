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Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает помощь для раненых защитников Украины, которых доставили в столичный госпиталь.

Об этом Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Оккупанты обстреливают наши позиции, и работают снайперы. Война продолжается. Волонтеры по-прежнему несут свою вахту и помогают по недостающим позициям", - написала она.

Также на Цензор.НЕТ: Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера. ФОТО

Юсупова отчиталась, что выкупила два квадрокоптера, а также оплатила лекарства для ветерана.

"Спасибо всем, кто нам помогает, самим нам сложно будет справиться. Также проведываем воинов в киевском и ирпенском госпиталях. Помогаем фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастями и другим. Все отчёты есть у меня на стр. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова", - добавила волонтер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова

Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 01Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 02
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Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 04
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 05
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 06
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 07
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 08
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 09
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 10
Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
+ Одужуйте, рідненькі.
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04.03.2021 17:43
+18
В глаза раненым-никто,посмотреть,не хочет? Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова - Цензор.НЕТ 3714
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04.03.2021 17:33
+7
клован как-то по самолетам для эпицентра больше выступает....
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04.03.2021 17:49
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В глаза раненым-никто,посмотреть,не хочет? Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова - Цензор.НЕТ 3714
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04.03.2021 17:33 Ответить
клован как-то по самолетам для эпицентра больше выступает....
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04.03.2021 17:49 Ответить
А чого ти сюди пишеш про глаза посмотреть?
А паскуду гнусавую не хочеш спитать, чи головний штаб спитать чи хочуть вони в глаза пасматреть?
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04.03.2021 23:48 Ответить
+ Одужуйте, рідненькі.
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04.03.2021 17:43 Ответить
Украинцы глубоко озабочены мнением мокши под прокси Британии 🙄🙄
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04.03.2021 17:49 Ответить
Військовий збір--1.5%---олень ти рогатий,ну іще і троль кацапський.
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04.03.2021 17:51 Ответить
уклонист-зе-лупа,кровь этих ребят на твоих руках. Выздоровления воинам.
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04.03.2021 18:08 Ответить
Квадрокоптеры, запчасти, кабеля.
Патроны?
Хорошо, что снаряды и мины не нужны. Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова - Цензор.НЕТ 6049
Где снабженцы?
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04.03.2021 18:13 Ответить
Льодяники від кашлю та білю в горлі вилікують вогнепальні рани?
Людина "під антибіотиками" до легкої застуди майже несприйнятна.
Вона й так має отримувати щнеболюючі сильніши за парацетамол.
Так, це власна думка. Видужуйте, воїни. Тільки чи допоможуть вам ці льодяники від кашлю - не знаю.
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04.03.2021 18:30 Ответить
Хомчак розігнав аеророзвідку, читайте Бутусова.
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04.03.2021 23:45 Ответить
В курсе. Подпольно будут разведывать?
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05.03.2021 01:05 Ответить
Ніяк не будуть, а хлопці будуть гинути.
китайський хлам то забавки
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05.03.2021 01:33 Ответить
Не понял. В Феофании после лечения членограя деньги - фсё Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова - Цензор.НЕТ 6207 ?
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04.03.2021 18:23 Ответить
Не помню ни одного случая, когда бы Волонтер Юсупова (ТМ) указала номера карточек раненых бойцов или р/счет конторы, которая продает квадрокоптер.
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04.03.2021 19:25 Ответить
Фокстрот. Оплата на кассе
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05.03.2021 01:08 Ответить
Скільки зміг, відправив. Швидкого одруження пораненим Героям!
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04.03.2021 19:31 Ответить
А владелец кинобизнеса на засРашке не хочет бойцам помочь?
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04.03.2021 19:53 Ответить
Где карточки раненых бойцов????????? Военного сбора уже не хватает для лечения больных воинов, или как?????????
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04.03.2021 21:52 Ответить
Не розумію, чому для поранених бійців, на лікування, мають збирати гроші в соцмережах?!!!
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04.03.2021 22:02 Ответить
..а Ви питання на Банкову переадресуйте, якщо не розумієте? У ЦКГ МОУ у тому році вийшов з ладу апарат для відкачки гною з ран!. Знаєте що відповіли з Тилу МО? У кошторисі на 2020 рік придбання данного апарату не закладено. Тому можемо внести у кошторис на 2021 рік після проведення тендерів. Юсупова збирала гроші і купили апарат. При владі відверта падаль, яка не звертає уваги ні на армію ні на пораненних. Ви за два роки цього не побачили?
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04.03.2021 22:18 Ответить
Наказ МОУ про заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів відмінили?

Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає: заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; ....Що передбачає нове перемир'я на Донбасі
Безпілотники, закуплені раніше, на складах лежать, а Юсупова на нові збирає. Разом з іншими ознаками дуже підозріло виглядає діяльність цієї Юсупової.
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04.03.2021 22:08 Ответить
 
 