Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Украина заслужила шанс получить План действий по членству в НАТО и готова к этому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Право на власть".

Она отметила, что нет ни одного официального документа, который говорил бы о том, что страна, у которой есть территориальный конфликт, не может стать членом ЕС или НАТО. Кроме того, отметила вице-премьер, сегодня во всем мире меняется геополитический расклад сил. "Сегодня НАТО формирует стратегию на 10 лет ... Как вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая занимается этой работой каждый день, я могу подтвердить, что Украина готова к Плану действий по членству (в НАТО) И президент, и правительство, и парламент - и это уникальная ситуация за последнее 20-летие - работают над тем, чтобы европейские и евроатлантические столицы были к этому готовы ", - сказала Стефанишина.

По ее словам, для получения ПДЧ Украине необходимо осуществить ряд реформ, внедрение которых уже начато, в частности реформу оборонных закупок, сектора безопасности и обороны, Службы безопасности и верховенства права.

Стефанишина также напомнила, что выполнение ПДЧ для Северной Македонии продолжалось 20 лет. "Поэтому для нас важно получить ПДЧ, который мы заслужили и в 1994 году, когда подписали Будапештский меморандум, и в 2008-м, когда были приняты решения, что Украина будет членом НАТО, но не сегодня. Я думаю, что сейчас тот исторический момент, когда есть консенсус, как минимум, 14 стран Альянса по материализации политики открытых дверей, есть новая американская администрация, в которой президент США уникальное понимание украинского файла ... Украина и Грузия единственные страны - не члены НАТО, которые отвечают за безопасность в Черноморском регионе. Поэтому членство в Украине в НАТО, ПДЧ - это большая работа, которая нужна не только Украине. Но Украина заслужила этот шанс, и мы делаем все возможное, чтобы он был реальным ", - заверила она.

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