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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) образование (2221) школа (2890) высшее образование (166)

Нам надо найти формат для воспитания конкурентоспособных специалистов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нам надо найти формат для воспитания конкурентоспособных специалистов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам Стратегии развития образования и науки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании речь шла о реализации проекта "Новая украинская школа", который должен обеспечить успешное будущее для каждого ребенка. В частности, предлагается повысить качество образования, социальный статус педагога путем увеличения заработной платы, создать инклюзивное среду и продолжить цифровизацию учебного процесса.

Кроме того, обсудили вопросы модернизации профессионального и профессионально-технического образования. В рамках реализации этого проекта запланирована реконструкция имеющихся и открытие новых центров профобразования, повышение престижа педагогов и учеников, а также усиление взаимодействия с работодателями.

Планируется упростить требования к лицензированию учебных заведений и ввести прозрачные механизмы поступления в вузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования

Отдельного внимания требует повышения конкурентоспособности исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей проведение научных исследований на высоком уровне. Государство должно способствовать разработке и внедрению конкурентоспособных научных инноваций, а также высокотехнологичной продукции.

"Государству нужно новое качество менеджмента. Нам надо найти формат, как студенты могли бы получать знания и опыт, чтобы Украина могла воспитать прослойку сильных, конкурентоспособных специалистов, среди них - и сильного менеджмента ", - сказал Зеленский.

Также читайте: С 2021 года поступающие из оккупированных территорий будут проходить бесплатные курсы для абитуриентов, - Минобразования

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Для начала тебе нужно сдать свой купленный диплом. Затем все остальное.
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04.03.2021 21:31
+4
Любой успешный ребёнок, став конкурентоспособным специалистом, свалит в Европу или США.
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04.03.2021 21:37
+4
Конкурентоспроможних фахівців не виховують, а готують... Нам треба знайти формат для виховання конкурентоспроможних фахівців, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6621
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04.03.2021 22:22
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Хіба скопіювати шкільну навчальну програму й книжки у Германії чи Франції
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04.03.2021 21:25 Ответить
а чого ти так на тій Германії завис? люди підігнали собі під свій стандарт і за нього не виходять. За його межами - вони ще ті придурки.
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04.03.2021 21:27 Ответить
це ж рівень цивілізації. Хочеш скакнути вище - не обов'язково проходити той же шлях, що вже пройдено.
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04.03.2021 21:30 Ответить
А Германія це десь біля Німеччини, панове? Нам надо найти формат для воспитания конкурентоспособных специалистов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4772
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04.03.2021 21:37 Ответить
тоді знайдеш непорозуміння і відторгнення.
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04.03.2021 21:39 Ответить
Вчення - це праця. Якщо не вчитися - клоуном станеш.
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04.03.2021 21:40 Ответить
Чомусь поляки непорозуміння не боялись. І Лі Куан Ю - то взагалі не боявся непорозумінь, бо вченим був. А якщо нічого не знаєш - то вже сам як суцільне непорозуміння.
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04.03.2021 21:44 Ответить
не з совками у вузах точно!
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04.03.2021 21:25 Ответить
РанвшеЗєбув скромніший. А тепер наблатикався і стає стратегом по всіх питанням.
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04.03.2021 21:29 Ответить
был уже в нашей истории один "корифей всех наук" в языкознании познавший толк, но ЗЕ на него никак не тянет. зеленский ведет себя как Хлестаков из "Ревизора" - 3,14здит и сам в это верит.
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04.03.2021 22:15 Ответить
Ну це зовсім не про вас!
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04.03.2021 21:29 Ответить
Для начала тебе нужно сдать свой купленный диплом. Затем все остальное.
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04.03.2021 21:31 Ответить
Обежаешь шута. Папа честно выходил по кабинетам. Правда там и папа такой-же спец в информатике, как шут юрист.
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04.03.2021 21:42 Ответить
да кто же к вам пойдет. Нема дурных. Лысого позови, пусть споет - сгорила хата ........ Это про вас зебилов.
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04.03.2021 21:33 Ответить
Любой успешный ребёнок, став конкурентоспособным специалистом, свалит в Европу или США.
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04.03.2021 21:37 Ответить
лучшая статья экспорта из Украины всегда были люди
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04.03.2021 22:04 Ответить
А вот тут ошибочка. Абсолютный чемпион в мире, при чем, с большущим отрывом вот: https://www.gazeta.ru/2003/05/14/rossiaglavny.shtml
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04.03.2021 22:16 Ответить
формат это мелко...а если платформа...а на ей хаб шоб был научный
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04.03.2021 21:42 Ответить
Так тож надо учить тех, кто будет учить! А потом пресечь платные) зачеты и экзамены, продажу ответов...

