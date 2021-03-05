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Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - девять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - девять нарушений

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел позиций ВСУ неподалеку от Водяного, что на Приазовье.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков, еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций защитников Украины вблизи Павлополя. На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, вражеский беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Неподалеку от Талаковки, оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки, вооруженные формирования Российской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции украинских воинов.

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"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Согласно данным штаба, по состоянию на 7:00 утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

"Наши воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - девять нарушений тишины, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - девять нарушений тишины, боевых потерь нет, - штаб ОС 02
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Для уплротих жирафів з Генштабу: російські найманці не "ігнорують досягнуті домовленості" - вони вийшли з них, зробивши відповідну заяву. І "режим тиші" існує хіба що у зеленій уяві керівництва країни і вищого генераоітету Генштабу.
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05.03.2021 08:40 Ответить
Булгаков - україножер, але правильно писав про "штабну наволоч" у своїй "Білій гвардії"
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05.03.2021 08:56 Ответить
Тримайтеся, хлопці. Захищайтеся і бережіть себе !
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05.03.2021 08:56 Ответить
Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - дев'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1595
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05.03.2021 09:05 Ответить
Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - дев'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8727
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05.03.2021 09:06 Ответить
И всегда возвращается в Украину, хотя место ему - нарасие.
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05.03.2021 09:20 Ответить
 
 