Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш

Заявление полномочного представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова касательно якобы провоцирования украинской стороной эскалации военного конфликта является попыткой запугать Украину и заставить её сесть за стол переговоров с ОРДЛО, считает представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

"Заявление Грызлова, которого, кстати, не было на этом заседании ТКГ (3 марта), и непонятно почему он вообще его комментирует и где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее - то есть эскалация будет с той стороны, но виноваты будем мы, якобы мы ее спровоцировали. Это как раз говорит о том, что, скорее всего, будет краткосрочное, я надеюсь, обострение на фронте для того, чтобы запугать украинское руководство, запугать Украину и наших западных партнёров, которые очень не хотят эскалации и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, на это все и направлено", - сказал Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина

Гармаш отметил, что заявление так называемой "народной милиции ДНР" о получении разрешения на ведение предупредительного огня по украинским позициям для подавления точек противника "является исключительно информационной спецакцией".

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"Она направлена не на информирование, что они начнут огонь, ведь они и так стреляют без всяких заявлений, а именно на давление на украинскую общественность, на украинское руководство. Ведь они же говорят, что будут стрелять на упреждение – то есть, как будто бы мы собираемся в них стрелять, а они хотят нас упредить – фактически они заявляют о том, что они готовы к провокациям. Поэтому я считаю, что это их заявление, так же, как и заявление Грызлова – это просто психологическое давление", - сказал он.

По словам Гармаша, "со стороны ОРДЛО опять же идёт элемент субъективизации, который заключается в том, что они пытаются заставить Украину сесть с ними за стол переговоров для наработки какого-то дополнительного координационного механизма по прекращению огня".

"Мы же видим этот механизм в СЦКК (Совместном центре контроля и координации прекращения огня – ИФ), мы видим его в коммуникациях с миссией ОБСЕ, которая должна тоже контролировать в соответствии с Минскими соглашениями, а ОРДЛО видят это как прямой контакт с ними, что неприемлемо", - резюмировал Гармаш.