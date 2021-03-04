В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, - Нацполиция

В Днепропетровской области полиция блокировала деятельность т.н. "группы смерти" в социальной сети и предупредила попытку суицида несовершеннолетней жительницы Кривого Рога, которая была ее администратором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В Телеграм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, на момент его создания было более 500 участников… Телеграм-канал действовал с 21 февраля. Когда администратор начал давать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в чате осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день", - рассказали в полиции.

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства девочки, которая давала задачи в канале и была его администратором, изъяли у нее мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Полицейские проверяют все сведения, которые давала девочка, устанавливают личность куратора и других организаторов группы.