Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) обратилось в Министерство здравоохранения с запросом о статусе регистрации вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

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В госпредприятии отметили, что поставка первой партии в 700 тыс. доз вакцины по условиям договора должна состояться не позднее 7 марта.

"Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины определенным в договоре требованиям, в том числе по регистрации в Украине и показателям эффективности", - сообщили в МЗУ.

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Со своей стороны 1 марта фармкомпания "Лекхим" (Киев) заявила, что ожидает регистрации вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences, которую компания должна поставить в Украину по договору о закупке вакцин от COVID-19 за средства госбюджета. В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя "Синовак" (Sinovac Biotech) "Лекхим" должен поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.