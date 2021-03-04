В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ

Китай является для США единственным конкурентом, способным создать мощный вызов стабильности нынешнего международного порядка, при этом Россия стремится повлиять и дестабилизировать глобальную систему.

Об этом говорится в докладе "Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности", обнародованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ на ссылкой на Укринформ.

"Китай стремительно становится более самоуверенным. Это единственный конкурент, который потенциально способен соединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтоб создать устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе ", - говорится в документе.

При этом отмечается, что Россия продолжает усилия, чтоб повлиять на глобальную ситуацию и "сыграть разрушительную роль на мировой арене".

"И Пекин, и Москва приложили значительные усилия, чтоб проверить США на прочность и помешать нам защищать собственные интересы и интересы союзников во всем мире", - отмечается в докладе. В нем также упоминаются Иран и Северная Корея как страны, которые продолжают угрожать союзникам и партнерам США и создают проблемы региональной стабильности. В связи с этим упоминаются и угрозы терроризма и насильственного экстремизма.

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В качестве ответа на нынешние вызовы в администрации Байдена планують оценить возможности и собственные силы и при содействии с Конгрессом США создать преимущества в сфере национальной безопасности. При этом предполагается провести пересмотр устаревших платформ и переориентацию на новые проекты и разработки.

В Белом доме уточнили, что Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности имеет целью передать видение президента Байдена относительно дальнейшего взаимодействия США с миром. Кроме того, документ согласовывает усилия министерств и ведомств в контексте работы над стратегией национальной безопасности США.

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