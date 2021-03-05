Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, - "слуга народа" Корниенко

Миссия Международного валютного фонда может заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля ", - пояснил Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что ручное регулирование ценой на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

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