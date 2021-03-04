Нам надо найти формат для воспитания конкурентоспособных специалистов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам Стратегии развития образования и науки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На совещании речь шла о реализации проекта "Новая украинская школа", который должен обеспечить успешное будущее для каждого ребенка. В частности, предлагается повысить качество образования, социальный статус педагога путем увеличения заработной платы, создать инклюзивное среду и продолжить цифровизацию учебного процесса.
Кроме того, обсудили вопросы модернизации профессионального и профессионально-технического образования. В рамках реализации этого проекта запланирована реконструкция имеющихся и открытие новых центров профобразования, повышение престижа педагогов и учеников, а также усиление взаимодействия с работодателями.
Планируется упростить требования к лицензированию учебных заведений и ввести прозрачные механизмы поступления в вузы.
Отдельного внимания требует повышения конкурентоспособности исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей проведение научных исследований на высоком уровне. Государство должно способствовать разработке и внедрению конкурентоспособных научных инноваций, а также высокотехнологичной продукции.
"Государству нужно новое качество менеджмента. Нам надо найти формат, как студенты могли бы получать знания и опыт, чтобы Украина могла воспитать прослойку сильных, конкурентоспособных специалистов, среди них - и сильного менеджмента ", - сказал Зеленский.
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Платформа построена (маломальский пту стал академией), потоки налажены, какая нах учеба?
Только самородки, тянущиеся к знаниям (и те на 90% самоучки!). А вы много таких знаете? Их от 2 до 10%%9
Ыліта нова..
Були вже "молоді ригоАнали" ..
Зараз знову за тухлу рибу гроші- "зе плєсєнь",
"зе піанєр", "зе жовтенята"..))
Відволікання уваги та гучні пуки в калюжу..
БОЛТ КАРПЕНКА
В Україні практикується проведення науково-технічних конференцій, на яких обговорюються шляхи та методи вирішення проблем і задач технічного прогресу нашої держави. В одній із таких і я брав участь. На відкритті заходу відповідальний президент однієї з наших чисельних академій − чи то всерйоз, чи то жартуючи − окреслюючи невирішені проблеми, у своєму пролозі повідомив, що Україна вже не здатна виготовити навіть хорошого болта, не кажучи про складнішу техніку. В цьому, на мій погляд, є вина і очолюваної ним академії. А хто цього не знає? На це вже давно жаліються і механізатори. Під враженням виступу президента я вирішив покращити наші болти, оскільки цього потребували і багато моїх розробок. Новий болт я винайшов (фото 1), оформив заявку на винахід та подав її до Укрпатенту, який проводить експертизу та перевіряє пропоноване на світову новизну та корисність суспільству. Оскільки експерт заявки виявився з низькою кваліфікацією, що в нас не рідкість, то розгляд заявки затягнувся. Щоб прискорити процес, я звернувся до відомого академіка згаданої академії за відгуком на мою пропозицію. На нашій зустрічі він сказав, що я хочу його підставити і мені краще звернутись з цим питанням в Організацію об'єднаних націй (ООН). Від нього я пішов до його колеги, теж академіка, який відказав, що в моєму болту немає нічого конструктивного. На противагу академікам болт сподобався районному бізнесмену та заводському слюсарю, який пообіцяв використовувати його у виробництві інноваційної техніки. Після мого протесту на відмовне рішення експерта та його начальників Апеляційна палата Укрпатенту довела, що мій болт відповідає критеріям винаходу світового рівня. Через 18 місяців з дати подання заявки мені видали патент України на винахід №113913 за моїм прізвищем та ще і на гайку до цього болта, якими найбільше пишаюсь, бо техніки є багато, а болт - один.
На пленарному засіданні наступної конференції я запитав у головуючого академіка, як за минулий рік покращилось становище з болтами в Україні. На це він відповів, що не пам'ятає сказаного президентом про болти, а представник міністерства заявив, що в Україні проблем з болтами не існує. Звичайно, їм згори видніше. Але чому Україну заполонила іноземна техніка, виготовлення якої дає роботу та зарплату не українцям? А придумані болти та гайки, які простіші та надійніше кріплять деталі я з успіхом використовую в розроблених мною конкурентних та за показниками якості кращими в своєму класі млинах-зернодробарках (фото 2), змішувачах, роторних безредукторних косарках (фото 3), коренерізках (фото 4), кормозбиральних комбайнах та в іншому. Більшість із вказаного виготовляю в своєму гаражі із українських матеріалів та комплектуючих. В нашому районі, області та державі використовується вже багато мною винайденого, але хочеться більшого на благо українців та України.
Але ж вам, зеленим, розумні не потрібні! Ви понабирали у свою команду тупих без вищої освіти або хитрих із сплагіаченими науковими роботами! Вам не потрібні інтелектуали та вчені на кшталт академіка Юхновського, Брюховецького, Мариновича, В'ятровича чи Ярослава Грицака, вам треба такі, як Арахамія, Юзік чи Потап, які вміють язиком тріпатися, але ніколи нічого високоінтелектуального сказати не здатні!
Виховують дітей і зрозуміло, чому дитина в дорослому тілі знає лише це слово.
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок
Ці "вихователі" за українські COVID-тести хоч розрахувалися адже це не ВЕЛИКЕ
крадБУДІВНИЦТВО?
А раз вы назначаете кумов-сватов-актеров 95 квартала - то о какой конкуренции идет речь?