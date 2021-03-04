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Новости За рубежом
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В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ

Китай является для США единственным конкурентом, способным создать мощный вызов стабильности нынешнего международного порядка, при этом Россия стремится повлиять и дестабилизировать глобальную систему.

Об этом говорится в докладе "Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности", обнародованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ на ссылкой на Укринформ.

"Китай стремительно становится более самоуверенным. Это единственный конкурент, который потенциально способен соединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтоб создать устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе ", - говорится в документе.

При этом отмечается, что Россия продолжает усилия, чтоб повлиять на глобальную ситуацию и "сыграть разрушительную роль на мировой арене".

"И Пекин, и Москва приложили значительные усилия, чтоб проверить США на прочность и помешать нам защищать собственные интересы и интересы союзников во всем мире", - отмечается в докладе. В нем также упоминаются Иран и Северная Корея как страны, которые продолжают угрожать союзникам и партнерам США и создают проблемы региональной стабильности. В связи с этим упоминаются и угрозы терроризма и насильственного экстремизма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в стратегии по нацбезопасности заявили о подрывной роли России в мире

В качестве ответа на нынешние вызовы в администрации Байдена планують оценить возможности и собственные силы и при содействии с Конгрессом США создать преимущества в сфере национальной безопасности. При этом предполагается провести пересмотр устаревших платформ и переориентацию на новые проекты и разработки.

В Белом доме уточнили, что Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности имеет целью передать видение президента Байдена относительно дальнейшего взаимодействия США с миром. Кроме того, документ согласовывает усилия министерств и ведомств в контексте работы над стратегией национальной безопасности США.

Также читайте: США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Україна не була 5 ю економкою , не треба маніпулювати і видавати Україну того часу , за окрему економіку . Українська економіка була потужною завдяки в першу чергу - оборонним підприємствам , в яку ссср , ( а не влада тодішньої республіки Україна ) вбухував просто колосальні гроші . Коли совок щез , закінчилось і фінансування економіки України + скоротилися звичні ринки збуту , а нових , на жаль , завоювати не вдалося . Тому тепер - маємо те що маємо . В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 4350 .
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05.03.2021 06:55
+9
В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 5961
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05.03.2021 01:00
+9
Тільки от нюанс є один... ДніпроГЕС будували американські інженери. А у 19ст всі країни були аграрними. На початку 20ст розпочався технологічний бум, і відповідно країни почали перелаштовуватись. Наявність промислових підприємств на території України ніяк не залежало від совку. Цілком імовірно, що наявність тупого совку навіть гальмувало іноваційні технології. Взяти ту ж другу світову- срср вивіз старі заводи з Германії, а німцям довелось будувати нове і *******. Про п'яту економіку в Європі не потрібно, бо це лише твердження совків (срср не надавав правдивої інформації про це у ООН). Чи ти хочеш сказати, що живучи у злиднях в порівнянні з країнами Європи- ми були багатими? Що було у радянськох людини? Шафа лакована, стіл-тумба книжка, килим, старий ч/б телевізор, пилосос-монстр та кілька речей з одягу. Що було у людей, які проживали у "відсталих країнах Європи"? У них було все. Усюди, де був совок- була розруха. (Це і Польщі стосується).
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05.03.2021 06:52
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В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 5961
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05.03.2021 01:00 Ответить
шедеврально В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 4077 Коловрат - Вуглусрат
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05.03.2021 04:32 Ответить
Ти кацап? Слов'янськi імена не "ночеблуд", а "нiчеблуд", не "ярожир", а "ярожiр". І взагалі, не "кот", а "кiт". Зрозумiв? Допетрав?)))
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05.03.2021 06:45 Ответить
Иди н...й лахтинская падаль.
Сдохни, мразь, еще до вечера
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05.03.2021 11:23 Ответить
+ Мышебрат
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05.03.2021 07:09 Ответить
диванорват
цветогрыз
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07.03.2021 16:24 Ответить
США уже пора отвыкать от эйфории 90-х, и привыкать к многополярному миру. Ведут себя как дети у которых отбирают любимую игрушку(мир).

