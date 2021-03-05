Хотелось бы знать, как современная российская РЛС "Каста-2Е1" попала в Украину, - заявление ЕС в ОБСЕ

Евросоюз обеспокоен обнаружением Миссией ОБСЕ на оккупированном Донбассе современной российской РЛС 51У6 "Каста-2Е1", которая используется в ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 марта.

"ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это - современное вооружение, которое используется Российской Федерацией, и вызывает вопрос то, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины", - говорится в заявлении.

Также в ЕС выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, что привело к потерям среди украинских военнослужащих, и призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

"Растет число целенаправленных обстрелов и увеличивается применения снайперов, что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих. Также есть тревожные сообщения об очередных вспышкиах нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтрационной станции и на других объектах инфраструктуры. Мы обращаемся к обеим сторонам сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня и еще раз призываем Российскую Федерацию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - заявили в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции

Как сообщалось, 15 февраля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал современный русский РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи Бугаевки на оккупированной Луганщине.

Сообщество InformNapalm обнародовало фото, на котором видно, как российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию РЛС, увидев беспилотник СММ ОБСЕ, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв её брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины.

В InformNapalm также отметили, что российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 "Каста-2Е1" предназначена именно для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули именно для охоты за БПЛА.

Как сообщалось, по данным ООН, за период с апреля 2014 по 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13,1 тыс. до 13,3 тыс. человек.