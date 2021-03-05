В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек
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По состоянию на утро пятницы, 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 355 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 4 149 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 384 917 человек;
выздоровели - 1 191 022 человека;
летальных случаев - 26 763;
проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях", - рассказал Степанов.
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Можеш ще на котиках потренуватися- ну, якщо вони не задряпають насмерть такого Хероя з командним голосом в інеті.)))
В твоєму віці твоя освіта- то виключно твоя проблема.
Диало́г (греч. Διάλογος - «разговор»[1][2]) - литературная или театральная форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя и более людьми, также бывает письменный диалог между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами; специфическая форма общения и коммуникации, диалог - это вопросы и ответы двух и более оппонентов, участвующих в разговоре или обсуждении чего-либо.
Ну це така собі "пандемія"
Ну, мы вам покажем!
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
'В основном работа строилась на основании докладов китайских эпидемиологов и молекулярных биологов. " - пишут соседские СМИ, цитируя представителя соседей, посетившего Ухань в составе делегации ВОЗ.
То есть вот ту самую лапшу, которую тоталитарный коммунистический Китай на уши ВОЗовцам повесил нам теперь и будут втюхивать, как истину в последней инстанции.
ПЕШИ ИСЧО.