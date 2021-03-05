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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Хотелось бы знать, как современная российская РЛС "Каста-2Е1" попала в Украину, - заявление ЕС в ОБСЕ

Хотелось бы знать, как современная российская РЛС

Евросоюз обеспокоен обнаружением Миссией ОБСЕ на оккупированном Донбассе современной российской РЛС 51У6 "Каста-2Е1", которая используется в ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 марта.

"ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это - современное вооружение, которое используется Российской Федерацией, и вызывает вопрос то, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

Также в ЕС выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, что привело к потерям среди украинских военнослужащих, и призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

"Растет число целенаправленных обстрелов и увеличивается применения снайперов, что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих. Также есть тревожные сообщения об очередных вспышкиах нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтрационной станции и на других объектах инфраструктуры. Мы обращаемся к обеим сторонам сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня и еще раз призываем Российскую Федерацию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - заявили в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции

Как сообщалось, 15 февраля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал современный русский РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи Бугаевки на оккупированной Луганщине.

Сообщество InformNapalm обнародовало фото, на котором видно, как российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию РЛС, увидев беспилотник СММ ОБСЕ, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв её брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины.

В InformNapalm также отметили, что российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 "Каста-2Е1" предназначена именно для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули именно для охоты за БПЛА.

Как сообщалось, по данным ООН, за период с апреля 2014 по 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13,1 тыс. до 13,3 тыс. человек.

ОБСЕ (4875) РЛС (75) россия (95413) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+58
Как-как? из раиси, ну тупые, как сказал бы, кормящий червей, задорнов
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05.03.2021 08:41
+33
ну как, как???, достроите СП-2, узнаете!)
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05.03.2021 08:44
+30
В любом военторге,даже с доставкой клиенту)(уйло в курсе,а вы и дальше обеспокаивайтесь с возможностью выразить глубокую или очень глубокую озабоченность,и напомните кацапам достроить трубу, Навальный и Донбасс то другое,а гопник-страна с вас поржет с вашей импотентности
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05.03.2021 08:46
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Как-как? из раиси, ну тупые, как сказал бы, кормящий червей, задорнов
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05.03.2021 08:41 Ответить
Как-как? Гондурас с помощью рептилоидов завёз на Донбасс
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05.03.2021 08:54 Ответить
Та нііі) В шахті відкопали, точно)))
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05.03.2021 10:01 Ответить
шот я не понял прикола с флагом
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05.03.2021 08:43 Ответить
скорее всего надеялись, что увидят дроны флаг - и бомбить не будут
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05.03.2021 08:45 Ответить
абсолютно верно, стариками и детьми, круглосуточно не прикроешь, так флагом накрыли, всё по заветам ПУйла и гебни ...
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05.03.2021 08:54 Ответить
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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05.03.2021 09:11 Ответить
Выцветший сриколор превращаеться в Украинский,подчекнутый грязно- белым.
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05.03.2021 09:39 Ответить
я думаю что флаг случайно засветился , судя по всему готовится очередной " майнильский инцидент"
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05.03.2021 11:26 Ответить
ну как, как???, достроите СП-2, узнаете!)
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05.03.2021 08:44 Ответить
Не узнают а побачать РЛС на своїх територіях
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05.03.2021 09:16 Ответить
тільки РЛС і танки там будуть не відкопані в шахтах, а прямо добуті бурінням із газових свердловин. Ну а мальчікі в ШОРТІКАХ з БавНР, БреНР, БраНР, ГамНР, ШлеНР і прочіх будуть просить защітіть нємєцкій мір от посягатєльств коварних піндосов і хунти з Берліна
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05.03.2021 10:11 Ответить
Заблудилась. ГЛОНАСС в отказ ушел, GPS контора вражеская, а в экипажах идиоты. Ехали они из Норильска в Новосибирск, но заблудились. Теперь стоит такая вся растерянная в украинской степи, беспилотника с бомбой ждет.
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05.03.2021 08:46 Ответить
В любом военторге,даже с доставкой клиенту)(уйло в курсе,а вы и дальше обеспокаивайтесь с возможностью выразить глубокую или очень глубокую озабоченность,и напомните кацапам достроить трубу, Навальный и Донбасс то другое,а гопник-страна с вас поржет с вашей импотентности
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05.03.2021 08:46 Ответить
Плюс наш гамнокамандующий Бубочка - сладкая парочка . Те обеспокоенность - этот -отвести войска и перестать стрелять.
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05.03.2021 08:54 Ответить
По старой вонючей методичке строчишь, лошара.
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05.03.2021 09:02 Ответить
ой вей
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05.03.2021 09:18 Ответить
А ти в нем ******** увидел?
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05.03.2021 12:04 Ответить
Шо ви гаварите!? Прям таки "занепокоєні"!
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05.03.2021 08:46 Ответить
ну что здесь неясно.В военторге купили.А еще в шахтах донбасса могли найти
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05.03.2021 08:47 Ответить
АлиЭкспресс?
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05.03.2021 08:48 Ответить
Раз призывают обе стороны, намёк понятен. Нет кацапа, нет и нарушения тишины.
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05.03.2021 08:49 Ответить
Ну обнаружили - сразу туда снарядом. Шоб подтвердить ихтамнет.
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05.03.2021 08:52 Ответить
Снаряды зеком запретил давать! У него "всеохоплююче" купили за лигу смеха!
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05.03.2021 09:43 Ответить
Плохо другое. Для Европы факт, что Россия воюет на Донбассе своим высокотехнологичным оружием задействовав кадровый состав. И на этот 100% факт - обеспокоенность. Кошка бросила котят...
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05.03.2021 08:56 Ответить
Цивілізоване суспільство показало пальцем хто на лугандоні злочинець та окупант. Знищити окупанта - то вже наша робота.
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05.03.2021 11:32 Ответить
Оно было высокотехнологичным лет 40 назад
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05.03.2021 14:32 Ответить
Такі наївні питання! А "Воєнторг" для чого? Україна купила в РФ, - контрабандою, - а шахтарі-комбайнери захопили як трофей... разом з синьо-жовтим прапором. Таке наївне те ЕС в ОБСЕ...
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05.03.2021 08:58 Ответить
Что за вопросы? Лошары импотентные? ***** - за жабры тащите в суд и пусть объясняет.
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05.03.2021 09:00 Ответить
Лугандонцы нососали.
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05.03.2021 09:01 Ответить
Я не здивуюсь навіть тоді коли орки припруть туди і ядерну зброю.
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05.03.2021 09:01 Ответить
В Криму вже шість ядрьоних Іскандьорів є. Дістають будь де по Європі.
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05.03.2021 09:47 Ответить
Мова про Донбас. А ЄС скурвився остаточно і безповоротно. Він, як казав Ленін про Європу наші корисні ідіоти для фюрера Путіна. РФ має стратегію шакала, відкусив і швидко відбіг, а ЄС дивиться і себе заспокоює - не вовки ж, шакали, але ж миротворці. .
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05.03.2021 09:56 Ответить
так надо поставить разведке задачу эту РЛС перегнать в Украину...
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05.03.2021 09:03 Ответить
и перевлавить в нормальную РЛС
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05.03.2021 09:09 Ответить
Разведке нельзя.Доказано " делом по вагнеровцам".
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05.03.2021 09:47 Ответить
Та рожа с ведром и изумленным фейсом соляру загнала, хрен угониш
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05.03.2021 14:33 Ответить
Питання суто риторичне.
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05.03.2021 09:08 Ответить
Потрібно главкома з гранатою послати.
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05.03.2021 09:15 Ответить
Тупые, 7 лет война в Украине, а они удивляются как она туда попала, ну сделайте еще раз обеспокоенное лицо и на этом, наверное всё.
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05.03.2021 09:16 Ответить
Упал бы снаряд на нее соучайно неизвестно чей да и х...с ней
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05.03.2021 09:18 Ответить
ЕС выразил обеспокоенность

