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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) СНБО (4374) двойное гражданство (148)

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента..

Согласно указанному решению СНБО, Кабинет Министров вместе с ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным или множественным гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления. Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве

Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.

Также читайте: Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Вот в Словакии двойное гражданство запрещено ( их мало и они хотят сохранить свою нацию)
А во Франции вроде разрешено - и там НЕ ОТ ФРАНЦУЗОВ прохода нет
В Украину сейчас массово едут семьи из средней Азии и Кавказа . Потому надо задуматься о сохранении украинской нации
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04.03.2021 18:50
+5
Це з чого такий висновок? Чи то аби ляпнути?
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04.03.2021 18:53
+4
Ну хоч на восьмому році війни держава нарешті вирішила цим зайнятися- хоч щось...!!!
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04.03.2021 18:52
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То есть он уходит в отставку?
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04.03.2021 18:48 Ответить
Це з чого такий висновок? Чи то аби ляпнути?
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04.03.2021 18:53 Ответить
Бо я підозрюю у нього наявність, як мінімум, кіпрського та швейцарського громадянства
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04.03.2021 18:58 Ответить
Швейцарське громадянство тяжко отримати - треба прожити на території країни 10-12 років.
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04.03.2021 19:30 Ответить
Або відповідні інвестиції, та рішення громади
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04.03.2021 19:32 Ответить
Та ще термін скорочується в кілька разів, якщо мати резидентство на підставі європейського громадянства
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04.03.2021 19:33 Ответить
Перехрестись, сходи до церкви, свічечку постав, воно й попустить!
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04.03.2021 19:38 Ответить
За ГОСИЗМЕНУ и МЕГАВОРОВСТВО
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04.03.2021 19:05 Ответить
Вот в Словакии двойное гражданство запрещено ( их мало и они хотят сохранить свою нацию)
А во Франции вроде разрешено - и там НЕ ОТ ФРАНЦУЗОВ прохода нет
В Украину сейчас массово едут семьи из средней Азии и Кавказа . Потому надо задуматься о сохранении украинской нации
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04.03.2021 18:50 Ответить
Від учора Словакія взірець виключно для вас- не помітили?
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04.03.2021 18:56 Ответить
)))
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04.03.2021 19:10 Ответить
насильно мил не будешь.
Если в Украине разрешат выдавать короткоствольные огнестрелы - население массово поредеет. бедных перестреляют, а умные - свалят.
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04.03.2021 22:56 Ответить
Украинским гражданством торгуют через адвокатов
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04.03.2021 18:51 Ответить
Це адвокати такі погані? Чи про що йде мова?
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04.03.2021 18:55 Ответить
Фсім позбутися запоребрикових маєтків!!
🤣🤣
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04.03.2021 18:51 Ответить
Підірвати?
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04.03.2021 18:54 Ответить
Маєш ПАНСЬКЕ ПРАВО!!
))
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04.03.2021 18:59 Ответить
почему? никто не запрещает иметь двойное гражданство. Просто о нем нужно уведомить.
И тем у кого будет гражданство России, будет запрещено голосовать и избираться в органы власти. Тем у кого любое другое гражданство - только избираться в органы власти.
Обычная практика.
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04.03.2021 22:57 Ответить
ГАРНА ННОВИНА.
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04.03.2021 18:52 Ответить
Ну хоч на восьмому році війни держава нарешті вирішила цим зайнятися- хоч щось...!!!
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04.03.2021 18:52 Ответить
Я не є шанувальником зелі, навіть навпаки, але це рішення дуже вірне.
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04.03.2021 19:00 Ответить
Ще важлива реалізація.
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04.03.2021 20:13 Ответить
ПУК в калюжу...
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04.03.2021 19:01 Ответить
Василевська-смаглюк, Дубінський, Куніцкий та інші нардепи у яких подвійне громадянство, приготуватись на вихід Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 2382
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04.03.2021 19:07 Ответить
Шо делать с кокориным?
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04.03.2021 19:15 Ответить
та роби що хочеш. Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 7384
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04.03.2021 19:19 Ответить
У Зелі також є громадянство Ізраілю і росіі , впевнений на 100%
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04.03.2021 20:22 Ответить
чекати 6 місяців, щоб зняти труханова за подвійне громадянство ?