В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 2377
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05.03.2021 00:12 Ответить
Ты дебил, да?
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05.03.2021 00:37 Ответить
россия - не конкурент, а обычная заноза в одном месте. Опустили.
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05.03.2021 00:13 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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05.03.2021 00:17 Ответить
Байден против Китая никто ибо его сынок ведет плотный миллиардный бизнес к китайскими госкорпорациями . Байден за деньги оказывал китайцам протекцию на американском рынке . Да и русским олигархам тоже . Я уже не говорю про брежневское состояния маразма в корором находиться Джо .
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05.03.2021 00:18 Ответить
Китай - слон, фашистская рашка - моська.
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05.03.2021 00:23 Ответить
Байден консерва уже или нет? Ждем...
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05.03.2021 00:26 Ответить
Ждуны таёжные подтянулись?)
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05.03.2021 00:52 Ответить
А они тут на сайте круглосуточно под плинтусом сидят, выжидают тему, чтобы прославлять свою кремлёвскую шизоидную крысу и свою мокшанскую помойку.... Им за писанину выдают по миске жирной гороховой похлёбки со свиными гениталиями....
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05.03.2021 07:28 Ответить
Меня радует в "новом мировом порядке" одна фраза его режиссеров -
"Новый Мировой Порядок будет строиться против россии, на руинах россии и за счет россии."(с)
....стройте, я одобряю... В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 9765 !!!
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05.03.2021 00:29 Ответить
Наступит время голодухи так США снова в который раз станут спасать кацапов. А чуть отъедятся - снова проклятые амеры будут. Всё по кругу.
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05.03.2021 02:06 Ответить
А кто режиссер? Читал ли ты крайнее заявление гос. секретаря Блинкена о том, что США отказывается от роли "мирового полицейского", и от "экспорта демократии". Мир перестает быть однополярным. А твоя цитата, "с потолка"
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05.03.2021 06:52 Ответить
Американская стратегическая авиация провела имитацию внезапного удара по оккупированному Кенигсбергу, утверждают российские источники

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119679/amerikanskaya-strategicheskaya-aviatsiya-provela-imitatsiyu-vnezapnogo-udara-po-okkupirovannomu-kenigsbergu-utverzhdayut-rossijskie-istochniki.shtml
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05.03.2021 00:40 Ответить
РУССКАЯ УГРОЗА. Самолеты США появились в небе стран Балтии для демонстрации силы и солидарности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119678/russkaya-ugroza--samolety-ssha-poyavilis-v-nebe-stran-baltii-dlya-demonstratsii-sily-i-solidarnosti.shtml
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05.03.2021 00:41 Ответить
Китай вже фактично відгриз від паРаші Забайкальє і Далекий Схід. До Урала все буде китайським. Цапам залишуть їх місце скупчення, бо вони швидко самі зменьшуються. Українцям треба лад у себе вдома наводити. Бо вже третій раз пройдисвіта обираємо.
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05.03.2021 00:45 Ответить
...Четвертий раз!
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05.03.2021 08:26 Ответить
Так і живемо, бо такі, як ти, Ваня, вибирають пройдисвітів.
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05.03.2021 08:52 Ответить
для бальнова кремльовського недоімператора, такі заяви, як серпом по яйцах. Байден єго вєлічіє труба шатал
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05.03.2021 01:26 Ответить
Китай конкурент? Ну и кто же его взрастил себе в конкуренты? Вот к ним и претензии если что.
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05.03.2021 02:03 Ответить
приблизно так і є, але китайцям до американців все ще "конкурувати" декілька десятиліть, а може і сотень років. І все одно сильно сумніваюсь, що "доконкурують", бо різниця в менталітеті між середнім американцем і китайцем - ГІГАНТСЬКА!
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05.03.2021 02:57 Ответить
Но Китай только начинает а развиваться, а США тихонько деградируют. Пресловутый американский госдолг 28 триллионов. Сверхдержава выживающая только за счет печатания денег. Это не может продолжаться бесконечно.
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05.03.2021 05:20 Ответить
Я, наприклад, дуже добре пам*ятаю, як "бурно развівалось строительство комундізьма" і як "гніл капіталізьм". В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 2380 В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 2380 В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 2380
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05.03.2021 08:18 Ответить
Навіщо пам'ятати, якщо можна спостерігати?
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05.03.2021 08:30 Ответить
Китай - древнейшая и умнейшая нация, со своей философией и культурой, т. е. с тем, чего у американцев нет. Кто-то слышал об американских народных сказках, одежде, песнях....? В США совсем другие ценности, типа доллара, и они не могут быть вечными. Почитал заявление госсекретаря Блинкена о том, что США отказывается от роли "мирового полицейского", и от "экспорта демократии". Мир перестает быть однополярным. И это очень хорошо.
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05.03.2021 05:46 Ответить
И еще добавлю. В свое время СССР громко кричал о том, что Африка пойдет к коммунизму, швырял туда кучу денег, и получил пшик. А Китай, тихонечко скупал Африку с ее огромными природными ресурсами, без всяких лозунгов, и кричалок. Вот агентство "Блумберг", уже к 2025 году, прогнозирует Китаю, единоличное, мировое лидерство в экономике, и очень похоже на то. Кстати США должны Китаю 1,5 триллиона долларов.....
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05.03.2021 05:58 Ответить
1.5 трлн для США ( економіки , з ВВП у - 21,5 трлн ) це , так би мовити - незначна сума . В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 5107 .

