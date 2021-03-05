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Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти

Максим Степанов назвал прививку единственным способом остановить распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом министр здравоохранения сообщил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"26 951 - это количество жизней украинцев, которые за год забрал COVID-19. Этот счетчик смерти мы должны остановить. И способ его остановить - это вакцинация. Все очень просто. С одной стороны есть страшная болезнь, которая просто уносит жизни. Никто из врачей не может сказать, в каком возрасте и как она будет протекать. Она заканчивается смертью, она заканчивается реанимацией. С другой стороны, есть вакцина, есть средство защиты от этой болезни. Когда ты точно не умрешь, если ты вакцинирован. Когда ты точно не попадешь в реанимацию. Когда ты точно не будешь иметь постковидные последствия", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить вакциной, а люди должны начать вакцинироваться.

"Это защита, это гарантия жизни. Вакцина равна жизни. Что мы имеем в нашей стране? Мы несколько месяцев в антивакцинальной вакханалии, я по-другому это назвать не могу. У нас сформировались просто какие-то коллаборационисты "ковида", которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию. Это не такая вакцина, не такие сроки, то не тот производитель, и еще что-то происходит", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
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Топ комментарии
+9
а скільки на лічильнику смертей від СНІДу , туберкульозу , онко чи навіть голоду і суіциду ???
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05.03.2021 08:05
+7
Ну так купи нормальную вакцину, идиот!!!
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05.03.2021 07:59
+6
купите вакцину , а то детям Степанова не хватает на мерседес Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 9776
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05.03.2021 08:29
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Ну так купи нормальную вакцину, идиот!!!
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05.03.2021 07:59 Ответить
Низя - там откатов не будет
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05.03.2021 08:01 Ответить
"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно."
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05.03.2021 08:01 Ответить
Нє, Степанову і ко не соромно.
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05.03.2021 08:11 Ответить
От ковида умерло в 10 раз больше людей, чем зеля тебе разрешил посчитать. А что ты сделал, чтобы остановить эпидемию??? Ни-че-го. Только деньги украл. На масках - украл. На тестах - украл. На вакцинах - украл.
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05.03.2021 08:02 Ответить
Скоріше в 10 разів менше саме від ковіду.
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05.03.2021 08:09 Ответить
Ви маєте рацію, лише бовдури думають що від короновірусу мало хто помер... Насправді таких в Україні більше 100 тис. скоріше всього.
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05.03.2021 08:36 Ответить
а скільки на лічильнику смертей від СНІДу , туберкульозу , онко чи навіть голоду і суіциду ???
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05.03.2021 08:05 Ответить
Вакциніровацца ЧИМ Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 6012 .. ?? Вакцину хоч дай же . Зебіл .. Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 3115 .
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05.03.2021 08:06 Ответить
Я нічого і нікому не винен.
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05.03.2021 08:08 Ответить
Хтось десь бреше. Чи Держстат (заявляючи про смерть від Ковіду 8 тисяч) чи Степанов? Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 6426
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05.03.2021 08:09 Ответить
Піздят і піздят, піздят і піздят!© (вчитель Голобородько).
Наголоси розставити правильно,пропоную самостійно!
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05.03.2021 08:19 Ответить
а посилання про "заявляючи про смерть від Ковіду 8 тисяч" надати можеш?
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05.03.2021 08:33 Ответить
В прошлом году по статистике от короновируса умерло 20 тысяч а от гриппа 11 тысяч, почему по гриппу нету такой истерии как по короновирусу?
На гриппе навар нв сотни и тысячи раз меньший
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05.03.2021 08:11 Ответить
К осени появится пфайзер пусть и за деньги вот ним и буду прививаться а не хз чем.а пока что есть антитела месяц назад переболели всей семьей и смысла ставить над собой эксперименты не вижу
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05.03.2021 08:13 Ответить
Может быть ресурсы из фонда борьбы с ковидом направлять на саму борьбу с ковидом, а не на...? Впрочем, что такое "на" надо будет выяснить к концу марта. МВФ очень просит провести международный аудит фонда. Без этого кина не будет, "на...".
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05.03.2021 08:15 Ответить
Я прикрывать воровство не намерен. Помогать утилизировать шмурдяк. Пусть зетипиллы этим занимаются.
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05.03.2021 08:15 Ответить
Пашёл на хер!
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05.03.2021 08:16 Ответить
Может пора заняться сердечно-сосудистыми заболеваниями? Остановить действительно счетчик смерти.
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05.03.2021 08:18 Ответить
всі ці смерті на вашій совісті.
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05.03.2021 08:19 Ответить
От же дебилоид! Степанов, этот счетчик с тобой не остановится никогда. Ты для него как радиация для счетчика Гейгера.
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05.03.2021 08:23 Ответить
Хорошая попытка, но нет, вакцЫнироваться индийским шмурдяком я не буду.
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05.03.2021 08:24 Ответить
купите вакцину , а то детям Степанова не хватает на мерседес Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 9776
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05.03.2021 08:29 Ответить
А як ти ,мудло,хотіло?Привезти пойло і заливати ним як худобу?
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05.03.2021 08:34 Ответить
В Украине каждый год выявляют более 160 тыс. новых случаев развития злокачественных новообразований, почти 100 тыс. жителей умирают от причин, вызванных ими, причем 35% умерших - лица трудоспособного возраста
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05.03.2021 08:34 Ответить
Потрібно зробити дистанційне навчання, тоді ми і зупинено короновірус. На дистанційному навчанні мають бути усі класи від 1 до 11 та університети..
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05.03.2021 08:34 Ответить
То есть больше 1000 человек в месяц? Дорогие дороги в Украине из ковидного фонда
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05.03.2021 08:35 Ответить
Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 7024
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05.03.2021 08:38 Ответить
Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 7282
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05.03.2021 09:02 Ответить
Странно, что министр ЗДРАВООХРАНЕНИЯ не различает смысл слов "погибли" и "умерли".
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05.03.2021 09:07 Ответить
Как говаривал евоный чиф - а какая разница?
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05.03.2021 09:44 Ответить
Число умерших, надо умножить минимум в 3 раза. При такой организации вакцинации, надо ждать только новых локдаунов и увеличение смертей.
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05.03.2021 09:23 Ответить
Від сезонного грипу помирає в середньому 10 людей з 10 тисяч хворих на грип.
Від Ковіду помирає трохи більше, - 25 людей на 10 тисяч захворілих.

Згідно з цією інформацією (10 000 поділить на 25), помирає кожен 400-й хворий.
Маючи загальне число померлих (26 951), дізнаємося, скільки українців уже перехворіло на Ковід (множимо 26 951 на 400). Отже, перехворіло 10 мільйонів 780 тисяч 400 жителів України. Від загального числа громадян (близько 40 млн) це становить 26, 95%.
На сайті вже наводилися раніше дані, що в Україні вже перехворіло на коронавірус близько чверті населення. Таким чином, усе співпадає.
Коронавірус смертельніший за грип всього у 2-3 рази. А паніку здійняли, - на всю планету!
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05.03.2021 13:51 Ответить
Ублюдок! Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 1001
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05.03.2021 10:03 Ответить
 
 