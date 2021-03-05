Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина
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Украина заслужила шанс получить План действий по членству в НАТО и готова к этому
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Право на власть".
Она отметила, что нет ни одного официального документа, который говорил бы о том, что страна, у которой есть территориальный конфликт, не может стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, отметила вице-премьер, сегодня во всем мире меняется геополитический расклад сил. "Сегодня НАТО формирует стратегию на 10 лет ... Как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая занимается этой работой каждый день, я могу подтвердить, что Украина готова к Плану действий по членству (в НАТО) И президент, и правительство, и парламент - и это уникальная ситуация за последнее 20-летие - работают над тем, чтобы европейские и евроатлантические столицы были к этому готовы ", - сказала Стефанишина.
По ее словам, для получения ПДЧ Украине необходимо осуществить ряд реформ, внедрение которых уже начато, в частности реформу оборонных закупок, сектора безопасности и обороны, Службы безопасности и верховенства права.
Стефанишина также напомнила, что выполнение ПДЧ для Северной Македонии продолжалось 20 лет. "Поэтому для нас важно получить ПДЧ, который мы заслужили и в 1994 году, когда подписали Будапештский меморандум, и в 2008-м, когда были приняты решения, что Украина будет членом НАТО, но не сегодня. Я думаю, что сейчас тот исторический момент, когда есть консенсус, как минимум, 14 стран Альянса по материализации политики открытых дверей, есть новая американская администрация, в которой президент США уникальное понимание украинского файла ... Украина и Грузия единственные страны - не члены НАТО, которые отвечают за безопасность в Черноморском регионе. Поэтому членство в Украине в НАТО, ПДЧ - это большая работа, которая нужна не только Украине. Но Украина заслужила этот шанс, и мы делаем все возможное, чтобы он был реальным ", - заверила она.
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За верховенство права,це взагалі смішно.
Свой план ЗЕ уже скурил.
очіочко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
Я готовий трахнути сусідку- вона ще не знає...
)))
😁
А Олька Стефанишина Конституцию не читала ...
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Ну какое нафиг НАТО с таким воровством и продажностью ?
В какое НАТО примут ораву савэцких офицеров и их учеников ?? Помощь - разворуют, секреты - продадут "однокашникам" из соседней страны.... Патронного завода не построили ни один из презиков до сих пор... в НАТО они планируют... та кто ж возьмет ? Безвиз бы не отобрали - а то как дали, так и забрать могут..