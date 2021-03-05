Стефанчук о судебной реформе: Разрабатываем не одну, а сразу несколько концепций
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Реформирование системы правосудия в Украине планируют завершить в 2023 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Дом".
Он отметил, что за 30 лет независимости Украины не удалось построить ту систему правосудия, которая бы обеспечивала доверие граждан.
"Мы внимательно исследовали все предыдущие ошибки. И подход, который продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, концептуально отличается от того, который был в предыдущие года", - сказал Стефанчук.
Новое видение реформы отличается комплексным подходом, который охватывает не только институт судей.
"Мы разрабатываем не одну концепцию, а сразу несколько. Кроме концепции реформирования судоустройства, мы разрабатываем и концепцию систематизации украинского законодательства, и концепцию систематизации и переосмысления украинского юридического образования. Только в комплексе мы можем достичь какого-то результата ... Мы должны "вычистить" наше законодательство от устаревших норм, внедрить новые правила правотворчества в Украине, а также сделать правовой мониторинг: достиг ли тот или иной нормативно-правовой акт цели, которая на него возлагалась", - уверен первый заместитель председателя Верховной Рады.
Стефанчук сообщил, что все направления будут идти параллельно. Например, реформирование судебного корпуса начинается с перезапуска важнейших институтов, каковыми являются Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет юстиции.
Относительно юридического образования: планируют выработать понятные правила по подготовке высококвалифицированных юристов в Украине, а также правила дальнейшей специальной подготовки их как судей, и самое главное - правила привлечения к ответственности.
Как сообщалось, 18 февраля Президенту Владимиру Зеленскому представили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.
Главная цель Стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.
Пожалуйста, подождите...
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https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
приятного всем просмотра
А якщо серйозно, то слова Стефанчука про "кілька концепцій" свідчать однозначно - У НИХ НІ ХРЄНА НЕМА НІ ОДНОЇ "КОНЦЕПЦІЇ"!!! Вони не знають, що їм робить!!!
Друзям - усе,
Решті - закон.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
А ступор в суддівській системі трапився лише через дві обставини 1) хабарі за прийом нівелювались, перестали "нести" 2) спасають своїх, бо тупуваті. Як казав один з персонажів ОАСК - "шеф, давай что нибудь учудим" і Чудять, А автор техніко-юридичних правок малює систему багатовекторності. Та ні хрена у вас не вийде, нічого ви не приймете, прийдуть другі і все буде окей.
Друга - залишити все як є але переставити ліжка.
Третя - залишити все як є але переставити ліжка іншим чином аніж у другій концепції.