Платформа построена (маломальский пту стал академией), потоки налажены, какая нах учеба?

Только самородки, тянущиеся к знаниям (и те на 90% самоучки!). А вы много таких знаете? Их от 2 до 10%%9
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05.03.2021 00:12 Ответить
А экономика есть?
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04.03.2021 21:45 Ответить
Герасимова казала- нєфік ніщєтє размножатца..
Ыліта нова..
Були вже "молоді ригоАнали" ..
Зараз знову за тухлу рибу гроші- "зе плєсєнь",
"зе піанєр", "зе жовтенята"..))
Відволікання уваги та гучні пуки в калюжу..
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04.03.2021 21:50 Ответить
вы уже , с.ки , почти уничтожили образование. формат оно ищет, чьмо квартальное.
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04.03.2021 21:55 Ответить
формат(!) для воспитания(!).-Действительно, есть недостатки в воспитании правящих Украиной бабуинов цирка Коломойского : депутат Иванисов ранее осужден за изнасилование, Кива мастурбировал в зале Рады, Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов», "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", Дубинский и прочее.
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04.03.2021 21:57 Ответить
Тільки підтримка виробництва конкурентних товарів підніме Україну та зацікавить людей! Але красти легше, ніж шукати та підтримувати! Наприклад:
БОЛТ КАРПЕНКА
В Україні практикується проведення науково-технічних конференцій, на яких обговорюються шляхи та методи вирішення проблем і задач технічного прогресу нашої держави. В одній із таких і я брав участь. На відкритті заходу відповідальний президент однієї з наших чисельних академій − чи то всерйоз, чи то жартуючи − окреслюючи невирішені проблеми, у своєму пролозі повідомив, що Україна вже не здатна виготовити навіть хорошого болта, не кажучи про складнішу техніку. В цьому, на мій погляд, є вина і очолюваної ним академії. А хто цього не знає? На це вже давно жаліються і механізатори. Під враженням виступу президента я вирішив покращити наші болти, оскільки цього потребували і багато моїх розробок. Новий болт я винайшов (фото 1), оформив заявку на винахід та подав її до Укрпатенту, який проводить експертизу та перевіряє пропоноване на світову новизну та корисність суспільству. Оскільки експерт заявки виявився з низькою кваліфікацією, що в нас не рідкість, то розгляд заявки затягнувся. Щоб прискорити процес, я звернувся до відомого академіка згаданої академії за відгуком на мою пропозицію. На нашій зустрічі він сказав, що я хочу його підставити і мені краще звернутись з цим питанням в Організацію об'єднаних націй (ООН). Від нього я пішов до його колеги, теж академіка, який відказав, що в моєму болту немає нічого конструктивного. На противагу академікам болт сподобався районному бізнесмену та заводському слюсарю, який пообіцяв використовувати його у виробництві інноваційної техніки. Після мого протесту на відмовне рішення експерта та його начальників Апеляційна палата Укрпатенту довела, що мій болт відповідає критеріям винаходу світового рівня. Через 18 місяців з дати подання заявки мені видали патент України на винахід №113913 за моїм прізвищем та ще і на гайку до цього болта, якими найбільше пишаюсь, бо техніки є багато, а болт - один.
На пленарному засіданні наступної конференції я запитав у головуючого академіка, як за минулий рік покращилось становище з болтами в Україні. На це він відповів, що не пам'ятає сказаного президентом про болти, а представник міністерства заявив, що в Україні проблем з болтами не існує. Звичайно, їм згори видніше. Але чому Україну заполонила іноземна техніка, виготовлення якої дає роботу та зарплату не українцям? А придумані болти та гайки, які простіші та надійніше кріплять деталі я з успіхом використовую в розроблених мною конкурентних та за показниками якості кращими в своєму класі млинах-зернодробарках (фото 2), змішувачах, роторних безредукторних косарках (фото 3), коренерізках (фото 4), кормозбиральних комбайнах та в іншому. Більшість із вказаного виготовляю в своєму гаражі із українських матеріалів та комплектуючих. В нашому районі, області та державі використовується вже багато мною винайденого, але хочеться більшого на благо українців та України.
