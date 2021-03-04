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беспилотник (2123) обстрел (20439) Донбасс (26928)

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС

С начала суток, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи Водяного, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций у Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ "Север"

По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
ахахах кацапсяра обдристана, ви до Києва вже 7 рік чешете Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2168
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04.03.2021 18:43
+3
Режиму припинення вогню не існувало і не існує. Сепарня підтвердить.
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04.03.2021 18:28
+2
Не рви жопу)) - если бы ВСУ нанесли удар по той дыре - то там бы был кратер))))
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04.03.2021 18:32
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Режиму припинення вогню не існувало і не існує. Сепарня підтвердить.
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04.03.2021 18:28 Ответить
******, тьі особенній!!!
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04.03.2021 18:31 Ответить
Не рви жопу)) - если бы ВСУ нанесли удар по той дыре - то там бы был кратер))))
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04.03.2021 18:32 Ответить
шо ти, кацап здохлий, коли сам поїдеш вояка інетна?
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04.03.2021 18:36 Ответить
кацапо-3,14дора в баню. нах сайта свино-собака.)))
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04.03.2021 18:39 Ответить
стоп, свинособака, ваші політики заявляють що ви в Україні воюєте з США, так давайте на Вашингтон туде повоюйте
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04.03.2021 18:40 Ответить
ахахах кацапсяра обдристана, ви до Києва вже 7 рік чешете Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2168
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04.03.2021 18:43 Ответить
язиком чешете, мокшанське свинорило
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04.03.2021 18:44 Ответить
ну мабуть це сталось із за того що бакто хто вважав вас братніми ф не хотіли вбивати родичів, а тепер саме в цей час поки ти тут клаву чешеш, наш RQ G.Hawk корегує удари артилерії по громадянам россосії на донбасі і відправляє смажених бурятів на бурятію, а тут ляси точеш і не допомогаєш своїм громадянам, от такий ти балабол
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04.03.2021 18:53 Ответить
Навіщо Ви вступаєте в дискусію з цією помийною ямою ? Він же на цьому свої якцапські гроші заробляє.
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04.03.2021 18:58 Ответить
та нічого воно не заробляє, молокосос обдристаний вирішив потролить
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04.03.2021 18:59 Ответить
Один наш диверсант в пляжных шлепанцах с ножовкой поставил на уши всю вашу армию!
Если бы он был в кедах. - гаплык вашей армии.
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04.03.2021 18:49 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1472
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04.03.2021 18:37 Ответить
Не *****! Вчера гремело под Севастополем. Жители потеряли ориентацию!
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04.03.2021 18:42 Ответить
Про Пески могли бы и не писать. В редкий день по ним не стреляют ...
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04.03.2021 18:34 Ответить
Чтобы не было обстрелов надо просто закрыть глаза и уши и открыть рот! (с) Зебилы
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04.03.2021 18:34 Ответить
а ще намастить очко государево !
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04.03.2021 20:28 Ответить
было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.Источник: https://censor.net/ru/n3251525

А вы еще не в курсе, что вооруженным формированиям российской федереции пришел приказ - на их усмотрение, если сочтут нужным, хреначить привентивно?
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04.03.2021 18:35 Ответить
Тут є ознаки лідера:

Ефективний комунікатор: Якщо лідер не може пояснити свої ідеї й мету послідовникам чи підлеглим - його лідерство не здійсниться.
По перше, ідей взагалі ніяких, і як комунікатор - ніякий. Лідер - це генератор ідей, а не плагіатор чужих.
Самовпевненість: У своїх ідеях лідер має бути впевненим, щоб вселяти впевненість у своїх ідеях у оточуючих. Це необхідно, щоб послідовники розуміли і виконували задачі якнайкраще.
Скоріше самозакоханий
Позитивно мислячий: Лідер має бути оптимістом і не мати сумнівів. У сумнівних ситуаціях він має бути здатним наполегливо працювати і видавати ефективний результат.
Позитивно немислячий у прямому сенсі слова немислячий.
Вирішення конфліктів: У конфліктних ситуаціях лідер має бути здатним вирішувати суперечки без втрати загального ентузіазму підлеглих.
Ну, ентузіазм він вже погасив. Ще до появи самого себе. Кіт з пустого мішка вилазить один раз в тисячоліття. Не склалося.
Співчуття: лідер має вміти розуміти проблеми інших і бути здатним їх вирішувати
Щоб розуміти - треба вміти мислити. Не склалося.
Чесність: лідер має бути чесним і високоморальним. Він має виконувати свої обіцянки, тому лідерство основується на довірі.
Ну, в нечесності вже всі переконались. Тим більше, якщо не вмієш розуміти - яка тут чесність? Не склалося.
Об'єктивність: лідер має бути об'єктивним (позапартійним) щодо оцінки будь-кого, без якихось суб'єктивних поглядів.
0 Це складна особливість. Не склалося.
Цілеспрямованість: Лідер має неухильно йти до мети долаючи перешкоди. Лише не зупиняючись перед перешкодами можна досягнути мети.
0. Ціль у президента має бути не особиста, тобто цілі нема. Не склалося.
Індивідуальність: Лідери повинні мати таку особливість, що з їх появою події змінюються. Індивідуальність включає інтелігентність, творчість, точність, здатність думати по іншому, сприяти враження тощо.
Тут вже взагалі не склалося. Черговий український президент, ще й не з кращих, якщо не найгірший.
Гнучкість: Ефективний лідер адаптується до змін, знаходить нові ідеї й способи подолання перешкод.
Щось змін не видко. Не склалося.
Здатність передбачати: Лідер має бачити наперед, до чого приведе та чи інша дія. Передбачувати означає бачити можливості і розробляти стратегію як їх використати.
Яка тут здатність. Не склалося.
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04.03.2021 19:00 Ответить
а чем ответили украинские войны? матом?
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04.03.2021 20:20 Ответить
Україна з мокшанськими голодранцями не воює. Ми ж розуміємо що ви пролєтарії усєх стран,що з вас візьмеш. Самі скоро передохнете,обнульоний сцарь вводе продуктові талони,санкції животворящі таки свою справу роблять.
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04.03.2021 20:51 Ответить
 
 