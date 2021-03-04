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Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19

Кремль заявляет о "провокациях" Украины на Донбассе, премьер Словакии извиняется за "шутку" о Закарпатье, Рада провалила легализацию оружия, на пороге - третья волна пандемии, - главные новости 4 марта.

Кремль обвинил Украину в провокациях на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьёзно обеспокоены якобы обстрелами территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований". По его словам, ситуация может "перейти через опасную черту".

МИД Украины в ответ напомнили Пескову, что РФ должна выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других.

Премьер Словакии извинился за слова о Закарпатье

Сначала извинения принес глава МИД Словакии Корчок, после - сам премьер-министр Игорь Матович. "Словаччина - твій друг", - написал он в Твиттере.

Несмотря на это, на здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Міняємо Словаччину на Крим".

Рада не поддержала легализацию оружия

Парламентарии провалили 2 законопроекта об обороте оружия - один из них набрал 74 голоса "за", другой - 88. Новый закон проект закона обещают разработать в течение месяца.

НАБУ закончило расследование о взятке "слуге народа" Юрченко

По версии следствия, Юрченко попросил передать ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту "Об управлении отходами", а после еще 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета ВР.

Приближается третья волна пандемии COVID-19

За последние сутки коронавирусом заболели как минимум 10 057 украинцев - это данные, попавшие в официальную статистику. "Видим рост, видим начало третьей волны", - говорит премьер-министр Шмыгаль. В стране могут опять ввести локдаун - это случится, если большинство областей попадут в "красную" зону карантина. В Украине уже циркулирует "британский" штамм коронавируса. Иммунитет при этом есть у 13-20% украинцев (для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы он был у 65-70%).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Памятник погибшим медикам в Питере.

Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 6545
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04.03.2021 22:03
+1
эрэфию слил (похоже, от "большого ума") прилепин, который в своем телеграмм-канале написал следующее:

"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".

вот такая она - "гражданская война" в Украине. и вот кто делает провокации.
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04.03.2021 22:13
+1
Зона дії кремлівського лялькового балагана ,це не лише Даунбас, це вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:16
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Памятник погибшим медикам в Питере.

Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 6545
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04.03.2021 22:03 Ответить
А можешь фото,памятник погибшим украинцам,от рук коцапов?
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04.03.2021 22:17 Ответить
ты не понимаешь что памятник ****-ный еще хуже чем аленке?
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04.03.2021 23:51 Ответить
эрэфию слил (похоже, от "большого ума") прилепин, который в своем телеграмм-канале написал следующее:

"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".

вот такая она - "гражданская война" в Украине. и вот кто делает провокации.
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04.03.2021 22:13 Ответить
Зона дії кремлівського лялькового балагана ,це не лише Даунбас, це вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:16 Ответить
таки, да - эрэфии нужна вся Украина!
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05.03.2021 08:39 Ответить
Некомплект людей і техніки в днр жахливий визнають самі ординці!
http://www.apn-spb.ru/opinions/article33149.htm
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04.03.2021 23:00 Ответить
Дмитро Корчинський

1 год ·

Наш брат пише: нафта вже 72, треба купувати набої.

Справді, при такій ціні московити нахабнішають.

У вас все ще нема гвинтівки?
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04.03.2021 23:12 Ответить
ну, как бы сегодня брент по 67,6$ - и это максимум с начала роста со 2.11 прошлого года
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05.03.2021 08:40 Ответить
гвинтiвки нема, але звiдки виходить куля менi вiдомо.
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05.03.2021 08:46 Ответить
Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 8914"
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04.03.2021 22:19 Ответить
 
 