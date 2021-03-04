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Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко

XVIII съезд судей 9-11 марта вместо Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины состоится в "Президент отеле".

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором Совету судей Украины рекомендовалось изменить место проведения съезда судей Украины из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, так как на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установить в Украине цивилизованную систему правосудия.

Также на Цензор.НЕТ: Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Авакян на публіку говорить одне, а робить геть інше.
Гнида.
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04.03.2021 20:20
+12
Найкраще місце для них це ...Лук*янівське СІЗО ! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 8239
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04.03.2021 20:25
+6
Найкраще і затишніше їм буде в Ростові !😆
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04.03.2021 20:22
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Авакян на публіку говорить одне, а робить геть інше.
Гнида.
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04.03.2021 20:20 Ответить
Он делает свою работу согластно должности
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04.03.2021 21:05 Ответить
Ага и живёт на одну зарплату)
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04.03.2021 21:26 Ответить
Он не только свою работу делает, но также сунет свой сопливый нос, куда совсем не следует...
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04.03.2021 22:53 Ответить
..его работа "служить и защищать", а он тупо рвётся в Фюреры, перемалывая чужие жизни, не забывая напихать свои карманы
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05.03.2021 08:34 Ответить
Всім брать пгиклад з усраілю !😈
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04.03.2021 20:23 Ответить
😲 Як тебе поперло! Не інакше, як твого прадіда-комісара відшмагали петлюрівці, двду-енкаведисту смальцю за шкіру залили бандерівці, ьатьку-вертухаю у писок плюнули шістдесятники, а тобі, беркутівцю "козу" показали студенти на Майдані! Визнаю, для тебе це справді стрес. 😔 Тому ти такий збуджений?
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04.03.2021 20:30 Ответить
Найкраще і затишніше їм буде в Ростові !😆
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04.03.2021 20:22 Ответить
Пока Аваков морочит всем головы своей болтовней, партизанен ушли в подполье. Глубоко. Иди знай, в какие леса ехать бастовать.
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04.03.2021 20:23 Ответить
Где ты здесь шоколад увидел? Да еще пуканчики какие-то. Ты не из "тех" будешь, что мерещатся шоколадные пуканчики?
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04.03.2021 20:28 Ответить
Це загострення параноїдальної шизофреніі ,наслідок впливу маячні великодержавного шовінізма !!! Це в усіх москалів така недуга !!!)))
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04.03.2021 20:34 Ответить
Великодержавный был при царе. Большевикам его пришлось переименовать в 30-х годах в великорусский шовинизм из за чрезмерного выпячивание русских над другими нациями и испуга перед возможными бунтами в той же средней азии.
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04.03.2021 21:38 Ответить
)(уйло вже переіменував знов , повернув великодержавний.цей недопалок спить і бачить себе --Государем Вяликая,Малая и Белая Руси !!!)))
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04.03.2021 21:43 Ответить
Найкраще місце для них це ...Лук*янівське СІЗО ! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 8239
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04.03.2021 20:25 Ответить
Уранові копальні або гранкар"єри !!!)))
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04.03.2021 20:28 Ответить
От барабанщик
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04.03.2021 20:27 Ответить
А щас ишшо и страшный карантин подкатит!
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04.03.2021 20:27 Ответить
Пенсионеры тоже недовольны судьями, говорят что судьи ничего не решают положительно и вместо того чтобы выносить решение согласно Конституции Украины ,ссылаются на вказивки и за это им власть пенсию назначает от 60 000 грн и выше. Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 7867
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04.03.2021 20:33 Ответить
Так досудились що з"їзд треба на марсі проводити щоб народ не дістав з винагородою.і привітаннями. Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 6061
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04.03.2021 20:36 Ответить
А що тут гонять на авакова? В порошенка наприклад не було претензій під час президенства, і зараз кривого слова проти нього не каже
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04.03.2021 20:38 Ответить
Да... Корона еще не полностью поглотила Украину после недавних стояний под палацем Президента.Є нагайна потреба додати бензіну в вогонь Пандемії.Шатуни-зрадофіли,ковід -діссіденти.
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04.03.2021 20:40 Ответить
Тобто Аваков фактично визнав, що підпорядкована йому нова реформована поліція нездатна виконувати свої професійні обов"язки по захисту громадян України?
ПС. Незрозуміло тільки, чому таких поліціянтів на чолі з міністром, тримають на роботі. Звичайного роботягу за таке виконання обов"язків з роботи просто б вигнали...
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04.03.2021 20:46 Ответить
Митингуй, не митингуй... Свободу Луису Карвалолу! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 7104
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04.03.2021 20:47 Ответить
Все одно не поможе те ховання
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04.03.2021 20:48 Ответить
А дарма ... Так би одразу провели люстрацію судей Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 447
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04.03.2021 21:15 Ответить
Який чудовий стратег, цей наш РЮКЗАКЯН!
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04.03.2021 21:32 Ответить
Бережет карманных 'судей'. Судьям должны верить, а не вот это вот. Может их тоже надо выбирать? И как минимум раз в 2 года менять город жительства.
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04.03.2021 21:42 Ответить
Їх лінчувати треба а не вибирати, як вирок виніс хибний так одразу до шибениці.
У суддів своя каста і чужих вони до себе приймають ну дуже неохоче, ще й хабарі там захмарні щоб до іспиту тільки дійти.
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05.03.2021 00:36 Ответить
Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 6529"
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04.03.2021 22:15 Ответить
А не краще для зїздів судів в Україні побудувати металеву клітку-будівлю - шапіто ?
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04.03.2021 23:11 Ответить
9 Березня- День Народження Шевченко

І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну...
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04.03.2021 23:20 Ответить
Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка - Цензор.НЕТ 5039
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05.03.2021 07:36 Ответить
Україна знову вагітна революцією. Дякуєм стоячі цій владі слуг хабадної оліграхії! Як там в Т.Г.Шевченка "Не втечете..."
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05.03.2021 07:47 Ответить
..а просто судить по-справедливости и только за свою зряплату не пробовали?, пещерные судьи и их крыша авакян, а-а-А-ААА?!
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05.03.2021 08:38 Ответить
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
А не лучше ли вместо ныкаться по вонючим закоулкам типа "Президент-отель", забить судейскую стрелку в подобающем статусу "Украинский Судья" месте - Монако или Ласт-Вегас, где под звон хрусталя бокалов, в брызгах "Кристал-брют" и "Дом-Периньён", в окружении хмельных красавиц в неглиже "короновать смотрящих", поделить территории, перенаправить лавандосовые потоки и порешать прочие злободневные "пьiтаннячка" судейского самоуправления?
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05.03.2021 08:46 Ответить
общак ділитимуть
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05.03.2021 09:02 Ответить
В Чорнобильсбкій зоні є багато тихих і гарних місць. Палац "Енергетик" в Прип'яті чудово підійде.
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05.03.2021 09:37 Ответить
 
 