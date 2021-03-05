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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш

Заявление полномочного представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова касательно якобы провоцирования украинской стороной эскалации военного конфликта является попыткой запугать Украину и заставить её сесть за стол переговоров с ОРДЛО, считает представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

"Заявление Грызлова, которого, кстати, не было на этом заседании ТКГ (3 марта), и непонятно почему он вообще его комментирует и где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее - то есть эскалация будет с той стороны, но виноваты будем мы, якобы мы ее спровоцировали. Это как раз говорит о том, что, скорее всего, будет краткосрочное, я надеюсь, обострение на фронте для того, чтобы запугать украинское руководство, запугать Украину и наших западных партнёров, которые очень не хотят эскалации и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, на это все и направлено", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина

Гармаш отметил, что заявление так называемой "народной милиции ДНР" о получении разрешения на ведение предупредительного огня по украинским позициям для подавления точек противника "является исключительно информационной спецакцией".

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"Она направлена не на информирование, что они начнут огонь, ведь они и так стреляют без всяких заявлений, а именно на давление на украинскую общественность, на украинское руководство. Ведь они же говорят, что будут стрелять на упреждение – то есть, как будто бы мы собираемся в них стрелять, а они хотят нас упредить – фактически они заявляют о том, что они готовы к провокациям. Поэтому я считаю, что это их заявление, так же, как и заявление Грызлова – это просто психологическое давление", - сказал он.

По словам Гармаша, "со стороны ОРДЛО опять же идёт элемент субъективизации, который заключается в том, что они пытаются заставить Украину сесть с ними за стол переговоров для наработки какого-то дополнительного координационного механизма по прекращению огня".

"Мы же видим этот механизм в СЦКК (Совместном центре контроля и координации прекращения огня – ИФ), мы видим его в коммуникациях с миссией ОБСЕ, которая должна тоже контролировать в соответствии с Минскими соглашениями, а ОРДЛО видят это как прямой контакт с ними, что неприемлемо", - резюмировал Гармаш.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Власну мету Росія наголошувала неодноразово -втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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04.03.2021 23:36
+3
Мне не понятно, неужели обязательно реагировать на каждый высер кремлевской шестерки, или хотя бы не так разлого, пора включать достоинство и уверенность в своей правоте и силе.
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04.03.2021 22:50
+2
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9293 Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8442
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04.03.2021 22:45
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шобла зебилов-предателей уже штук 15_ь мусоровозов памперсами заполнила,будут войска Днепра (реки) отводить.
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04.03.2021 22:38 Ответить
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6413
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04.03.2021 22:42 Ответить
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9293 Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8442
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04.03.2021 22:45 Ответить
Мне не понятно, неужели обязательно реагировать на каждый высер кремлевской шестерки, или хотя бы не так разлого, пора включать достоинство и уверенность в своей правоте и силе.
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04.03.2021 22:50 Ответить
Там толстый орал сегодня про Киев и дойдет за 20 часов
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04.03.2021 23:25 Ответить
А он куриного маршала помянул перед своими криками?
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04.03.2021 23:56 Ответить
Гармаш не прав - это не попытка запугать, а подготовка к большой войне..

посмотрел сейчас стрим пропагондона в.соловьева - снова про геноцид руських, убитых детишек, разбомленных ВСУ детсадики и тд.. - точь в точь как в 2014-15 тых..

Можете убедится сами - смотрите с 23-ей минуты..
и коменты "не таких руських" под стримом почитайте..
https://youtu.be/hJrmk-YDo8o
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04.03.2021 22:55 Ответить


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_





Нагадайте, скільки минуло часу від скасування поправки Джексона-Веніка відносно рашки?
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04.03.2021 23:31 Ответить
Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8630Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2166
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04.03.2021 23:35 Ответить
Власну мету Росія наголошувала неодноразово -втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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04.03.2021 23:36 Ответить
Рашка-самое подлое и брехливое государство в Мире,то ,что они говорят, нужно понимать наоборот.Эта гадость привыкла делать провокации,что бы достичь своих подлых целей. Рашка - империя зла,как когда то сказал об СССР Р.Рейган.
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05.03.2021 08:47 Ответить
 
 