Результатов: примерно 948 000 (0,41 сек.)
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05.03.2021 09:23 Ответить
ожидаемый ответ от мордора "Вы все врете. Это старая советская РЛС отжатая с шахты или купленная в Абхазии"
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05.03.2021 09:24 Ответить
Видите флаг Украины, ну значит это не мордора еще так могут *****..ть
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05.03.2021 09:25 Ответить
как, как?! доставили по сообщающимся с донбасскими штрекам из кузбасса
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05.03.2021 09:27 Ответить
Нагули сцуть на солсберські шпилі,
Орки сусідів ріжуть, час не гають,
А єврохобіти все цмулять коктейлІ,
Занепокоєннями шмарклі витирають.
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05.03.2021 09:35 Ответить
Дипломатія - це гра в дурачка і в озабоченость . От тільки ця гра завжди погано закінчується.....
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05.03.2021 09:37 Ответить
Що це означає? Що Раша добре підготувалась до боротьби з будь якими типами безпілотників? Заходу не здається, що купувати у Раші щось це рити могилу для самих себе? Може краще озброїти Україну нормальними речами, щоб можна було з Рашою розмовляти на рівних, а не прогнувшись, як зараз?
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05.03.2021 09:43 Ответить
Как твой выбор электроэнергию на росии?
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05.03.2021 10:03 Ответить
Не совсем так . Получается что новейшая российская РЛС (АналоГовнет) предназначенная для борьбы с беспилотниками любых типов ничего не смогла сделать с гражданским беспилотником ОБСЕ ... Это все что нужно знать о новейшем российском оружии
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05.03.2021 11:24 Ответить
1 сентября 2015

В ОБСЕ сообщили о потере беспилотника в Донбассе

5 июля, 2017

В Народной милиции ЛНР окажут содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в поиске пропавшего в районе Славяносербска беспилотника.

