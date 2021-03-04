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В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепропетровской области полиция блокировала деятельность т.н. "группы смерти" в социальной сети и предупредила попытку суицида несовершеннолетней жительницы Кривого Рога, которая была ее администратором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Кривом Роге 15-летняя девочка создала группу смерти в Телеграме и планировала покончить с собой, - Нацполиция 01

"В Телеграм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, на момент его создания было более 500 участников… Телеграм-канал действовал с 21 февраля. Когда администратор начал давать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в чате осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день", - рассказали в полиции.

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства девочки, которая давала задачи в канале и была его администратором, изъяли у нее мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Полицейские проверяют все сведения, которые давала девочка, устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
коли вже таких іпанутих людей не буде як та паскуда малолітня
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04.03.2021 21:48
+7
При чому тут соцсєті коли мама з папою натрахать натрахали, а виховувати забули. Далі ше одного трахають... та пиво п'ють.
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04.03.2021 22:03
+6
Кривий Ріг -це центр цивілізаціі,науки та культури !!!!)))
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04.03.2021 21:48
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Когда уже этот ипанутый телеграмм запретят нах?
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04.03.2021 21:46 Ответить
коли вже таких іпанутих людей не буде як та паскуда малолітня
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04.03.2021 21:48 Ответить
она такой не была ее такой сделали соцсети
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04.03.2021 21:52 Ответить
ты её знаешь? а то на планете 7млрд, а соцсети что то делают нескольким сотням...
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04.03.2021 21:53 Ответить
в моєму місті у лісі я знаходив відьмацькі кола з кістками тваринок, цих гнид теж інтернет створив? ця схиблена теж однієї потворної крові з ними
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04.03.2021 21:55 Ответить
"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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і чо ще не покончіла з сабой? Перенесла на васьмоє марта? В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1080
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04.03.2021 22:00 Ответить
эту суку за ноги и в окно.... да да только так....
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04.03.2021 23:28 Ответить
При чому тут соцсєті коли мама з папою натрахать натрахали, а виховувати забули. Далі ше одного трахають... та пиво п'ють.
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04.03.2021 22:03 Ответить
да и папа с мамой постарались спору нет но в соцсетях именно она созрела-дошла до таких идей потому как это тренд -именно тренд соцсетей
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04.03.2021 22:11 Ответить
Нормально вихована дитина по перше не буди шаритись в таких чатах де нею маніпулюють. По друге коло спілкування такої дитини виключає подібні спілкування з намаханими
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05.03.2021 10:45 Ответить
Хуже небудет да зебилы??
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04.03.2021 22:14 Ответить
таких много,а таких как эта надо в дурку закрыть,и херачить пару раз в день электрошоком до пены с пасти.
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04.03.2021 22:17 Ответить
Можливо краще було заборонити криворогим розмножуватись !!!)))
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04.03.2021 21:49 Ответить
В Украине полно таких, особенно любителей кацапских программ, типа телеграмм.
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04.03.2021 22:14 Ответить
Там он снизу одно кацапское телеграмм-дрочило себе жопу рвет защищая рассейское)) У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8162
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04.03.2021 22:25 Ответить
Ну не будет телеграмма, будет какой-нибудь телетайп, тик-ток, тук-тук, пук-пук. Ипанутые найдут, где заниматься такой фигней
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05.03.2021 07:07 Ответить
рашкованы уже пробовали - не запрещается) проблема не в мессенджере, а в неблагополучных семьях.
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14.03.2021 22:29 Ответить
Кривий Ріг -це центр цивілізаціі,науки та культури !!!!)))
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04.03.2021 21:48 Ответить
Кривий ріг - абітєль зла! У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 615
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04.03.2021 23:06 Ответить
В основному суіцидальноі культури
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05.03.2021 07:02 Ответить
Такое впечатление, что кто-то проводит скоординированную атаку на несовершеннолетних детей. И так у нас с рождаемостью плохо, так эти твари добивают малолеток.
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04.03.2021 21:48 Ответить
Кацапський телеграм значить....
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04.03.2021 21:50 Ответить
Не знаю у меня в телеге чисто корпоративное общение и только по работе...в вайбере семейное...говнокласники удалил еще в марте 14-го...в законтаченых тоже было деловое, но снесли в мордокнигу....о чем эти придурки в телеге пишут даже не интересовался...))))
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04.03.2021 23:01 Ответить
Ну с собой и хрен с тобой!!! Рано или поздно она исполнит задуманное...
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04.03.2021 21:52 Ответить
Лучше бы криворожский мальчик 42 лет а не девочка 15
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04.03.2021 21:56 Ответить
Що у них в голові? Відчай? Цікавість? Пустота?
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04.03.2021 22:01 Ответить
Бедный кривой рог))
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04.03.2021 22:03 Ответить
Через дебілізм 73% -ового лохтората потерпає,бідує вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:21 Ответить
Батьки розплачуються за безконтрольний Інтернет.
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04.03.2021 22:22 Ответить
надіньте маску і не відсвічуйте. Вам скоро вже Чебурнет введуть.
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05.03.2021 11:53 Ответить
Надінь кіпу із фольги та не нуди.
Скоріше б ***** вам чебурнет ввело, бо від вас лаптєй смердючих вже нема чим дихати.
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05.03.2021 12:02 Ответить
Наше общество очень очень больное. На днях слышал статистику , в прошлом году в стране 137 детей покончили жизнь самоубийством. Это даже не ужас , это крах.
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04.03.2021 22:45 Ответить
Ипанутые вы избрали зесрань -получите что пожелали !
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04.03.2021 22:54 Ответить
Дети острее чувствуют негатив... они еще не научились анализировать. И по малолетству нет серого. Есть тупо черное и белое...(
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04.03.2021 23:12 Ответить
О них, детках, похоже, пока забыли в политических и прочих битвах, не думая о том, что это сработает во времени. Эффект бабочки.( И сразу оппонентам скажу... кто бы не был виноват, это собственные дети!...и не куй пенять на зеркало, коли рожа крива...
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04.03.2021 23:18 Ответить
Купив малому преміум підписку на порнхаб шоб не займався хірнею
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04.03.2021 23:27 Ответить
Я колись з радістю констатував: Ну, хоч з чимось синку ти вже визначився. У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5104
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05.03.2021 11:52 Ответить
Тилеги чекирастав прышол канец. У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8530
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04.03.2021 23:38 Ответить
Я удевлён что изъяли только предметы пользованния Интернетом. Тут в Америке есть закон: Если найдут человека, который хочет покончить жизнь самоубийством, этот человек по закону в обязательном порядке помещается в психиатрическое отделение минимум на один месяц, потому-что этот человек считается временно душевно-больным и его интересы необходимо зашишять от него. Поэтому я не понимаю законы Украины, когда просто необходимо этой девочке немедленная психиатрическая помощь.
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05.03.2021 04:12 Ответить
Гадя Петрович Хренова?
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05.03.2021 04:18 Ответить
А один хлопчина по всій Україні!
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05.03.2021 08:56 Ответить
Наверняка у этой девочки есть кураторы по старше, и комуто лень искать. Девочка такаяже жертва. Те кто этим руководит, не кончают с собой. Там сидят грамотные психиатры.... очередной социальный ескперимент(
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05.03.2021 09:58 Ответить
Родителей - в тюрьму.
Девочку - в дурку. Вместе с 13 соратниками.
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05.03.2021 10:03 Ответить
На примусове лікування в дурку, як потенційно небезпечну особу.
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05.03.2021 11:48 Ответить
 
 