Китай сам винен світу понад 16 трн дол ,, другий рівень держборгу в світі після США .

Чим більша економіка - тим більші борги .

До того ж , більша половина держборгу США це борг своїм же , американським кредиторам , а от Китай - навпаки ..

Взагалі то , таку тему краще і не чіпати ,, там , як говорить одна ватниця - нє всьо адназначна .
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05.03.2021 06:35 Ответить
китай это коммунистическая страна а коммунизм это тупиковая ветвь развития цивилизации.
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05.03.2021 07:49 Ответить
Ніяким комунізмом там і не пахне. Крім самої назви там комунізмом-соціалізмом і не пахне, і не смердить. ******** Китай це країна державного капіталізму, управління якої оформлене через однопартійну систему "демократичного централізму", запозичену ще у ВКП(б). Свобода навіть великого бізнесу в Китаї дуже позірна. Будь-який приватний бізнес, не дивлячись на його розмір, може бути одномоментно конфіскований (розкуркулений), якщо тільки верхівка КПК буде вважати це доцільним. Кілька років читав статтю з посиланнями на МОТ про соціальний стан найманих працівників. Найбільше вразили дані про те, що щороку в КНР передчасно помирає до 35 млн. людей через виснаження на роботі - нема встановленого законом робочого дня, нема відпусток, нема пенсій, нема лікарняних і т.п.. Китай, як це не дивно, це ще й країна переможного лібертаріанства по відношенню до людей найманої праці.
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05.03.2021 08:34 Ответить
А культура США впитала в себя культуру народов планеты Земля.глупо это не видеть.Ценности Америки -уважение к личности.Посмотрите на администрацию Байдена на конгресс или сенат.Сколько национальностей и женщин работают в этих структурах.На улицах Америки вы не услышите слово нигер или гей.И это залог процветания США.Ну а Китай -закрытое общество.Мир не знает а вернее не хочет знать о трудовых лагерях где живут люди некитайской нации. Китай -авторитарная страна и в будущем она принесет много бед народам Земли.Естественно это радует и вдохновляет рашку и игоря родина
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05.03.2021 08:13 Ответить
В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 993
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05.03.2021 08:36 Ответить
Китай конкурент и соперник, а рашка - мелкая заноза, гопник который может только другим под дверь насрать от безысходности 😁😁😁😁
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05.03.2021 08:00 Ответить
Китай дійсно велика сила і велика економіка і для США величезний конкурент. А що таке Засрашка? Чмо, яке має ядерну бомбу, озброїло армію совковою зброєю і лякає весь світ. Батько і мати тероризму і тоталітарних режимів, які фактично створили режими в Північній Кореї та Ірані. Засрашка - худий, злий, беззубий,дикий старий і залежний від інших шакал, який кусає білих, чорних, зелених, синії і червоних, та постійно всим незадоволений і виє днями і ночами.
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05.03.2021 08:01 Ответить
Тоесть рашку назвали шавкой Китая
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05.03.2021 08:40 Ответить
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