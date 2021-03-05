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Стефанчук о судебной реформе: Разрабатываем не одну, а сразу несколько концепций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о судебной реформе: Разрабатываем не одну, а сразу несколько концепций

Реформирование системы правосудия в Украине планируют завершить в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Дом".

Он отметил, что за 30 лет независимости Украины не удалось построить ту систему правосудия, которая бы обеспечивала доверие граждан.

"Мы внимательно исследовали все предыдущие ошибки. И подход, который продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, концептуально отличается от того, который был в предыдущие года", - сказал Стефанчук.

Новое видение реформы отличается комплексным подходом, который охватывает не только институт судей.

"Мы разрабатываем не одну концепцию, а сразу несколько. Кроме концепции реформирования судоустройства, мы разрабатываем и концепцию систематизации украинского законодательства, и концепцию систематизации и переосмысления украинского юридического образования. Только в комплексе мы можем достичь какого-то результата ... Мы должны "вычистить" наше законодательство от устаревших норм, внедрить новые правила правотворчества в Украине, а также сделать правовой мониторинг: достиг ли тот или иной нормативно-правовой акт цели, которая на него возлагалась", - уверен первый заместитель председателя Верховной Рады.

Стефанчук сообщил, что все направления будут идти параллельно. Например, реформирование судебного корпуса начинается с перезапуска важнейших институтов, каковыми являются Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс

Относительно юридического образования: планируют выработать понятные правила по подготовке высококвалифицированных юристов в Украине, а также правила дальнейшей специальной подготовки их как судей, и самое главное - правила привлечения к ответственности.

Как сообщалось, 18 февраля Президенту Владимиру Зеленскому представили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Главная цель Стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.
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Топ комментарии
+5
К чему они не прикасаются, все заканчивается развалом. Преуспели только в азартных играх, ценообразовании и личном обогащении. Олигархат в восторге: таких заработков не было со времен кучмовской приватизации. Сейчас все плохо в судах, а станет полный завал после того, как эти боровы туда доберутся окончательно. Правда есть некто, кто будет счастлив: Портнов с Татаровым. Ну и Янукович с Азаровым. им то нужно возвращать страусов. Соскучились небось за хозяевами...
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05.03.2021 08:09
+4
От клоуны. на всех фронтах разрабатывают...
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05.03.2021 07:46
+4
Лютий треш!!! У них немає єдиної концепції - надію ься на авось.
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05.03.2021 07:51
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От клоуны. на всех фронтах разрабатывают...
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05.03.2021 07:46 Ответить
Тобто ти проти реформи- тобі наші суди подобаються.
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05.03.2021 07:49 Ответить
Розробка концепції , планування Стратегії, звіздєжь ні про що декілька років. Результат - великий Пшик. Вже проходили.
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05.03.2021 08:27 Ответить
... тобто, навіть єдиної концепції не має й досі?
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05.03.2021 14:57 Ответить
Це справа на декілька поколінь- та чим швидше почати, тим швидше можна і виконати.
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05.03.2021 07:48 Ответить
Лютий треш!!! У них немає єдиної концепції - надію ься на авось.
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05.03.2021 07:51 Ответить
Где судьей будете брать? Сначала будущий судья дал взятку чтоб поступить в ВУЗ, там платил взятки за экзамены....Потом платил за дипломную работу...Устроили по блату на первую работу...Заплатил за место судьи .......Он всю свою жизнь или платил деньги или брал взятки....И так все 100% "работающих" сейчас в Украине судьей....Какую реформу нужно провести чтоб все это поменять?????.....
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05.03.2021 07:56 Ответить
Реформу "сенсу життя".
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05.03.2021 07:59 Ответить
Ти з Марсу впав, чи з Швеції приїхав? Свята простота і наївність.
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05.03.2021 08:29 Ответить
реформа яку треба провести називається "трибунал"
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05.03.2021 11:52 Ответить
К чему они не прикасаются, все заканчивается развалом. Преуспели только в азартных играх, ценообразовании и личном обогащении. Олигархат в восторге: таких заработков не было со времен кучмовской приватизации. Сейчас все плохо в судах, а станет полный завал после того, как эти боровы туда доберутся окончательно. Правда есть некто, кто будет счастлив: Портнов с Татаровым. Ну и Янукович с Азаровым. им то нужно возвращать страусов. Соскучились небось за хозяевами...
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05.03.2021 08:09 Ответить
Угу- не разрабатываем, а зарабатываем 😀😀😀
ВИДЕО Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі?

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA

приятного всем просмотра
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05.03.2021 08:12 Ответить
Госсподі , та разработай--тє , і доведіть до ума хоч одну . Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій - Цензор.НЕТ 3131 .
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05.03.2021 08:14 Ответить
Ми уже чверть століття профукали на "різновекторність". "Зелені макаки", як в старому анекдоті, ніяк не можуть визначиться - вони з "розумними" чи з "красивими"...
А якщо серйозно, то слова Стефанчука про "кілька концепцій" свідчать однозначно - У НИХ НІ ХРЄНА НЕМА НІ ОДНОЇ "КОНЦЕПЦІЇ"!!! Вони не знають, що їм робить!!!
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05.03.2021 08:24 Ответить
Можно разрабатывать только не политикам у корыта. Сначала громады на загальных сборах говорят свои пожелания,потом профессионалы-юристы это обьясняют и что можно оформляют и предлагают свое.
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05.03.2021 08:40 Ответить
Мені подобається хід ваших думок. Реформи мають йти знизу.
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05.03.2021 11:50 Ответить
Це нагадує мені анєкдот з довгоносиком та цукровими буряками.
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05.03.2021 09:59 Ответить
Зрозуміло-для своїх портновську, а для інших європейську?
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05.03.2021 10:01 Ответить
Точніше, дві концепції:
Друзям - усе,
Решті - закон.
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05.03.2021 10:15 Ответить
Примітивізм, багато не значить добре.
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05.03.2021 10:29 Ответить
Керівник розробок- портнов, як і попередньої?
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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05.03.2021 10:30 Ответить
верховна рада приймає закон. Дмитро оголошує про прийняття і промовляє знамениту фразу, придуману стефанчуком - "з техніко-юридичними правками" -тобто до прийнятого закону будуть застосовані правки ( і технічні і юридичні). Колись один відомий український юрист Ю.М.Грошевой на лекції (в часи СРСР) розказував про механізм прийняття законів-пройшло обговорення закону видними юристами (юридичними школами) знайшли консенсус, два роки один одному доводили ті чи інші формулювання, а тут виходить указ ПВС СРСР, а там зовсім інше. Починають виясняти, хто автор цих "техніко-юридичних правок". Неофіційно встановили, що це Міша з ЦК, який продавив своє і вже пише книгу і там існує своя судово-юридична комісія.
А ступор в суддівській системі трапився лише через дві обставини 1) хабарі за прийом нівелювались, перестали "нести" 2) спасають своїх, бо тупуваті. Як казав один з персонажів ОАСК - "шеф, давай что нибудь учудим" і Чудять, А автор техніко-юридичних правок малює систему багатовекторності. Та ні хрена у вас не вийде, нічого ви не приймете, прийдуть другі і все буде окей.
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05.03.2021 10:57 Ответить
Це типу перша концепція залишити все як є.
Друга - залишити все як є але переставити ліжка.
Третя - залишити все як є але переставити ліжка іншим чином аніж у другій концепції.
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05.03.2021 11:46 Ответить
Судівська реформа необхідна але дивлячись на голосування цієї каденції виникає питання чи вона так вже й необхідна зараз.
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05.03.2021 12:48 Ответить
 
 