#стерненкуволю
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04.03.2021 19:08 Ответить
сх@ялє пенсійне забезпечення і будь-які виплати з бюджетних коштів забули?
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04.03.2021 19:18 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 1543
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04.03.2021 19:26 Ответить
Наволоч зелена , іди геть і не дратуй Украінців !
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04.03.2021 20:20 Ответить
Відміна подвійного громадянства українців не дратує. Робимо висновок - ти не українець Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства - Цензор.НЕТ 4868
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04.03.2021 22:38 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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04.03.2021 20:07 Ответить
А Порох повинен повернути частину зарплати, яку він отримав за судову реформу!
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04.03.2021 22:40 Ответить
Ось уже на днях почалось тертя з хитрозадими громадянами,що вже готуються до подвійного громадянства. На кордоні десь з Польщею наші "громадяни-дипломати" вже намилюються на життя за кордоном,вивозячи на службовому авто з дипномерами : ЗОЛОТА-16 кг, ВАЛЮТИ-140000 доларів, ЦИГАРОК на 1.5 мільйона гривень. Вивіз дорогоцінних речей також проводиться на корабликах, залізницею. Не перевірено ходмтть легенда,що Коломойський вкрадені в Приватбанку грогі ( мільярди) вивіз залізницею в завантажених якимись мінералами вагонах до Австрії. А прикриття йому там робили російські спецслужби. ,кщо це неправдиво,то чому там сидів він сам весь час до приходу Зеленського в Україну? Дивно,як співпадає!
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04.03.2021 20:37 Ответить
вводите статус негражданина Украины
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04.03.2021 21:02 Ответить
По-нормальному давно пора принять закон что принявший иностранное гражданство-автоматически лишается Украинского.За исключением случаев с Крымскими Татарами поскольку у них нет выбора. Это сразу снимет кучу вопросов с сепаратизмом в Украине-получившие Российские пасспорта не могут работать в Украине,голосовать и влиять на жизнь государства. только вот депутаты ВР Украины-они более чем наполовину состоят из граждан ЧУЖИХ стран и поэтому низачто не проголосуют за эту норму закона.
Я за то чтобы любой госчиновник по подозрению в гражданстве чужей страны был обязан получить в этой стране справку о том что он не является ее гражданином
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04.03.2021 21:13 Ответить
Достатньо заборонити тим, хто має громадянство країни-агресора, тобто паРаші, голосувати, бути обраними та займати посади!!!

до припинення окупації Криму та Донбасу та виплати паРашею компенсацій за всі скоєні злочини.
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04.03.2021 22:48 Ответить
собственно, так и планируется. Потому что просто запретить получать российское гражданство невозможно - тем же крымчанам приходится получать рос гражданство, чтобы выжить.
А голосовать им запретят, и отлично.
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04.03.2021 23:00 Ответить
зачем? чтобы потерять всех крымских татар? и всех украинцев, кто по разным причинам был вынужден принять российское гражданство?
С российским паспортом просто запретят голосовать и избираться, и все.
Справки-то зачем. Есть современные методы, как узнать - есть гражданство другой страны или нет. У вас еще совок в голове застрял.
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04.03.2021 22:59 Ответить
Т.е всранные лугандоны с паспортом параши будут еще долго получать пенсии украинские и социалку - все как х..у...й..ло хотел. зебилы,мля...
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04.03.2021 22:07 Ответить
Треба почекати, мабуть і до них справа дійде.
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04.03.2021 22:44 Ответить
Що ж тепер робитиме бабушка Бєня зі своїм потрійним громадянством?
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04.03.2021 22:56 Ответить
ему нормально. Просто больше никогда не будет губернатором.
А оно ему и не надо - у него есть карманный президент.
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04.03.2021 23:01 Ответить
Давно пора это сделать!
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04.03.2021 23:18 Ответить
 
 