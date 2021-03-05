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Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, -

Миссия Международного валютного фонда может заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля ", - пояснил Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что ручное регулирование ценой на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
місія МВФ повернеться коли згине зелене кодло !
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04.03.2021 22:23
+18
Не 3,14зди, зебил. Фонд этого не требовал.
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04.03.2021 22:27
+17
Врет ведь, что сивый мерин. Судебная реформа и борьба с коррупцией, вот приоритеты для МВФ.
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04.03.2021 22:28
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Брехня полная. Во всем виноват МВФ, а Зеленский борит олигархов. Они уже забрехались по уши. Да сносить их надо, ещё вчера.
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04.03.2021 23:46 Ответить
Тоесть простыми словами фонд спецом делает геноцид населения.Зная что большие цены не всостоянии население оплачивать и на грани выживания но всё равно жмут.
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05.03.2021 00:00 Ответить
Фонд НЕ диктует цены и тарифы, фонд требует рыночного конкурентного ценообразования и прозрачного начисления субсидий малоимущим!
Но зеленым соврать и спихнуть свою вину на кого-то , как два пальца об асфальт!
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05.03.2021 00:59 Ответить
s takoy rozey kak u etogo ona nikogda ne vernetsya !!!
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05.03.2021 00:07 Ответить
Хто зна, як примусити цей мудрий нарід не скиглити про високі тарифи, а разом з їх підвищенням вимагати гідної оплати праці...
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05.03.2021 00:09 Ответить
Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8897
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05.03.2021 00:41 Ответить
Что то не заметно было при каденции потроха, как он боролся с олигархами... ой, сорри, он, кажется, и сам из них)))))
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05.03.2021 09:35 Ответить
"Потрох" это кто? Папка твой ? Или ты совсем омудрел ?
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05.03.2021 10:59 Ответить
Слепым и незаметно)))
Да, смени фамилию в нике на антоним--так будет вернее)))
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05.03.2021 20:39 Ответить
Все правда. А тому дивіться телеканал "Прямий", власником якого є Порошенко, і на котрому вам розкажуть, як класно було жить при Порошенку. )))
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07.03.2021 04:49 Ответить
Оплата по газу - то є колективний договір. Ніякий Нафтогаз чи олігархи, в т.ч. держава не мають права його перерозподіляти і заробляти на цьому. Просто знайшлись дурисвіти, які облапошили недоумкувату Україну, тобто українську недоумкувату владу. Та вони й не старались - купили кілька чиновників, а потім поліцію, щоб вона їх захищала.
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05.03.2021 00:46 Ответить
Красивая сказка.

А еще боеприпасы нужно закупать со сроком годности не позже Первой мировой войны и по цене космических кораблей.
И эскорт ЗЕ увеличить обязательно.

Это обязательные условия МВФ.
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05.03.2021 01:40 Ответить
05.‎03.‎2021

Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так. Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа." Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.03.2021 04:33 Ответить
Це людською мовою означає лише те, що ми Слуги олігархії тупі і неосвітчені, любимо одержувати кошти, які нам дає МВФ. Тому ми задушимо всіх бабусь злиднями, їх котів та собак, але скасуємо всілякі преференції на газ щоб довести зовнішній державний борг з 90 млрд. доларів до 100, які будуть повертати вже діти , які ще у вигляді ДНК існують лише у вигляді яйцеклітин і сперми в майбутніх батьків! Це і є наш бізнес і наша робота, тупе і нагле проїдання доларів, щоб мати добрий офшорний стул та проживання на 5 поверсі в готелі Оману.
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05.03.2021 07:39 Ответить
А НАХРЕНА НАМ МІСІЯ ПО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ, ЗЕДЕБІЛА МОЖНА ЗРОЗУМІТИ ТАК ЩО ЯКЕСЬ АШКЕНАЗНЕ КОДЛО МВФ РОБИТЬ ЗАКАЗ НАШОМУ КАГАЛУ НА ЗНИЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТАРИФАМИ, А НАШІ КОЗЛИ БУДУТЬ ВИСТУПАТИ В РОЛ КІЛЕРА, ІЦКАВО ОДНЕ НАХРЕНА ЇМ ЦІНА НА ГАЗ ІЕЛЕКТРИКУ, ЦЕ НЕ ВОНИ ЇЇ ПРОДАЮТЬ, В ЧОМУ ЇХ ГЕНДЕЛЬ.
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05.03.2021 11:23 Ответить
Корниенко думает, что мы идиоты. Вся страна страдает из-за народа. Народ хотел ограничить стоимость газа, и вот так получилось. За скобками остались: Борьба с антикорупционными органами вместо борьбы с корупцией, потеря НБУ прежней независимости от государства, торговля с Московией и прочее. То есть страна ничего не сделала из домашнего задания, и только увеличивала зарплаты чиновникам, которые и без того пухли от корупции. Даже не ввели визовый режим с Россией.
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05.03.2021 07:52 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ. Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний. Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме. (...)
Главным страхом в подписанном Меморандуме с МВФ для нынешней власти является пункт 9 (ст. 90) "к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-1
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так.
Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа."
Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе.
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05.03.2021 09:00 Ответить
МВФ хвилює лише одне: як ви позичене віддавати збираєтесь? І все! А чи ви бюджет деребанити перестанете, чи олігархів заставте податки платити, чи народ до нитки обберете, МВФ пофіг!
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05.03.2021 09:10 Ответить
Как у вас всё запущено..
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05.03.2021 09:12 Ответить
Да,да, злая Америка виновата . Но только не ********* , которые за "скидку" на газ любимым соседям отжали Крым и оккупировала Донбасс. Это все "пендосы" виноваты . Шлемазл ватный 😁😁😁 8
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05.03.2021 12:24 Ответить
Ну кто-бы сомневался! Я эту сказку знаю уже давно Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4729
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05.03.2021 10:07 Ответить
"Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, - "слуга народа" Корниенко" - наглая брехня. На сайте МВФ ничего про это не сказано. https://www.imf.org/en/Countries/UKR
Стенограмма брифинга МВФ 25 февраля 2021 г.
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05.03.2021 10:11 Ответить
Зелепупики заврались окончательно.
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05.03.2021 10:39 Ответить
А вот, как в Азербайджане. После просмотра понимаешь, что где-то нас очень жестоко на*бывают.
https://www.facebook.com/groups/2197300227149057/permalink/2789354817943592/
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05.03.2021 11:30 Ответить
Проблема не в цене на газ или на э/э или на бензин, проблема в отсутствии конкуренции,когда для одих "няня" , мозможно не бескорыстная,доступ к ресурсам, рынкам и не уплата налогов уже согласно закона про "инвестиции", а для других налоги и поборы от "правоохоронців"как для фермеров и малого и среднего бизнеса, плюс отмыние властью бюджета на ОВГЗ, дорогах, э/э,потому в Украине цены Европейские и даже выше, как на Зе э/э и кредиты,а зарплаты Африканские, хоть 1000 будут поставщиков газа, цена будет все равно выше на 50%, чем на бирже в Дюсельдорфе, несмотря на то, что растояние транспортировки от Ужгорода до Киева меньше, чем от Ужгорода до Дюсельдорфа, потому,что монопольный сговор,труба одна, тем более контролирует ОБЛ газы один влалелец-Фирташ и МВФ почему-то не волнует, что монополист держит всю страну в заложниках а так-же нет доступа покупателя не смотря, что в современном мире все оцифровано на прямую до рынка газа,-биржи.
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05.03.2021 11:34 Ответить
Пи....ть як сплять, ці слуги народа
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05.03.2021 11:36 Ответить
Україна - протекторат МВФ?
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05.03.2021 11:42 Ответить
Уберите зарплаты больше 100 тысяч и успокойтесь. За какой хер по 300 тысяч членам правления платите. Премии миллионные. Хватит доить людей, вымя отсохло
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05.03.2021 11:56 Ответить
Миссия МВФ весла на рассмотрение правительства предложение вынуть по одной почке из каждого украинца....Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3640
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05.03.2021 12:12 Ответить
Просле того, как у тибя из головы вынули мозг - это уже не имеет значения!
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05.03.2021 12:23 Ответить
сразу чувствуется что Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3817 тебе его вставили и у тебя два мозга
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05.03.2021 12:29 Ответить
Одна надежда - на МВФ.
Дожились....
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05.03.2021 12:24 Ответить
ватное мнение
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05.03.2021 12:31 Ответить
А чё так кратко?
Давай, разворачивай, про соросят и внешнее управление!
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05.03.2021 12:55 Ответить
Ти попроси хай тобі ще вставлять третій мозок.Ти навіть слово "тибя" неправильно пишеш..
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05.03.2021 13:01 Ответить
Тибе?
Писать грамотоно?
Много чести будет!
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05.03.2021 13:08 Ответить
В вас в ДНР всі такі розумні чи тільки ти?
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05.03.2021 13:10 Ответить
Вот когда Украина уничтожит коррупцию в стране и проведёт судебную реформу, аналогичную европейской, то и цена на газ установится сама собой.
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05.03.2021 20:28 Ответить
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