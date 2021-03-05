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Новости Политика Украины Украина - НАТО
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Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина

Украина в ближайшее время может получить ответ на вопрос относительно вступления в НАТО. Это может произойти до конца года.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, как быстро Украина сможет стать членом НАТО зависит от того, когда Украина получит план действий относительно членства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий относительно членства. Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", - сказала Стефанишин.

Она выразила надежду, что Украине удастся быстрее вступить в НАТО, чем Северной Македонии.
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Топ комментарии
+3
Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
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05.03.2021 08:41
+3
_Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
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05.03.2021 08:57
+3
Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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05.03.2021 08:58
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З таким станом економіки, з таким станом в Збройних Силах, відповідь буде одна... На... наступний термін.
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05.03.2021 08:35 Ответить
"Воюють не танки а люди" генрал армії США Ходжес
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05.03.2021 14:59 Ответить
когда начнут выполняться все законы, а это рашка не позволит сделать Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9357
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05.03.2021 08:36 Ответить
Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
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05.03.2021 08:41 Ответить
Надо уже в этом месяце. СП2 не за горами.
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05.03.2021 08:53 Ответить
Как это не прадоксально, но наше вступление в НАТО зависит от того, договоряться ли американцы с немцами и прочими строителями северных потоков. А реформы, борьба с коррупцией, это лишь благовидная отмазка. В НАТО полным полно не только коррумпированных стран, есть даже конкретно диктаторские. Но разница между ними и нами в том, что Рашка не считала эти страны своей собственностью, а европейские друзья Рашки не блокировали их интеграцию в НАТО.
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05.03.2021 08:53 Ответить
_Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
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05.03.2021 08:57 Ответить
Если Украина вступит, то НАТО развалится (покажет ,что оно просто пшик на бумаге).
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05.03.2021 08:57 Ответить
А оно сейчас не пшик?
С "мусорными" вооруженными силами Венгрии, Чехии и Словакии? Вспомните ещё договор о взаимной защите. Ха-ха. Эрдоган, кацапский самолёт и НАТО. Первое заявление НАТО было "мы здесь не при делах. Это пердаган куролесит" потом уже про соблюдение границ и расследование.
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05.03.2021 12:41 Ответить
Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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05.03.2021 08:58 Ответить
дадуть званіє старшого оспиранта
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05.03.2021 09:07 Ответить
Ага. Так же, как второй год ответ МВФ получает.
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05.03.2021 10:20 Ответить
Досить бла-бла. Де справи?
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05.03.2021 10:33 Ответить
 
 