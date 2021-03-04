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Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Поставщик

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о статусе регистрации вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главный эпидемиолог ВСУ о вакцинации на передовой: Из 40 тыс. военнослужащих согласие дали лишь 7 тыс.

В госпредприятии отметили, что поставка первой партии в 700 тыс. доз вакцины по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

"Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины определенным в договоре требованиям, в том числе по регистрации в Украине и показателям эффективности", - сообщили в МЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: По условиям договора Минздрав не может разглашать цену закупки вакцины, - Ляшко

Со своей стороны 1 марта фармкомпания "Лекхим" (Киев) заявила, что ожидает регистрации вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences, которую компания должна поставить в Украину по договору о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета. В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) "Лекхим" должен поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
П'ять осіб загинуло під час пожежі в Індії.
Так, горіла та сама фабрика де наш ЗЕ купив вакцину.
Я вже навіть не хочу жартувати про "віслюка апокаліпсису"

Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 280
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04.03.2021 18:43
+9
Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 5275
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04.03.2021 18:42
+6
Да,да,донецким бизнесменам верим,как и путинскому интерфаксу.
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04.03.2021 18:46
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Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 5275
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04.03.2021 18:42 Ответить
А вот весь цивилизованый мир так не считает,мудни.
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04.03.2021 18:43 Ответить
Вони мали на увазі під "кінцева" - коли вакцина перейде через їхні чудодійні руки.
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04.03.2021 19:13 Ответить
П'ять осіб загинуло під час пожежі в Індії.
Так, горіла та сама фабрика де наш ЗЕ купив вакцину.
Я вже навіть не хочу жартувати про "віслюка апокаліпсису"

Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 280
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04.03.2021 18:43 Ответить
Эффект усилился тем, что индусы верят в карму...
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04.03.2021 18:45 Ответить
Интересно, а индусов берет хоть какая-то зараза? Судя по тому, как они полощутся в Ганге, нет...
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04.03.2021 19:01 Ответить
Безусловно, у них меньше аутоимунных заболеваний, но всяческих инфекций более чем хватает.
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04.03.2021 19:07 Ответить
Совпадение, он же лично не приезжал и не закупал
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04.03.2021 18:50 Ответить
Божья милость
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04.03.2021 18:57 Ответить
какаяразница Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 7532 Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 1731
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04.03.2021 19:09 Ответить
Жрте зебилы
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04.03.2021 19:25 Ответить
Да,да,донецким бизнесменам верим,как и путинскому интерфаксу.
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04.03.2021 18:46 Ответить
CORONAVIRUSChina makes anal swab Covid tests compulsory for foreign arrivalsDidi Tang, BeijingWednesday March 03 2021, 5.00pm GMT, The Times
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04.03.2021 18:46 Ответить
Китайские власти сделали ректальный тест на Соvid обязательным для посещающих страну туристов
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04.03.2021 18:51 Ответить
Китайці розробили спеціальний поліцейський кийок для тестування "корони"
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04.03.2021 18:57 Ответить
в мире начали вслух предъявлять претензии\подозрения китаю как к источнику производства распространения коронавируса -в ответ китай сопративляется
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04.03.2021 18:55 Ответить
Ух ты!
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04.03.2021 18:55 Ответить
Я бы на их месте говорил 146%, что бы продать)
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04.03.2021 18:56 Ответить
Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции, --- разве украинская прокладка для отмывания монет в Украине ,есть уполномоченная их отмывать в Турции ,а посему турки делятся с ней результатами своих клинических испытаний??? Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 4848
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04.03.2021 19:03 Ответить
сіновак в різних країнах показав різну ефективність, бо штами то різні. так в бразилії середня ефективність становила трохи більше 50%, в туреччині та індонезії більше 70
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04.03.2021 19:05 Ответить
за $2 ляма можна все стверджувати

#стерненкуволю
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04.03.2021 19:21 Ответить
Так і сказав: "83.5%, мамою клянусь!"
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04.03.2021 19:22 Ответить
Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

=========
Точно! А я убил Кенеди!
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04.03.2021 19:23 Ответить
Цікаво, які ще країни використали прокладки для закупівлі "вакцин"?

Якій ще країні прокладки заборонили розголошувати інформацію про "вакцину", виробника, ціну?
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04.03.2021 19:32 Ответить
Цьому усраільському кодлу повірить , себе не поважать !😈
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04.03.2021 19:32 Ответить
Интерфакс? Угу, верим. Есть сыылка на оригинальное заявление или бабка надвое сказала?
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04.03.2021 21:50 Ответить
То есть....сначала китайцы заразили весь мир этой заразой, убили экономику стран, а теперь у них покупают вакцину? Прелесть...
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04.03.2021 22:35 Ответить
VACCINE NAME: CoronaVac (formerly PiCoVacc)
EFFICACY: 50.38%
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: RefrigeratedEMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador NEW, Hong Kong, Indonesia, Laos, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Uruguay.

APPROVED FOR USE IN: China.
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05.03.2021 00:18 Ответить
 
 