28 октября 2018
ОБСЕ потеряла на Донбассе свой беспилотник

26.04.2019
Над неподконтрольной правительству Украины территорией Донецкой области снова потерян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ среднего радиуса действия.

8 июл. 2020

В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник
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06.03.2021 09:18 Ответить
тем же самым путем что и электроэнергия их **********
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05.03.2021 09:49 Ответить
Де взяв, де взяв - купив!
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05.03.2021 09:52 Ответить
Очевидно господам из ЕС и невдомек, что идет война между РФией и Украиной.
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05.03.2021 09:55 Ответить
Если бы ЕС,вместе со своей Миссией ОБСЕ,читал Цензор,то и вопроса бы не было,ДЯТЛЫ
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05.03.2021 09:56 Ответить
Як і всі 700 танків, тисячі гармат і 10 тисяч терористів. Всі приповзли із-за поребрика. Йшли вночі, як ворюги і бандюги і з чужими шевронами. Називають себе армією оборони, хоча самі є армією терору і нападу. А можливо купили у воєнторзі?
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05.03.2021 09:58 Ответить
От куда.. от куда.. в "забое откопали", как и все вооружение и боеприпасы на 7 лет войны.
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05.03.2021 10:08 Ответить
Стало ясно, что после разоблачения Навальным в хищениях кремлевского комуно-фашиста, для всего мира стало понятно, бесу путлеру нельзя остановиться в проведении диверсий, иначе сразу москали начнут задавать вопросы и возникает Гаага, у него горит земля под ногами, никакая берлога его не спасет, кремлевчкого уголовника надо только добивать всеми доступными средствами.
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05.03.2021 10:09 Ответить
А Бубочка и "Слуги урода" молчат...
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05.03.2021 10:10 Ответить
Европейским клоунам не привыкать строить из себя деб#лов!
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05.03.2021 10:17 Ответить
Доки тупєнький бЄНЯ (підкоряється кремлівській мафі,нічого не вміє крім красти,створювати різні схеми,грати в тупі спектаклії) буде "керувати" -зраджувати Україною жодна країна не поворохне пальцем,доларами в сторону України.Звичайно, жодній країні не потрібно таке ж нещастя як Північна Корея у себе під боком (тому і не покидають зовсім людей України) і якось тільки споглядають на цей договорняк і імітацію діяльності між попраною Україною і кремлівською мафією(був великий пєрєдєл у "солнценских" в 2012 році) .
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05.03.2021 10:18 Ответить
Як де? Ще в 2013-м бандєравці у кацапів купили і в шахту зарили. А обдрочєнці-зашшітнікі руззьгава міра знайшли та відкопали. Ці з обсьє такі нєдогадлівиє...
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05.03.2021 10:39 Ответить
А "обеспокоенность" сильная, чи так себе?
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05.03.2021 10:53 Ответить
Та як попала? Викопали з шахти шахтарі Дамбасу. Сам ПНХ свого часу пояснив.
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05.03.2021 10:57 Ответить
Засуньте собі в задницю вашу занепокоєність, тупе сліпе ОБСЕ!!!!
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05.03.2021 11:08 Ответить
Почему украинским накрывают?
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05.03.2021 11:10 Ответить
потому, что прикрываться могут только женщинами , стариками и детьми, как ***** завещал, так обдроченці и делают. Ну еще сбить там Боинг, самолет пассажирский в Крыму, польский самолеет сбить....
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05.03.2021 11:22 Ответить
Скрепонсцы притащили очередной аналоговнет. И по своей холопской привычке накрыли жовто-блакитним чехлом. Типа двух зайцев убили и наши парни по национальным цветам стрелять не будут и посмотрите как укры линию разграничения перенесли. Но боюсь, что после включения эта каста выдаст свое местоположение сильным задымлением.
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05.03.2021 11:10 Ответить
а если в Мордоре ответят, что эту хрень там разместили как раз с целью повышения безопасности, то в ЕС градус обеспокоенности понизится ?
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05.03.2021 12:02 Ответить
як,як... купили в супермаркетах донецька,там всякого рос.хламу достатньо.....
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05.03.2021 12:57 Ответить
А как там оказалось семьсот танков ЕС не беспокоит
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05.03.2021 13:01 Ответить
Із фотографії видно що це українська техніка. Може варто було б подякувати? )))
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05.03.2021 13:36 Ответить
Уже семь лет беспокоятся, как только сердце выдерживает. Наверно у них валерьянка хорошая
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05.03.2021 14:29 Ответить
Или европейский боярышник))
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05.03.2021 15:12 Ответить
Кацапи мабуть дуже і не крились
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05.03.2021 16:51 Ответить
Такой вопрос тупой.-"как она попала в Украину?" А как все попадает. А как БУК попал? А кто вас будет спрашивать если хотят завести?
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05.03.2021 17:57 Ответить
Рівень "абєспакоєннай азабочєннасті" - 8.212/10
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05.03.2021 18:39 Ответить
 
 