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04.03.2021 21:58 Ответить
Только не полицейских
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04.03.2021 21:59 Ответить
У нас є купа розумних фахових людей, у нас щороку обдаровані учні та студенти стають призерами міжнародних олімпіад із інформатики, фізики, математики, біології, хімії... Українські вчені працюють на андронному колайдері і пишуть підручники для Оксфорда (саме автора такого підручника з фізики побило агресивне ватне бидло у 2014 на Майдані в Харкові). У нас купа фахових ІТ-шників.
Але ж вам, зеленим, розумні не потрібні! Ви понабирали у свою команду тупих без вищої освіти або хитрих із сплагіаченими науковими роботами! Вам не потрібні інтелектуали та вчені на кшталт академіка Юхновського, Брюховецького, Мариновича, В'ятровича чи Ярослава Грицака, вам треба такі, як Арахамія, Юзік чи Потап, які вміють язиком тріпатися, але ніколи нічого високоінтелектуального сказати не здатні!
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04.03.2021 22:01 Ответить
Имея двух школьников в старших классах могу сказать одно - СО ВРЕМЁН СОВКА В ШКОЛЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ!!! То же отношение к детям со стороны учителей, главная в школе - техничка, те же уроки за парта и по 45 мин. Если раньше была продлёнка, где можно было остаться в школе и делать домашку или учитель может оставить и объяснить не понятный материал, то сейчас это называется репетитор твой за деньги. Привязать зарплату учителей к среднему балу по независимым тестам раз в полугодии, вот это будет поинтересней. И сократить немного материал, что преподаётся в школе, а то всё черезчур заумно.
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04.03.2021 22:03 Ответить
Вова, не делай такое умное лицо, тебе это не идет
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04.03.2021 22:07 Ответить
сначала эта группа недоразвитых насильно впихнула министра образования, пойманого на плагиате, а теперь собираются под его руководством "ввести прозрачные механизмы поступления в вузы". так вступление в ВУЗ уже и так прозрачно благодаря независимому тестированию и взятки за поступление брать стало невозможно. теперь, видимо, будут все возвращать "взад"
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04.03.2021 22:09 Ответить
Конкурентоспроможних фахівців не виховують, а готують... Нам треба знайти формат для виховання конкурентоспроможних фахівців, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6621
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04.03.2021 22:22 Ответить
+ або вони стають конкурентноспроможними внаслідок власного досвіду конкуренціїї.
Виховують дітей і зрозуміло, чому дитина в дорослому тілі знає лише це слово.
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04.03.2021 22:30 Ответить
Опять пыхнул?
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04.03.2021 22:24 Ответить
пора цыгарки ученикам предлогать, в шыколу заманивать ....
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04.03.2021 22:25 Ответить
бабадад айкос абырвалг бабада
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04.03.2021 22:26 Ответить
"підвищення конкурентоспроможності дослідницької інфраструктури"
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок

Ці "вихователі" за українські COVID-тести хоч розрахувалися адже це не ВЕЛИКЕ крадБУДІВНИЦТВО?
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04.03.2021 22:51 Ответить
залог конкурентоспособного менеджмента - честные конкурсы на должности.

А раз вы назначаете кумов-сватов-актеров 95 квартала - то о какой конкуренции идет речь?
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04.03.2021 23:03 Ответить
Сидит ЗЕленый лягушенок в тухлом болоте и мечтает о полетах в космос.
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05.03.2021 01:47 Ответить
 
 