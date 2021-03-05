Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, - "слуга народа" Корниенко
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Миссия Международного валютного фонда может заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.
Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля ", - пояснил Корниенко.
Нардеп подчеркнул, что ручное регулирование ценой на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".
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Но зеленым соврать и спихнуть свою вину на кого-то , как два пальца об асфальт!
Да, смени фамилию в нике на антоним--так будет вернее)))
А еще боеприпасы нужно закупать со сроком годности не позже Первой мировой войны и по цене космических кораблей.
И эскорт ЗЕ увеличить обязательно.
Это обязательные условия МВФ.
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так. Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа." Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
tZE inform
@tZEinform
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Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ. Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний. Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме. (...)
Главным страхом в подписанном Меморандуме с МВФ для нынешней власти является пункт 9 (ст. 90) "к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-1
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так.
Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа."
Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе.
Стенограмма брифинга МВФ 25 февраля 2021 г.
https://www.facebook.com/groups/2197300227149057/permalink/2789354817943592/
Дожились....
Давай, разворачивай, про соросят и внешнее управление!
Писать грамотоно?
Много чести будет!