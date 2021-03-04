В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китай является для США единственным конкурентом, способным создать мощный вызов стабильности нынешнего международного порядка, при этом Россия стремится повлиять и дестабилизировать глобальную систему.
Об этом говорится в докладе "Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности", обнародованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ на ссылкой на Укринформ.
"Китай стремительно становится более самоуверенным. Это единственный конкурент, который потенциально способен соединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтоб создать устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе ", - говорится в документе.
При этом отмечается, что Россия продолжает усилия, чтоб повлиять на глобальную ситуацию и "сыграть разрушительную роль на мировой арене".
"И Пекин, и Москва приложили значительные усилия, чтоб проверить США на прочность и помешать нам защищать собственные интересы и интересы союзников во всем мире", - отмечается в докладе. В нем также упоминаются Иран и Северная Корея как страны, которые продолжают угрожать союзникам и партнерам США и создают проблемы региональной стабильности. В связи с этим упоминаются и угрозы терроризма и насильственного экстремизма.
В качестве ответа на нынешние вызовы в администрации Байдена планують оценить возможности и собственные силы и при содействии с Конгрессом США создать преимущества в сфере национальной безопасности. При этом предполагается провести пересмотр устаревших платформ и переориентацию на новые проекты и разработки.
В Белом доме уточнили, что Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности имеет целью передать видение президента Байдена относительно дальнейшего взаимодействия США с миром. Кроме того, документ согласовывает усилия министерств и ведомств в контексте работы над стратегией национальной безопасности США.
Пожалуйста, подождите...
Сдохни, мразь, еще до вечера
цветогрыз
"Новый Мировой Порядок будет строиться против россии, на руинах россии и за счет россии."(с)
....стройте, я одобряю... !!!
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119679/amerikanskaya-strategicheskaya-aviatsiya-provela-imitatsiyu-vnezapnogo-udara-po-okkupirovannomu-kenigsbergu-utverzhdayut-rossijskie-istochniki.shtml
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119678/russkaya-ugroza--samolety-ssha-poyavilis-v-nebe-stran-baltii-dlya-demonstratsii-sily-i-solidarnosti.shtml
Китай сам винен світу понад 16 трн дол ,, другий рівень держборгу в світі після США .
Чим більша економіка - тим більші борги .
До того ж , більша половина держборгу США це борг своїм же , американським кредиторам , а от Китай - навпаки ..
Взагалі то , таку тему краще і не чіпати ,, там , як говорить одна ватниця - нє всьо адназначна .