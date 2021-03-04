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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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МИД (6655) Песков (1740) Донбасс (26928) Николенко (155)

В МИД Украины ответили Пескову: РФ должна выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В МИД Украины ответили Пескову: РФ должна выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других

РФ должна дать указание контролируемым ею вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и прекратить перекладывать ответственность на других.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, коментируя слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле. Не Германию и Францию нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - сказал Николенко.

По его словам, это и запуск контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, и гуманитарное разминирование, и определение новых участков для разведения сил и средств, и продвижение в освобождении удерживаемых лиц. "Украина максимально настроена на достижение прогресса по этим вопросам, но мы не видим готовности России к конструктиву", - подчеркнул спикер МИД Украины.

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Напоминаем, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Он отметил, что партнёры по Нормандской четвёрке должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
москалі ніколи не виконували своїх обіцянок.
час вже звикнути і не сподіватись.
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04.03.2021 19:48
+6
Они слов не понимают. Выбить их оттуда можно только силой.
Самое время поговорить о сотрудничестве по этому вопросу с нашими друзьями - США...
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04.03.2021 19:53
+3
Письков гопник ! И обяснять что либо гопнику это по крайней мере смешно !
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04.03.2021 19:55
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москалі ніколи не виконували своїх обіцянок.
час вже звикнути і не сподіватись.
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04.03.2021 19:48 Ответить
Кому це сказано?
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04.03.2021 19:56 Ответить
Они слов не понимают. Выбить их оттуда можно только силой.
Самое время поговорить о сотрудничестве по этому вопросу с нашими друзьями - США...
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04.03.2021 19:53 Ответить
І де взяти ту силу?
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04.03.2021 19:56 Ответить
Письков гопник ! И обяснять что либо гопнику это по крайней мере смешно !
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04.03.2021 19:55 Ответить
Не йому пояснюють- це дипломатична відповідь. Розумієте, що таке "дипломатична відповідь"?
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04.03.2021 19:58 Ответить
послать йоршика пуйла на свое место, в унитаз!! или нах. что с тем чмырем говорить???
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04.03.2021 19:59 Ответить
шо нужно знать о Киркорове:
У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших - Цензор.НЕТ 1262
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04.03.2021 22:19 Ответить
У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших - Цензор.НЕТ 2537
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04.03.2021 22:20 Ответить
передастичесакие пары?
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04.03.2021 22:59 Ответить
Писункову все пофигу, он гражданин уже не помню точно какой страны, но не расеи точно)...та расея ему разве что бабки, пока цар Пу рулит, откачивать..))..никаких мыслей и идей он не генерирует..принеси-подай-передай, вот и вся его ф-ция..))
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05.03.2021 00:12 Ответить
МИД Украины - это красивая вывеска, задрапированная 30-летней грязной вонючей шторой некомпетентности, партийно-комсомольского лизоблюдства и нынешнего ыдыйотизма безмозглых безынициативных современных украинских дипломатов...
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05.03.2021 06:59 Ответить
Монро здесь выискалась, поди тест в чайне сдавала через дупу... Не нравится у нас - за поребрик гайда.
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05.03.2021 08:22 Ответить
приколы нашего городка: мэрлин-тЭст.
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05.03.2021 08:23 Ответить
 
 