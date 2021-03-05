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На Центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, ему оторвало ноги, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, ему оторвало ноги, - полиция

На центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги. Пострадавший госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так сообщается, что около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале. 

Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого события будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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Топ комментарии
+8
Частково.
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05.03.2021 07:53
+7
А на поїзд встиг?
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05.03.2021 07:34
+3
Просто идиот!
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05.03.2021 07:28
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Просто идиот!
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05.03.2021 07:28 Ответить
А на поїзд встиг?
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05.03.2021 07:34 Ответить
Встиг "під".
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05.03.2021 07:36 Ответить
Частково.
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05.03.2021 07:53 Ответить
Навіть на два - одна нога там, інша тут.
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05.03.2021 08:15 Ответить
І до чого тут політика...
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05.03.2021 07:35 Ответить
Це справді новина державного масштабу. )
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05.03.2021 07:40 Ответить
Машинисту поезда в отличие от водителей не грозит уголовная ответственность , хотя они часто в одной ситуации. А говорят что Закон один для всех!
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05.03.2021 08:02 Ответить
Могут сказать, что не попытался свернуть.
PS какой-то совсем уж чёрный юморок на ветке, очерчствели люди что ли...
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05.03.2021 08:25 Ответить
Він більше так робити не буде.
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05.03.2021 08:14 Ответить
Какой шустрый парняга, взял ноги в руки и быстреенько такой одна нога здесь, вторая там.
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05.03.2021 08:23 Ответить
Людино, для чого ти таке зробила ?
Горе собі і рідним.
Не треба його шукати.
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05.03.2021 08:59 Ответить
Ё...
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05.03.2021 08:59 Ответить
Кива или Люся Арестович?
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05.03.2021 09:26 Ответить
не з нашим це щастям На Центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, йому відірвало ноги, - поліція - Цензор.НЕТ 6131
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05.03.2021 11:07 Ответить
 
 