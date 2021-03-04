Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко
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XVIII съезд судей 9-11 марта вместо Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины состоится в "Президент отеле".
Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором Совету судей Украины рекомендовалось изменить место проведения съезда судей Украины из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума", - сказано в сообщении.
Напомним, 27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, так как на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установить в Украине цивилизованную систему правосудия.
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Гнида.
ПС. Незрозуміло тільки, чому таких поліціянтів на чолі з міністром, тримають на роботі. Звичайного роботягу за таке виконання обов"язків з роботи просто б вигнали...
У суддів своя каста і чужих вони до себе приймають ну дуже неохоче, ще й хабарі там захмарні щоб до іспиту тільки дійти.
І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну...
А судьи яйцами трясут..."©
А не лучше ли вместо ныкаться по вонючим закоулкам типа "Президент-отель", забить судейскую стрелку в подобающем статусу "Украинский Судья" месте - Монако или Ласт-Вегас, где под звон хрусталя бокалов, в брызгах "Кристал-брют" и "Дом-Периньён", в окружении хмельных красавиц в неглиже "короновать смотрящих", поделить территории, перенаправить лавандосовые потоки и порешать прочие злободневные "пьiтаннячка" судейского самоуправления?