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Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Украина заслужила шанс получить План действий по членству в НАТО и готова к этому

 Как передает Цензор.НЕТ,  об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Право на власть".

Она отметила, что нет ни одного официального документа, который говорил бы о том, что страна, у которой есть территориальный конфликт, не может стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, отметила вице-премьер, сегодня во всем мире меняется геополитический расклад сил. "Сегодня НАТО формирует стратегию на 10 лет ... Как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая занимается этой работой каждый день, я могу подтвердить, что Украина готова к Плану действий по членству (в НАТО) И президент, и правительство, и парламент - и это уникальная ситуация за последнее 20-летие - работают над тем, чтобы европейские и евроатлантические столицы были к этому готовы ", - сказала Стефанишина.

По ее словам, для получения ПДЧ Украине необходимо осуществить ряд реформ, внедрение которых уже начато, в частности реформу оборонных закупок, сектора безопасности и обороны, Службы безопасности и верховенства права.

Стефанишина также напомнила, что выполнение ПДЧ для Северной Македонии продолжалось 20 лет. "Поэтому для нас важно получить ПДЧ, который мы заслужили и в 1994 году, когда подписали Будапештский меморандум, и в 2008-м, когда были приняты решения, что Украина будет членом НАТО, но не сегодня. Я думаю, что сейчас тот исторический момент, когда есть консенсус, как минимум, 14 стран Альянса по материализации политики открытых дверей, есть новая американская администрация, в которой президент США уникальное понимание украинского файла ... Украина и Грузия единственные страны - не члены НАТО, которые отвечают за безопасность в Черноморском регионе. Поэтому членство в Украине в НАТО, ПДЧ - это большая работа, которая нужна не только Украине. Но Украина заслужила этот шанс, и мы делаем все возможное, чтобы он был реальным ", - заверила она.

Также читайте: Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Тільки головнокомандуючому планокуру план цей не давайте...
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05.03.2021 00:53
+7
4 грудня 2019 року відбувся ювілейний саміт НАТО з нагоди 70-річчя утворення Північноатлантичного альянсу. Коли президентом був Порошенко, то до цього дня серйозно готувались, бо передбачалось надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став Клоун і співпрацю з НАТО поставив на паузу. Для нього було важливо заглянути в очі очко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
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05.03.2021 01:54
+5
Чехія,Словаччина і Польща вже давно там.Може щоб потрапити в НАТО,потрібно з цих краї приклад брати,а не придумувати велосипед?
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05.03.2021 01:33
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Тільки головнокомандуючому планокуру план цей не давайте...
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05.03.2021 00:53 Ответить
Пофігу, там окрім ГК планокура, ще 100500 діячів від кишенькових спеців, та палати наполеона(
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05.03.2021 00:57 Ответить
ПДЧ получить ума много не нужно - кто выполнять это ПДЧ будет!? КТО!? Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9839
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05.03.2021 01:02 Ответить
Как показывает практика, даже получить ПДЧ = это большая проблема для властей Украины. Не говоря уже о выполнении.
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05.03.2021 01:47 Ответить
если бы ещё смогли бы такие дейтели посмотреть на себя в зеркало и отпуститься на землю перед такими заявлениями, то было бы очень хорошо.
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05.03.2021 01:03 Ответить
После скандала с вагнером?!
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05.03.2021 01:05 Ответить
Да ладно.....Транш от МВФ когда будет?
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05.03.2021 01:10 Ответить
Работать не пробовал?
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05.03.2021 01:14 Ответить
Службы безопасности и верховенства праваИсточник: https://censor.net/ru/n3251576

За верховенство права,це взагалі смішно.
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05.03.2021 01:28 Ответить
Чехія,Словаччина і Польща вже давно там.Може щоб потрапити в НАТО,потрібно з цих краї приклад брати,а не придумувати велосипед?
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05.03.2021 01:33 Ответить
Это был бы хороший удар по морде рашке .
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05.03.2021 01:35 Ответить
Вот только колаборантов и предателей в команду не берут.
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05.03.2021 01:37 Ответить
ЗЕ готов к получению плана НАТО.

Свой план ЗЕ уже скурил.
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05.03.2021 01:36 Ответить
4 грудня 2019 року відбувся ювілейний саміт НАТО з нагоди 70-річчя утворення Північноатлантичного альянсу. Коли президентом був Порошенко, то до цього дня серйозно готувались, бо передбачалось надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став Клоун і співпрацю з НАТО поставив на паузу. Для нього було важливо заглянути в очі очко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
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05.03.2021 01:54 Ответить
А НАТО в темі????
Я готовий трахнути сусідку- вона ще не знає...
)))
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05.03.2021 02:52 Ответить
Шо лапоть? Злякався? Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3661
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05.03.2021 02:55 Ответить
Таки так... Якщо Іренці не спиться-точняк кракадил..
😁
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05.03.2021 03:03 Ответить
План ПДЧ предусматривает возможное размещение баз НАТО на территории государства.
А Олька Стефанишина Конституцию не читала ...
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
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05.03.2021 04:40 Ответить
Референдум спочатку проведіть, а потім вже кажіть про якусь там "готовність".
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05.03.2021 05:38 Ответить
Обійдетесь без реХВерендуму. Всуп в НАТО записаний в Конституцію.
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05.03.2021 10:13 Ответить
Вице-премьер про войну не в курсе, "территориальный конфликт".
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05.03.2021 06:57 Ответить
Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1873 Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7672
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05.03.2021 07:02 Ответить
та сиди на бутылке не рыпайся
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05.03.2021 08:15 Ответить
Як і в Сакартвело, і що?
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05.03.2021 10:14 Ответить
Та хто ж нас допустить до НАТО з малоросами у владі, які всі секрети зливають ворогу, не боячись покарання? Ці стайні ще чистить і чистить!
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05.03.2021 07:40 Ответить
Особливо "вєрховєнство права"... За що сидить Антоненко та Стерненко і хто злив операцію по "вагнерівцям"??? 😡
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05.03.2021 07:54 Ответить
Да. Особенно трижды уклонист Бубочка хочет в НАТО.
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05.03.2021 08:27 Ответить
Понты для приезжих.
Ну какое нафиг НАТО с таким воровством и продажностью ?
В какое НАТО примут ораву савэцких офицеров и их учеников ?? Помощь - разворуют, секреты - продадут "однокашникам" из соседней страны.... Патронного завода не построили ни один из презиков до сих пор... в НАТО они планируют... та кто ж возьмет ? Безвиз бы не отобрали - а то как дали, так и забрать могут..
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05.03.2021 08:31 Ответить
Україна була готова, ще два роки тому. Що конкретного робиться, окрім ля- ля, для того, щоб надолужити згаяне вами?
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05.03.2021 10:22 Ответить
Це, понти для внутрішньо-політичної самореклами.
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05.03.2021 12:01 Ответить
 
 