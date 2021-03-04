Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС
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С начала суток, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, вблизи Водяного, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций у Павлополя.
На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Если бы он был в кедах. - гаплык вашей армии.
А вы еще не в курсе, что вооруженным формированиям российской федереции пришел приказ - на их усмотрение, если сочтут нужным, хреначить привентивно?
• Ефективний комунікатор: Якщо лідер не може пояснити свої ідеї й мету послідовникам чи підлеглим - його лідерство не здійсниться.
По перше, ідей взагалі ніяких, і як комунікатор - ніякий. Лідер - це генератор ідей, а не плагіатор чужих.
• Самовпевненість: У своїх ідеях лідер має бути впевненим, щоб вселяти впевненість у своїх ідеях у оточуючих. Це необхідно, щоб послідовники розуміли і виконували задачі якнайкраще.
Скоріше самозакоханий
• Позитивно мислячий: Лідер має бути оптимістом і не мати сумнівів. У сумнівних ситуаціях він має бути здатним наполегливо працювати і видавати ефективний результат.
Позитивно немислячий у прямому сенсі слова немислячий.
• Вирішення конфліктів: У конфліктних ситуаціях лідер має бути здатним вирішувати суперечки без втрати загального ентузіазму підлеглих.
Ну, ентузіазм він вже погасив. Ще до появи самого себе. Кіт з пустого мішка вилазить один раз в тисячоліття. Не склалося.
• Співчуття: лідер має вміти розуміти проблеми інших і бути здатним їх вирішувати
Щоб розуміти - треба вміти мислити. Не склалося.
• Чесність: лідер має бути чесним і високоморальним. Він має виконувати свої обіцянки, тому лідерство основується на довірі.
Ну, в нечесності вже всі переконались. Тим більше, якщо не вмієш розуміти - яка тут чесність? Не склалося.
• Об'єктивність: лідер має бути об'єктивним (позапартійним) щодо оцінки будь-кого, без якихось суб'єктивних поглядів.
0 Це складна особливість. Не склалося.
• Цілеспрямованість: Лідер має неухильно йти до мети долаючи перешкоди. Лише не зупиняючись перед перешкодами можна досягнути мети.
0. Ціль у президента має бути не особиста, тобто цілі нема. Не склалося.
• Індивідуальність: Лідери повинні мати таку особливість, що з їх появою події змінюються. Індивідуальність включає інтелігентність, творчість, точність, здатність думати по іншому, сприяти враження тощо.
Тут вже взагалі не склалося. Черговий український президент, ще й не з кращих, якщо не найгірший.
• Гнучкість: Ефективний лідер адаптується до змін, знаходить нові ідеї й способи подолання перешкод.
Щось змін не видко. Не склалося.
• Здатність передбачати: Лідер має бачити наперед, до чого приведе та чи інша дія. Передбачувати означає бачити можливості і розробляти стратегію як їх використати.
Яка тут здатність. Не склалося.